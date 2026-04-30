COS’È LO STROBING E A COSA SERVE?

Parliamo oggi dello strobing, una tecnica che sta impazzando sulla rete e tra le celebrities, ma non solo. Pensate che sembra aver sostituito in qualche modo il tanto discusso contouring! Lo strobing, infatti, è una tecnica di make-up che utilizza il solo illuminante per andare a enfatizzare i volumi del viso, giocando con la luce per migliorare e mettere in risalto alcune parti del nostro volto. La differenza tra strobing e contouring, sostanzialmente, è che nel secondo caso non vengono create ombre ma si punta al 100% sulla luce e sull’effetto quasi bagnato della pelle. L’ideale per ottenere il massimo dal trucco strobing è utilizzare un prodotto long-lasting, magari puntando a una base matte per poi andare a creare i volumi con l’highlighter in maniera ancora più evidente.

Credits: Foto di Adobe Stock | Oleg Gekman

Bellezze, se volete sapere cos’è lo strobing nel dettaglio, come ottenere l’effetto strobing sulla vostra pelle e vari consigli per seguire questo trend make-up al meglio, allora vi aspetto qui sotto nel post!

STROBING, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU QUESTA TECNICA DI MAKE-UP

Il termine strobing deriva dall’inglese “strobe”, che indica la luce stroboscopica, ovvero quella luce ad intermittenza che illumina a tratti ciò che la circonda. Infatti, quando realizziamo la tecnica di trucco strobing, è come se andassimo a creare questi flash di luce sul nostro viso.

Lo spunto viene in particolare dal trucco orientale giapponese e coreano, in cui la base trucco presenta pelli molto levigate e glossate: primer e base omogenea sono la regola, e poi generalmente si applica un velo di blush in crema o in gel, con tanto illuminante per rendere il tutto luminoso al massimo, quasi ad effetto bagnato. E questo accade anche con le labbra, sempre lucide. Da qui quindi prende ispirazione lo strobing.

In realtà però, lo strobing in sé non è una vera novità: come sappiamo mettere bene l’illuminante bene su viso e corpo per esaltare i nostri punti di forza è una delle tecniche più amate da noi beauty lovers, vero bellezze? Il fatto è che ora, lo strobing viene usato in contrasto al contouring, suscitando interesse e creando nuove mode.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jiraphiphat





Credits: @annaraubo Via Instagram – Come si può vedere dalla foto, l’effetto dello strobing è di una base viso molto glowy ma con un’ottima definizione dei volumi

DIFFERENZA TRA STROBING E CONTOURING

“Stanchi” quindi del solo contouring, si sta cercando un’alternativa che possa comunque definire e mettere in risalto alcune parti del nostro viso. Infatti, la tecnica del contouring, diventata famosa su Instagram dove il gioco di luci e filtri faceva risultare il tutto più naturale, dal vivo, ad occhio nudo, non appare sempre perfetta come ce la immaginiamo e a volte assistiamo alla presenza di vere e proprie “macchie” di colore.

Credits: Foto di Adobe Stock | Alpha C – In quest’immagine si può capire al volo la differenza tra le varie tecniche di make-up

STROBING E CONTOURING ESALTANO I LINEAMENTI CON PRODOTTI ED EFFETTI DIVERSI

La principale differenza tra contouring e strobing, quindi, è che la seconda tecnica dal vivo risulta molto più naturale, creando una base luminosa impalpabile. Questa novità, quindi, ci permette di ottenere un trucco glowy senza dover utilizzare prodotti molto scuri e marcati, che potrebbero stonare con il resto del make-up, specialmente di giorno.

Ma attenzione bellezze: non significa che non sia possibile fare anche “gravi” errori con lo strobing. Tra poco infatti vi spiegherò come evitare piccoli e grandi disastri con l’illuminante posizionato per fare strobing, quando sarebbe meglio farlo e quando, invece, evitare. Una vera e propria lista da consultare per capire cosa fare e cosa no se vogliamo provare la tecnica strobing.

QUANDO UTILIZZARE LO STROBING: OCCASIONI E MAKE-UP CHE VENGONO ESALTATI DALL’ILLUMINANTE

Bene bellezze, ora entriamo proprio nel vivo della questione: quando realizzare una base bellissima con lo strobing? In generale, in alcuni giorni la nostra pelle è più grigia e spenta di altri e quindi, tramite questa tecnica, riusciremo a portare un po’ di vitalità al nostro viso e a ottenere quel tanto amato effetto glamour che osserviamo nelle celebrities e modelle negli shooting.

L’illuminante strobing risulta essere molto utile anche quando dobbiamo essere fotografate: a questo proposito, se volete conoscere qualche dettaglio in più sul make-up da usare per le foto, leggete l’approfondimento che vi lascio qui!

Se volete delle foto in cui il vostro viso abbia dei punti luce belli accesi, allora utilizzare l’illuminante con la tecnica strobing farà si che la vostra pelle appaia veramente luminosa negli scatti, senza il bisogno di esagerare troppo con il prodotto ma posizionandolo nei punti giusti.

Credits: Foto di Adobe Stock | pornsawan

QUANDO SAREBBE MEGLIO EVITARE LO STROBING PREFERENDO ALTRE TECNICHE

Bellezze vi ho spiegato poco fa che lo strobing illumina il viso spento e grigio e che è consigliato anche per avere un effetto di naturale luminosità se abbiamo in programma delle foto particolari, ma quando evitare lo strobing preferendo altre tecniche? Non sempre, infatti, ogni trend trucco si adatta ai diversi tipi di pelle e situazioni, vediamo insieme quando sarebbe meglio evitare per non fare un “disastro”.

In primis, sarebbe meglio non fare strobing se fa troppo caldo: infatti in questo caso la pelle sarà già lucida per il sudore e aggiungere ancora più luminosità non sarà di sicuro una buona mossa rischiando di farci sembrare ancora più “unte” di quanto già non siamo a causa dell’umidità.

Non solo, evitate lo strobing se avete tanti peletti sul viso. Purtroppo utilizzando l’illuminante questi si accentueranno ancor di più!

Lo strobing e i pori dilatati non vanno d’accordo, purtroppo; in questo caso infatti si devono preferire i finish opachi per distogliere l’attenzione dal problema.

Credits: Foto di Adobe Stock | Alex – Lo strobing su pelle grassa o con pori dilatati rischia di accentuare ancora di più queste sue caratteristiche

LO STROBING SAREBBE DA EVITARE SE ABBIAMO GIÀ LA PELLE MOLTO LUCIDA

La tecnica strobing non è adatta nemmeno per chi ha la pelle molto grassa perché essa tende già a lucidarsi naturalmente. Se lo farete risulterete troppo lucide in tutte le parti del viso senza poterlo controllare, a meno di usare una cipria opacizzante che però vanificherebbe lo strobing in sé.

Infine, lo strobing non è una tecnica adatta a chi ha il viso troppo tondo: infatti per poter cambiare un po’ i contorni del proprio viso e renderli più spigolosi, l’unica soluzione è il contouring. Con lo strobing si possono solo esaltare o definire alcune parti del proprio viso ma non rimodellarlo rendendolo più fino o squadrato.

Credits: Foto di Adobe Stock | Drago – Il viso tondo con lo strobing non si presta benissimo, perché non c’è la possibilità di migliorarne i volumi

TUTTI GLI STEP PER REALIZZARE LO STROBING SUL NOSTRO VISO

Appurato che illuminare il viso con lo strobing è ciò che fa per noi, quali sono i passaggi per ottenere questo risultato sul nostro viso? In questa sezione del post vi parlerò quindi dei semplici step per realizzare questo effetto bagnato sulla nostra pelle.

Iniziate applicando sul viso una crema idratante luminosa oppure un primer glowy che possa iniziare a rendere più vibrante il vostro incarnato. Se non possedete una crema o un primer con effetto luminoso, potete sempre mixare alla vostra normale crema idratante un illuminante liquido in modo da preparare la pelle allo strobing vero e proprio.

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Procedete poi a creare la base trucco strobing applicando poi un fondotinta di vostra scelta, meglio se liquido; truccate occhi e sopracciglia e per il resto del viso non usate la terra perché distoglierebbe lo sguardo dall’effetto glowy luminoso che vogliamo ottenere.

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Passando al trucco delle guance, preferite sempre blush in crema, poiché anche questo tipo di prodotto vi aiuterà ad ottenere un effetto strobing più accentuato. Scegliete quindi, se potete, un blush non opaco ma con qualche shimmer e glitter leggeri che diano già luce all’incarnato.

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Arriviamo ora al cuore della tecnica strobing, andando a esaltare tutti i punti del viso che vogliamo mettere in primo piano. Per fare questo, bellezze, usate l’illuminante liquido o in crema sopra gli zigomi, sotto le sopracciglia, lungo il naso e sull’aro di cupido. Se ad esempio avete la pelle mista evitate di metterlo su fronte e mento, altrimenti potete anche applicarlo in queste zone per avere un effetto davvero forte.

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Utilizzate poi un illuminante in polvere per fissare quello in crema, così sarà long-lasting e accentuerete ancora di più la sua luminosità.

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Di sicuro è una tecnica che sta bene sulle pelli normali, quelle senza troppe imperfezioni e pori dilatati ma, se non avete una pelle di porcellana e volete provare lo strobing, vi consiglio di utilizzare un primer che restringe i pori: si tratta di prodotti a base di siliconi, che alla lunga possono rendere la pelle impura, ma per una serata speciale vanno benissimo!

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Personalmente, l’effetto strobing che preferisco è quello della luce diffusa e non troppo accentuata in un unico punto. Per ottenerlo, ricordate di distribuire l’illuminante in maniera più leggera su tutto il viso.

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Bellezze, anche per oggi da parte mia è tutto. Avevate mai sentito parlare dello strobing? Questa tecnica vi piace oppure continuate a preferire il classico e più incisivo contouring? Se già fate strobing, quale illuminante utilizzate? Come sempre aspetto di sentire cosa ne pensate nei commenti sulla mia pagina Facebook, un bacione dalla vostra Clio!