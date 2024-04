DOVE ANDARE PER IL PONTE DEL 25 APRILE? QUALI SONO LE DESTINAZIONI MIGLIORI IN ITALIA ED EUROPA?

È arrivato il momento di parlare dei viaggi ponte 25 aprile 2024, ragazze! La data si avvicina, e il bello è che il 25 aprile 2024 cade di giovedì, dandoci la possibilità di organizzare un viaggio per il ponte del 25 aprile sfruttando ben 4 giorni, ma chiedendo un solo giorno di ferie al lavoro! Certo, potreste optare sempre per una staycation, la vacanza sostenibile vicino casa. Se, però, vi va di allontanarvi di più dalla vostra dimora rimanete sintonizzate perché abbiamo diverse proposte per i migliori viaggi del ponte del 25 aprile al caldo o con bambini! Italia o Europa, non fa differenza perché sono già disponibili diverse offerte di voli low cost e last minute per il ponte del 25 aprile 2024.

Credits: @near_rome Via Instagram, Pexels | Pixabay e @mantieniteforty Via Instagram

Con un solo giorno di ferie dall’ufficio, ragazze, quest’anno potete organizzare un super viaggio ponte 25 aprile, lo sapevate? Che decidiate di rimanere vicino casa o di allontanarvi un po’, sappiate che le mete per il ponte del 25 aprile 2024 in Italia o in Europa sono moltissime, dandovi una gran varietà di scelta. E allora, non perdiamo altro tempo utile: ci vediamo qui sotto nel post per entrare nel vivo della questione!

Tutti i link affiliati (attraverso i quali potremmo ricevere una commissione) sono inseriti in piena autonomia editoriale. Se fate una prenotazione tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

#1 PONTE 25 APRILE CON BAMBINI, IL MUSEO DEI TRENINI IN MINIATURA A RABLÀ

Viaggiare con i più piccoli non è sempre facile, anche se per fortuna esistono diverse attività per tenere occupati i bambini in macchina. In occasione del vostro prossimo viaggio per il ponte del 25 aprile 2024 con i bambini vogliamo provare a proporvi una meta originale in Italia, per dei giorni un po’ diversi dal solito.

Credits: @walterbz Via Instagram | Uno scorcio stupendo di Mondotreno a Rablà





Forse non tutti lo conoscono ma in Trentino-Alto Adige e precisamente a Rablà nel comune di Parcines sorge il modellino digitale di trenini in miniatura più grande di tutta la Penisola. Mondotreno, così si chiama questa destinazione magica per i più piccoli, offre ben tre piani di esposizione su oltre 1000 mq.

Credits: @soutine17 Via Instagram | Il fascino dei treni di notte a Mondotreno

TRA I VIAGGI PONTE 25 APRILE TANTE METE NELLA NATURA

I bambini potranno divertirsi diventando per un giorno dei veri capotreno, “guidando” così il trenino messo a loro disposizione; siamo sicure che anche gli adulti non perderanno tempo e si lanceranno in quest’avventura!

#2 VIAGGIO PONTE 25 APRILE IN FAMIGLIA: OPERA BOSCO A CALCATA PER LABORATORI IN NATURA

Altro museo per i più piccoli, ma stavolta totalmente immerso nella natura: parliamo di Opera Bosco, a Calcata, una destinazione fantastica per il vostro prossimo viaggio per il ponte del 25 aprile 2024 in famiglia.

Credits: @near_rome Via Instagram | Uno scorcio della meraviglia di Opera Bosco a Calcata, vicino Roma

Credits: @vinba81 Via Instagram | Un’opera nel bosco dell’arte a Calcata

Inaugurato nel 1996, Opera Bosco a Calcata è un museo-laboratorio di arte contemporanea a cielo aperto destinato ad adulti e bambini, cui offre percorsi e laboratori al cui centro c’è sempre il rispetto della natura e dei suoi tempi. All’interno dell’area espositiva si trovano centinaia di opere artistiche che formano un’installazione permanente davvero imperdibile.

***Il post contiene link affiliati***

Ragazze, vi aspettiamo a pagina 2 per altre tre destinazioni super per il vostro viaggio ponte del 25 aprile 2024, in Italia e all’estero. Ci vediamo di là!