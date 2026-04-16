COME USARE IL BLUSH BIANCO E A CHI STA BENE?

Una dei trend più interessanti e discussi del momento è sicuramente il blush bianco. Direttamente dal variegato mondo di TikTok, questo trend rompe gli schemi tradizionali del make-up, stravolgendo le nostre abitudini. Virale, originale e sorprendentemente versatile, il blush bianco si adatta a diversi incarnati, dalla pelle chiarissima a quella naturalmente scura. Se ben dosato permette di raggiungere un effetto angelico, etereo e luminoso. A differenza dei blush tradizionali, il blush bianco non aggiunge colore ma lavora sulla percezione del volto, sulla luce che lo attraversa, al fine di ottenere un effetto sofisticato e un incarnato super luminoso. Le vibes? Una bellezza fuori dal comune, quasi non terrestre. Siete pronti a scoprire come ottenere un look celestiale? Quali prodotti utilizzare e come realizzarlo al meglio? Allora cominciamo subito con il post!

Credits: @celine_bernaerts Via Instagram | Il blush bianco dona un look angelico

Il blush bianco è il nuovo trend del momento, virale su tutti i social ha conquistato gli utenti per le vibes celestiali che regala al make-up. Senza aggiungere colore, ma sottraendolo, il blush bianco dona al viso un effetto etero, fuori dal comune, donando luce e un look davvero sofisticato, versatile su tutte le carnagioni se ben dosato. Vi abbiamo incuriosito? Allora continuate alle leggere per scoprire tutto a riguardo!

IL BLUSH BIANCO STA BENE DAVVERO A TUTTI?

Il fascino del beauty giapponese colpisce ancora, spopola e conquista i trend occidentali arrivando nei nostri feed, rivoluzionando le nostre abitudini. Trasformato dai social in un fenomeno globale, il blush bianco è l’ossessione del momento, amato da tutte le tipologie di pelle.

Credits: @olkowskabeauty Via Instagram | Il blush bianco è sublime sulla pelle chiara





un look angelico e celestiale

Sulle pelli chiare e chiarissime regala un effetto luminoso e sofisticato. Senza aggiungere colore infatti, riesce a donare luce, e risaltare gli zigomi, rendendo la pelle super elegante e donando vibes angeliche.

Credits: @pammdoro Via TikTok | Il blush si sposa benissimo con la pelle nera

Sulle pelli naturalmente scure, se be dosato e amalgamato nel make-up può essere usato da solo, oppure come top coat strategico. Riesce in effetti, a illuminare in modo soft e crea tridimensionalità sl viso, uniformando visivamente la texture della pelle e rendendo il make-up più raffinato e contemporaneo.

COME UTILIZZARE IL BUSH BIANCO PER UN LOOK SPAZIALE?

In base all’effetto che desiderate ottenere, è possibile utilizzare il blush bianco in diversi modi. Quello immediato è più semplice, riguarda l’applicazione del prodotto puro sulla pelle. Che sia liquido, in polvere o una crema, vi basterà posizionarlo sulle guance e sfumarlo.

Credits: @editorial.bacterial Via Instagram | Il bianco è perfetto per look editoriali

Se applicate un prodotto in crema o in pasta, vi consigliamo l’utilizzo di una blender inumidita. Picchiettate il tutto finché i bordi del blush bianco si siano amalgamati con la pelle.

Credits: @artistrybystacie Via Instagram | Il blush bianco dona un finish etereo

Per un beauty look più sofisticato e angelico, potete applicare il blush bianco anche sopra il vostro abituale fard, concentrandovi maggiormente nella zona dello zigomo alto e delle tempie. Il segreto è sfumare per bene il prodotto, lasciandolo davvero impercettibile sulla pelle.

Credits: @chiara.ottonello Via TikTok | Il blush bianco dona un effetto lifting immediato.

Con questa tecnica riuscirete a ricreare sul viso una zona estremamente luminosa. Verranno ridimensionati al meglio i volumi del viso e sarà possibile ottenere uno sguardo liftato e levigato, eccezionale!

QUALI PRODOTTI UTILIZZAR PER RICREAR IL BLUSH BIANCO?

Per ricreare questo trend virale sono necessari pochissimi prodotti e nemmeno troppo costosi. In base alla tipologia di pelle e all’effetto che desiderate ottenere, vi basterà optare per prodotti in crema o in polvere.

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Il 3INA The Custom Drops 100 Bianco è un concentrato di pigmento liquido, pensato per personalizzare la base viso. La texture è fluida e si mescola facilmente a fondotinta, correttori o creme per schiarirne la tonalità, mantenendo un finish naturale e uniforme sulla pelle.

prodotti in crema o in polvere

Si presta perfettamente nel ricreare il trend del blush bianco: aggiungendone una piccola quantità al proprio blush oppure tamponandolo sopra il colore già applicato, permette di ottenere un effetto lattiginoso e soft-focus.

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In alternativa potete utilizzare dei classici ombretti bianco.questi prodotti in polvere sono utili sia per fissare la base in crema applicata precedentemente oppure possono anche essere utilizzati da solo sul viso per un effetto più naturale e luminoso.

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Se desiderate mantenere un fisso non troppo eccessivo vi consigliamo sicuramente ombretti in polvere dal finisce prettamente opaco e vellutato perfetti non solo da applicare sulla parte alta dello zigomo ma anche per illuminare gli angoli interni dell’occhio.

Se invece, desiderate ottenere un look più estroso, potete anche applicare un bianco iridescente che renderà sicuramente il vostro look più spaziale e luminoso.

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Via Tenor

Ragazze, eccoci anche oggi alla fine den nostro post. Vorremmo sapere se conoscevate la tecnica del Blush bianco, se l’avete già provata o se non vi convince del tutto. Fateci sapere tutto nei commenti sulla nostra pagina Facebook, un bacione dal TeamClio!