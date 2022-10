Quando si parla di come applicare l’eyeliner, si pensa sempre e comunque ad un’unica cosa, ovvero a quanto sia difficile! Infatti tra tutte le tecniche per truccarsi, come mettere bene l’eyeliner è forse la più richiesta di sempre.

Anche le ragazze più esperte sanno bene che sbavature, righe storte e “occhi da panda” sono sempre in agguato, pronti a rovinare il nostro make-up. Come potrete immaginare, però, esistono tanti segreti e metodi che ci suggeriscono come applicare l’eyeliner, a penna o liquido, facilmente e perfettamente, senza alcun tipo di difetto. Ed è proprio su questo che ci concentreremo oggi! Ci sono moltissimi trucchetti a prova di inesperta che possono aiutarci a mettere l’eyeliner bene in modo davvero impeccabile.

Per esempio, sapete già come mettere l’eyeliner a penna con lo scotch? Questo è solo uno dei metodi per applicare l’eyeliner che ho in serbo per voi. Curiose? Allora, via con il post, vi aspetto qui sotto!

#1 COME APPLICARE L’EYELINER FACILMENTE: IL METODO DELLO SCOTCH

Mettere l’eyeliner a penna (o liquido) con lo scotch è un must! Questa tecnica, infatti, è usata da moltissimo tempo ed è ancora oggi una delle migliori. La versione base consiste nel mettere un pezzettino di scotch o nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio e di sistemarlo in modo che ci fornisca una sorta di linea guida per realizzare la famosa codina dell’eyeliner. L’importante è sistemarlo andando a “seguire” la naturale inclinazione dell’occhio.

Credits: Foto di Pexels | Julio Rodriguez Zapata





Questo sistema è davvero ottimo per chi è alle prime armi e vuole applicare bene l’eyeliner, perché può esercitarsi in tutta comodità ma al tempo stesso imparare a disegnare delle linee perfette. Chi combatte con l’eyeliner tutti i giorni sa bene, però, che il problema non sta solo nell’estremità del tratto di eyeliner, bensì anche nella linea che corre sulla palpebra.

Credits: @ashleightaylorbridal_beauty via Instagram

Per esempio, quante di voi si sono ritrovate con una splendida riga sottile su un occhio e una gigantesca e sbavata sull’altro? Per evitare che questo succeda, potete creare con i pezzetti di scotch dei veri e propri stencil per applicare l’eyeliner, realizzando sull’occhio la forma che volete dare al trucco e poi riempiendo il tutto con il colore: per fare ciò, aggiungete del nastro adesivo anche sulla palpebra mobile, cercando di dargli la forma desiderata della codina. Ricordate, però, che per mettere l’eyeliner in maniera perfetta ed evitare sbavature, prima di rimuovere lo scotch il prodotto dovrà essere totalmente asciutto.

lo scotch è un rimedio facile ed efficace per applicare l’eyeliner

Insomma, bellezze, se state cercando il metodo TOP per applicare l’eyeliner facilmente, sia che siate principianti o più esperte, tenete a mente che lo scotch è davvero un alleato prezioso da non sottovalutare!

#2 COME METTERE L’EYELINER CON GLI STENCIL

Se non avete voglia di usare mille pezzi di scotch per truccarvi e desiderate un sistema che sia più pratico, comodo e veloce, esistono in commercio moltissimi stencil per mettere l’eyeliner che possono fare al caso vostro.

Di che si tratta? Come suggerisce il nome stesso, sono stencil di varie forme da applicare sulla palpebra mobile in grado di guidarci nella realizzazione della riga di eyeliner perfetta, da scegliere in base alla forma dell’occhio – per esempio, l’eyeliner per occhi piccoli ha delle regole proprie – e del nostro gusto ovviamente.

Eyeliner Cat, Stencil per contorno ombretto (set da 2) per smokey eyes e cateyes. Prezzo: 3,49€ su amazon.it

Negli anni, se ne sono visti di tutti i tipi! Uno dei più utilizzati di sempre sui social è stato lo stencil per eyeliner a forma di gatto, che si può ruotare in vari modi per ottenere linee differenti. Ma ne esistono davvero tantissimi, di tutte le forme e di tutte le marche, tra cui uno dei più famosi è certamente quello del marchio Beauty Blender (che a me ricorda la forma del plettro per suonare la chitarra).

Beauty Blender, Liner Designer. Prezzo: 23,01€ su amazon.it

Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti: basta solo trovare quello con cui riuscite a destreggiarvi al meglio e vedrete che una volta provati non tornerete più indietro.

Che si tratti di capire come applicare l’eyeliner a penna o liquido, gli stencil rappresentano una guida notevole e soprattutto un metodo molto pratico e veloce, adatto anche a chi è sempre di corsa.

Bellezze, questi erano solo i primi metodi e consigli su come applicare l’eyeliner perfettamente e facilmente: girate pagina e continuate a leggere per scoprirne altri!