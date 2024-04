QUALI SONO LE MIGLIORI CREME AL RETINOLO E COME SCEGLIERLE?

Le creme viso al retinolo tornano molto utili nella skincare sia contro le rughe che in presenza di acne. Individuare la migliore crema al retinolo può non essere semplice: ve ne sono tantissime tra cui poter scegliere tenendo conto delle proprie esigenze e del budget che si ha a disposizione. Acquistare la crema viso al retinolo in farmacia è sempre un’ottima idea, affidandosi a brand come La Roche-Posay e Avène. Non mancano i prodotti validi in profumeria e le creme al retinolo economiche da acquistare anche nella grande distribuzione. Attenzione: esistono delle controindicazioni all’utilizzo delle creme al retinolo. Sono sconsigliate, per esempio, in gravidanza.

Credits: Foto di Pexels | Sora Shimazaki

Ho selezionato per voi alcune delle migliori creme al retinolo in commercio, tra prodotti di farmacia e di profumeria. Nel post troverete anche creme al retinolo economiche, dal prezzo piccolo ma dalle ottime performance. Curiose di scoprire con me quali prodotti scegliere contro le rughe e contro l’acne? Allora, bellezze, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

RETINOLO: A COSA SERVE, I BENEFICI SUL VISO E LE CONTROINDICAZIONI

Essendo questo attivo uno dei più impiegati in cosmesi, è difficile non aver mai sentito parlare del retinolo, a cosa serve e quali sono i suoi benefici. Prima di iniziare a presentarvi le migliori creme viso al retinolo del momento, però, meglio fare un breve riepilogo.

Via Giphy





IL RETINOLO STIMOLA LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, MIGLIORA LA GRANA DELLA PELLE AGENDO CONTRO RUGHE, MACCHIE E IMPERFEZIONI

A cosa serve il retinolo e cos’è? Il retinolo è un derivato della vitamina A e la sua funzione primaria è quella di stimolare il metabolismo delle cellule della pelle aumentando la produzione di collagene. Non a caso, viene reputato uno dei migliori antiage in assoluto: se usato con costanza sul viso, puro o in combinazione con altri attivi, migliora la grana della pelle, che risulta più compatta, levigata e uniforme.

Il retinolo, in sostanza, è un ottimo antirughe ed è molto utile anche contro i pori dilatati, le macchie della pelle e le imperfezioni. D’altronde è portentoso contro l’acne e viene spesso prescritto dai dermatologi per risolvere questo tipo di problema.

Via Giphy

Non ci sono particolari controindicazioni al suo utilizzo e in linea di massima non è pericoloso, ma è fondamentale ricordarsi che si tratta di un ingrediente fotosensibilizzante e che, quindi, è meglio usarlo di sera o comunque abbinando sempre una protezione solare. Attenzione: il retinolo non andrebbe mai usato in gravidanza o durante l’allattamento.

DA REN A ORIGINS, LE MIGLIORI CREME AL RETINOLO PER IL VISO

Cominciamo dalle migliori creme al retinolo high-end, prodotti sicuramente costosi (ma anche molto validi!) che portano la firma di alcune delle marche più decantate degli ultimi anni. Se siete alla ricerca di una crema viso al retinolo bio vi consiglio di provare Ren Clean Skincare Bio Retinoid Anti-Ageing Cream, una crema antiage per tutti i tipi di pelle a base di bio-retinoidi.

REN, Bio Retinoid Anti-Ageing Cream. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

Contiene retinolo ma anche tantissimi estratti naturali questa crema notte di Eve Lom, pensata per chi ama coccolare la pelle del viso con texture ricche e fondenti prima del riposo serale.

Eve Lom, Intensive Night Cream. Prezzo: 91,41€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Se vi piacciono i prodotti a base di estratti naturali vi consiglio, poi, questa crema viso al retinolo di Origins con fiori alpini. Anche in questo caso si tratta di un prodotto da usare la sera, prima di andare a dormire.

Origins, Retinol Night Moisturizer with Alpine Flower. Prezzo: 51,00€ su sephora.it

ESPA firma questa crema viso con bio-retinolo davvero ottima che promette di ridurre le piccole rughe e di migliorare l’aspetto della pelle, rendendo l’incarnato radioso e luminoso con un utilizzo costante. Questo è un prodotto naturale e vegan.

ESPA, Tri Active Regenerating Moisture Complex. Prezzo: da 93,00€ su lookfantastic.it

Come detto all’inizio del post, il retinolo funziona molto bene contro l’acne. Se avete problemi simili, vi segnalo questa crema con retinolo di Paula’s Choice che contiene anche niacinamide, un ingrediente perfezionante che fa davvero miracoli sui brufoletti.

Paula’s Choice, Intensive Repair Cream with Retinol. Prezzo: 45,00€ su amazon.it

Chiudiamo questa prima carrellata di creme viso al retinolo con Ahava e la sua pRetinol Cream, che sfrutta un innovativo complesso chiamato pRetinol che combina ai benefici del retinolo quelli delle alghe del Mar Morto.

Ahava, pRetinol Cream. Prezzo: 59,90€ su amazon.it

Questa crema è ottima contro le macchie quindi è consigliata in particolar modo a chi risente di discromie.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Bellezze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre creme al retinolo TOP: troverete prodotti di farmacia e anche creme al retinolo economiche.