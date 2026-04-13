COSA NON METTERE PER VOLARE? QUALI CAPI EVITARE IN AEREO?

Vi siete mai chieste se ci sono delle cose da non indossare in aereo? Quando si viaggia, si cerca di stare il più delle volte comode e pratiche, soprattutto se si devono trascorrere molte ore sedute nella, più o meno, stessa posizione. I pantaloni stretti potrebbero essere fastidiosi, i reggiseni potrebbero lasciare segni antipatici sulla pelle, i gioielli potrebbero risultare too much e anche le scarpe con i tacchi non sono propriamente il massimo. Ma ovviamente va analizzato ogni singolo caso prima di capire se una cosa può andare bene o meno per un volo di trenta minuti o dieci ore! Insomma, ragazze, ci sono degli indumenti e degli accessori che andrebbero evitati per trascorrere un viaggio sereno.

Credits: @buonalima Via Instagram, Foto di Unsplash | Westwind Air Service, @itsallchictome Via Instagram

Siete curiose di scoprire quali sono le 7 cose da non indossare in aereo? E allora continuate a leggere il post perché ne parleremo nel dettaglio, vi aspettiamo qui sotto!

#1 COSE DA NON INDOSSARE IN AEREO: TROPPI ACCESSORI IN METALLO

È risaputo che gli accessori di metallo fanno scattare l’allarme del metal detector. Perché metterli, allora? Eppure c’è chi si ostina, chi proprio non riesce a fare a meno di determinati gingilli. E no, non stiamo parlando delle cinture, ma di collane e collanine, lunghi pendenti alle orecchie, cascate di bracciali ma anche altri complementi metallici per decorare il proprio look.

Credits: @vicenzaoro Via Instagram – Un look stupendo, ma non esattamente adatto a un viaggio in aereo





Vi ricordiamo che prendere un aereo vuol dire affrontare un viaggio, esattamente come se si prendesse un autobus o un treno, solo che all’ingresso ci sono più controlli.

Si finisce poi per doversi spogliare di ogni bene vicino al metal detector e riempire la cesta, che gli addetti alla sicurezza dovranno analizzare da cima a fondo. Che ne dite, vogliamo evitare questa tediosa perdita di tempo e di stile?

#2 IL TUO VESTITO PREFERITO PER IL VIAGGIO AD ALTA QUOTA

Le influencer, le modelle e praticamente la maggior parte delle celebs immortalano quasi ogni loro viaggio. Portano con sé valigie ultra lusso, indossano cappellini (per non farsi riconoscere?) e spesso anche qualche abitino svolazzante.

Credits: Foto di Unsplash | Gabrielle Henderson

Tutto molto bello ma se anche voi lo farete, rischierete di “giocarvi” il vostro abito preferito prima ancora di iniziare la vacanza! Se avete un bell’abito, praticamente il vostro preferito, che potreste indossare in una calda serata estiva a Ibiza o nel cuore di Marzamemi, allora piegatelo bene e tenetelo in valigia fino al momento giusto!

#3 SNEAKERS COOL SÌ, SCARPE CON TACCO NO: LE CALZATURE DA EVITARE

Perché dovremmo viaggiare con la tuta? No, ragazze, attenzione, nessuno vi sta consigliando di vestirvi un po’ a caso con le cose più comode, e magari anche vecchie, che avete trovato nell’armadio.

i tacchi sono tra le cose da evitare quando si viaggia in aereo

State per affrontare un viaggio in aereo, non state per andare a lavorare in campagna! Lo stile è sempre necessario ma non è opportuno vestirsi in modo inadeguato. E i tacchi, soprattutto quelli sottili e altissimi, sono decisamente sconvenienti.

Potreste incastrarvi ovunque, potreste stare scomode una volta seduta al vostro posto e, peggio ancora, potreste cadere dinanzi a tantissime persone in fuga dalla città per raggiungere finalmente una meta estiva.

Fidatevi: scegliete un bel paio di sneakers bianche o colorate e infilatele ai piedi. Il mondo è vostro!

Credits: @buonalima Via Instagram – Le sneakers sono sempre un’ottima soluzione come calzature da viaggio in aereo

Credits: Foto di Unsplash | Westwind Air Service

#4 ABITI OVERSIZE: I GRANDI BANDITI TRA LE COSE DA NON INDOSSARE IN AEREO

Vestirsi comode è una buona idea, ma mettere roba maxi è decisamente una pessima soluzione. Perché? Gli abiti oversize, soprattutto le giacche, sono ingombranti, esattamente come lo sono le big bag.

Credits: Foto di Unsplash | La Victorie

Quindi? Quindi niente, non metteteli, né in viaggio né in valigia, perché vi occuperanno troppo spazio!

Evitate gli eccessi, sempre e comunque, è sempre una buona regola da seguire quando si esce fuori dalla propria routine, dove si conoscono tutti i limiti possibili.

Insomma, per farla breve: sì alle t-shirt larghe, no alle maxi giacche, borse o gonnelloni imponenti!

Credits: @itsallchictome Via Instagram – Meglio una maglia larga che un maxi dress, più scomodo

#5 COSE DA NON INDOSSARE IN AEREO: REGGISENI SCOMODI E FASTIDIOSI

Parliamoci chiaramente, la lingerie in commercio non è sempre propriamente comoda. È bella, è indubbio, ma in fatto di comfort lascia molto a desiderare.

non c’è niente di più fastidioso che indossare intimo scomodo quando si viaggia in aereo

Non tutta, ma molte cose non sono comode. I ferretti, le coppe super imbottite, le stecche, i semi bustier, i pizzi e i tessuti tutt’altro che traspiranti sono tutte cose da non indossare in aereo.

Vi immaginate tutto il tempo a spostarvi il reggiseno perché non riuscite a sopportarlo? Mettete una brassiere o un qualsiasi sostegno che conoscete bene e sapete essere comodo e praticamente invisibile, per passare illese il viaggio ad alta quota.

Credits: Foto di Unsplash | Eva Darron

#6 LOOK TROPPO ESTIVI E VACANZIERI

State prendendo l’aereo per andare in un paradiso tropicale? Questo sarà il vostro viaggio estivo per godervi le meritate ferie e un po’ di relax? Bene, ma attenzione a cosa indossate per raggiungere la meta.

Il crop top in sangallo, il pantaloncino very shorts, le ciabattine ultra flat o le espadrillas, il cappello e la borsa di paglia sono tutti NON indicati! Le vacanze inizieranno quando avrete raggiunto il posto prescelto, non al check in!

Credits: Foto di Adobe Stock | Pixel-Shot

#7 COSE DA NON INDOSSARE IN AEREO: TROPPO PROFUMO

Infine c’è una cosa che proprio non dovete indossare quando affrontate un viaggio con altre persone, per di più sconosciute.

Tante volte si parla dell’importanza di una buona igiene, soprattutto in estate quando fa caldo e si suda di più, e dell’uso del deodorante corretto. Fin qui tutto bene, ma non è assolutamente necessario mettere il profumo.

Se si tratta di un eau de parfum o, peggio ancora, una colonia, è meglio evitare di spruzzarla sul proprio corpo e sui vestiti. Meglio mettere un piccolo flaconcino, adatto per il volo, nella valigia e usare la fragranza una volta arrivati a destinazione.

Il profumo potrebbe dare fastidio agli altri passeggeri, anche a coloro che viaggiano con voi. E, in più, in uno spazio confinato come quello di un aereo, potrebbe dar fastidio anche a voi, procurandovi eventualmente un antipatico mal di testa.

Credits: Foto di Unsplash | Danijela Prijovic

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Via Giphy

Ragazze, ora vogliamo sentire la vostra opinione! Vi siete mai rese conto di aver indossato qualcosa di sconveniente in aereo? C’è qualcosa che non vi piace mettere e altro che invece preferite per i vostri look? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti sui social, come la pagina Facebook ClioMakeUp! Un bacione dal TeamClio!