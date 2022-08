Di vip stranieri in Italia questa estate 2022 ne abbiamo? Sono molti, anzi moltissimi quelli che hanno scelto come destination delle vacanze la nostra Penisola. Da Nord a Sud, dal Veneto alla Sicilia, tutto il Belpaese è stato preso d’assalto da star internazionali, che hanno preferito soprattutto mete di mare, ma non hanno disdegnato affatto le grandi città , come Roma e Firenze.

Ma chi sono? Dove sono state? Che tipo di vacanze estive hanno scelto? Molte star, come i Beckham, hanno preferito la bellezza e il romanticismo senza tempo di Venezia, mentre Russel Crowe e Angelina Jolie hanno scelto l’eternità della Capitale.

Anche Leonardo Di Caprio, approfittando del Pitti, ha trascorso qualche giorno di relax in Toscana, dove è stata avvistata anche la modella Emily Ratajkowski.

Ragazze, siete curiose di saperne di più, lasciarvi ispirare dai posti italiani visitati dalle star internazionali e provare a farci un salto, magari per incontrarle? Allora non perdiamo altro tempo, vediamo quali sono in vip stranieri in Italia questa estate 2022. Pronte? Via col post!

Credits: @shilohnouvels, @lupitanyongo, @katehudson via Instagram

LUPITA NYONG’O AFFASCINATA DALLA PASTA ITALIANA

È tra le foto più divertenti e spiritose tra quelle viste questa estate postate dalle star nazionali e non.

Credits: @lupitanyongo via Instagram





LUPITA NYONG’O APPREZZA LE VACANZE IN ITALIA E LA PASTA

Parliamo di Lupita Nyong’o: l’attrice ha ironizzato su Instagram sul suo Pasta Body. Ha infatti affiancato due foto di se stessa in costume da bagno, una delle quali con la pancia più morbida, dopo aver mangiato un bel piatto di pasta.

Sorride, si diverte e soprattutto si rilassa sotto il sole italiano. L’attrice 39enne si trova in vacanza nel Belpaese e ha scelto la Sicilia come meta delle sue vacanze.

VIP STRANIERI IN ITALIA ESTATE 2022: JARED LETO IN VACANZA A OLBIA

Jared Leto ha puntato tutto, o quasi, sull’Italia, che sta visitando in barca, coast to coast. È stato avvistato tra i faraglioni di Capri e immortalato in vari scatti nel centro di Olbia, in Sardegna.

Jared Leto a Olbia. Credits: @fabiomarcetti via Instagram

E, proprio nell’isola al largo del Tirreno, si è concesso una scalata in Costa Smeralda.

Nel mentre veleggia e fa il bagno lungo le coste italiane, consacrando l’amore per il Belpaese.

DAVID E VICTORIA BECKHAM CON I FIGLI CRUZ E HARPER SEVEN IN BARCA NEL MEDITERRANEO

Anche i Beckham si muovono in barca questa estate. A parte una rapida sosta in Croazia, la coppia, in compagnia dei figli Cruz e Harper Seven, hanno toccato alcuni luoghi iconici dell’Italia.

I Beckham in barca in Italia tra Positano e Venezia. Credits: @victoriabeckham

Sono stati immortalati in gondola a Venezia e sono stati visti al largo di Positano, tra le bandiere blu 2022. A testimonianza c’è poi la foto che ritrae l’ex calciatore, sempre in barca, accompagnato da una didascalia che non lascia dubbi: Baci da Positano.

VIP STRANIERI IN ITALIA ESTATE 2022: RUSSEL CROWE TORNA NELLA SUA ROMA

Chi non ha mai visto il film Il Gladiatore? Sono passati anni, anzi decenni, ma quella pellicola ha sicuramente segnato un momento storico e soprattutto la grande svolta cinematografica per il talentuosissimo attore Russel Crowe.

Credits: @russelcrowe859 via Instagram

Ebbene, dopo tanto tempo, l’interprete di Massimo Decimo Meridio è tornato nella Capitale e più precisamente ha postato una serie di scatti che lo immortalavano all’interno del Colosseo.

Le foto lo ritraggono insieme ai figli e alla fidanzata Britney Theriot.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scoprirete tanti altri vip stranieri in vacanza in Italia questa estate. Continuate a leggere il post!