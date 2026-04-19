QUALI SONO I GOSSIP APRILE 2026 DI CUI SENTIREMO ANCORA PARLARE?

I gossip Aprile 2026 profumano di nuovi amori, reunion e cicogne in arrivo. Per quanto riguarda i VIP di Hollywood, i fan sognano un ritorno di fiamma tra Joshua Jackson e Katie Holmes (ex sullo schermo in Dawson’s Creek e nella vita, oggi buoni amici). Jennifer Aniston è vicina al matrimonio con Jim Curtis e tra le possibili location ci sono diverse città europee. Dakota Johnson ha un nuovo amore e non potrebbe essere più felice. E i VIP italiani? Fedez si prepara a diventare di nuovo papà, mentre Elodie e Michelle Hunziker sembrano aver riaperto il loro cuore.

Credits: @jimcurtis1, @celebritykind, @fedez Via Instagram

Pronte a scoprire insieme tutti gli ultimi gossip Aprile 2026 da Hollywood e le ultime news sui VIP italiani? Allora, iniziamo.

KATIE HOLMES E JOSHUA JACKSON CONTINUANO A FAR SOGNARE I FAN

Katie Holmes e Joshua Jackson hanno lavorato insieme a un film e, da allora, le speranze dei fan di rivederli insieme – come ai tempi di Dawson’s Creek – si sono riaccese. Joey e Pacey hanno fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo e la loro incredibile chimica sembra non essere stata scalfita dal tempo.

Credits: @celebritykind Via Instagram – Joshua Jackson e Katie Holmes insieme a un evento





UNA COPPIA (DI AMICI) MOZZAFIATO

I due hanno presenziato insieme a un recente evento di Brunello Cucinelli e i fotografi sono impazziti: bellissimi, sorridenti e affiatati, hanno reso felici i più nostalgici che sperano ancora in un ritorno di fiamma (nella vita come sul set).

GOSSIP APRILE 2026 DA HOLLYWOOD: DAKOTA JOHNSON HA UN NUOVO AMORE

La storia con Chris Martin è ormai acqua passata. Dakota Johnson ha ritrovato l’amore e non potrebbe essere più felice. L’attrice e testimonial di Calvin Klein frequenta da qualche tempo il musicista Role Model, nome d’arte di Tucker Harrington.

Credits: @dakotajohnson_in Via Instagram – Dakota Johnson durante una recente apparizione pubblica

Lui astro nascente del rap, lei figlia d’arte e nome di spicco a Hollywood, sono semplicemente inseparabili anche se non hanno ancora confermato ufficialmente la loro relazione.

Credits: @rolemodel Via Instagram – Role Model, nuovo fidanzato di Dakota Johnson

MATRIMONIO IN VISTA PER JENNIFER ANISTON?

Lo scorso anno Jennifer Aniston e Jim Curtis hanno debuttato come coppia e, a quanto pare, i due sarebbero pronti a compiere il grande passo. Per l’attrice si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo quello con Brad Pitt e quello con Justin Theroux.

Credits: @jimcurtis1 Via Instagram – Jim Curtis e Jennifer Aniston

Stando alle indiscrezioni, i due futuri sposi avrebbero deciso di prendere le distanze da Hollywood e di scegliere una meta europea per le nozze: “Jen non è mai stata così felice. Stanno parlando di un matrimonio intimo, lontano dal circo di Hollywood, e l’Europa è in cima alla lista“.

GOSSIP APRILE 2026 VIP ITALIANI: FEDEZ STA PER DIVENTARE PAPÀ PER LA TERZA VOLTA

Ormai non ci sono dubbi. Dopo rumors e indiscrezioni, Fedez ha confermato la gravidanza della sua compagna Giulia Honegger. Nessun annuncio ufficiale, “solo” una foto con pancino in bella vista.

Credits: @fedez Via Instagram – Fedez con Giulia Honegger

PER FEDEZ TERZO FIGLIO IN ARRIVO

La coppia sarebbe al settimo cielo. Per la giovane imprenditrice e stilista si tratta della prima maternità, per il rapper del terzo figlio dopo Leone e Vittoria (nati dal matrimonio ormai finito con Chiara Ferragni). In attesa di saperne di più, congratulazioni!

ELODIE E FRANCESKA NUREDINI SEMPRE PIÙ VICINE

Elodie e Franceska Nuredini, membro del suo corpo di ballo, sono una coppia, bellissima e innamorata. Le due sono state fotografate in atteggiamenti complici e affettuosi in più di un’occasione e i fan della popstar sono andati in visibilio, felici per la loro beniamina.

Credits: @elodie Via Instagram – Franceska Nuredini ed Elodie

Nonostante non abbiano mai parlato apertamente del loro legame, alcuni recenti scambi di commenti social confermerebbero l’esistenza di una storia. Se son rose…

MICHELLE HUNZIKER E GIULIO BERRUTI SONO UNA COPPIA

Tra i gossip Aprile 2026 più chiacchierati quello inerente la nuova storia d’amore di Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, ha ritrovato l’amore con l’attore Giulio Berruti. I due hanno trascorso le ultime vacanze di Pasqua a Marrakech e, stando alle foto rubate scattate dai fotografi, non riuscivano a stare lontani.

Credits: @therealhunzigram Via Instagram – Michelle Hunziker splendida in rosso

La passione sarebbe esplosa lo scorso dicembre e da allora non si sarebbero più lasciati. Lui ha da poco concluso una lunga relazione con Maria Elena Boschi, lei ha divorziato nel 2022 da Tomaso Trussardi. Che sia l’inizio di una grande storia d’amore?

Credits: @giulioberruti Via Instagram – Giulio Berruti in un intenso scatto

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui gossip Aprile 2026, con alcune interessanti e succose news sui VIP italiani e stranieri. Come sempre, a questo punto, vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Avevate già sentito parlare di questi rumors? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!