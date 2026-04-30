ACQUE PROFUMATE PRIMAVERILI PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE TASCHE
- Con la primavera ormai entrata nel vivo, è tempo di rinnovare la propria collezione di fragranze.
- i profumi da scia che tanto amiamo in inverno lasciano spazio a formulazioni più fresche e leggere, impalpabili a contatto con la pelle.
- Le acque profumate primaverili sono perfette per questo periodo dell’anno e sono tante le marche ad aver lanciato, proprio di recente, novità super interessanti.
- Da L’Erbolario a Sol de Janeiro, ce ne sono per tutti i gusti e appartenenti a diverse fasce di prezzo.
- Molte di queste acque profumate per il corpo possono essere usate anche sui capelli.
Credits: Foto di Adobe Stock | Evelyn
Abbiamo selezionato per voi le acque profumate primaverili più invitanti del momento. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo.
#1 L’ERBOLARIO LITCHI & PEONIA
L’Erbolario è noto per le sue acque profumate senza alcol e per questa primavera ha lanciato una nuova linea per corpo e capelli. Litchi & Peonia è una fragranza fiorita, fruttata e muschiata avvolgente e sensuale.
L’Erbolario, Litchi & Peonia Acqua Profumata Idratante per Corpo & Capelli. Prezzo: 18,80€ su amazon.it
La formula contiene anche attivi idratanti che rendono la pelle morbida e liscia.
#2 LANCÔME LA VIE EST BELLE VANILLE NUDE
Lancôme amplia la linea La Vie Est Belle con 3 nuove body mist. Una delle più apprezzate al momento è Vanillle Nude, delicatissima e dolce.
Lancôme, La Vie Est Belle Vanille Nude Hair & Body Mist. Prezzo: 33,75€ su sephora.it
Le note olfattive sono gelsomino, vaniglia Bourbon glassata, legno di sandalo e muschio bianco.
#3 L’ACQUA PROFUMATA SEPHORA CHERRY + WHIPPED CREAM
Tante novità anche in casa Sephora Collection. Il brand ha introdotto nuove acque profumate corpo e capelli dalle fragranze deliziose.
Sephora Collection, Cherry + Whipped Cream Perfume Mist. Prezzo: 14,99€ su sephora.it
Cherry + Whipped Cream sa di ciliegia e panna montata, una ciliegia aspra avvolta dalla dolcezza del marshmallow. Da provare se si apprezzano le fragranze fruttate e gourmand.
#4 SOL DE JANEIRO LIMONADA GELADA
Sol de Janeiro Limonada Gelada anticipa l’estate e si ispira alla gioia di una giornata al sole sulla Praia Vermelha a Rio, famosa per la sua sabbia dorata e rossa e per le viste mozzafiato sul Pan di Zucchero.
Sol de Janeiro, Limonada Gelada Perfume Mist. Prezzo: 27,00€ su sephora.it
Cremoso e rinfrescante come un cocktail estivo, questa acqua profumata abbina accordo di limonata brasiliana, latte di cocco cremoso e zucchero di canna.
#5 LANCASTER RIVIERA PEACH PARTY E LE ALTRE ACQUE PROFUMATE PRIMAVERILI ED ESTIVE DEL BRAND
Lancaster Riviera Collection è la nuova linea di acque profumate per corpo e capelli del brand, rinomato soprattutto per i suoi prodotti solari. In particolare, per la primavera è ottima la fragranza Peach Party.
Lancaster, Riviera Peach Party. Prezzo: 38,00€ su amazon.it
Le note olfattive sono pesca, mughetto e sandalo. La formula, inoltre, offre 24 ore di idratazione.
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Via Tenor
Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema acque profumate primaverili, con una selezione delle ultime novità da provare assolutamente. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!