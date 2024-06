QUALI SONO I MIGLIORI LIPGLOSS ESTATE 2024 PER UN MAKE-UP AL TOP?

Il lipgloss è un prodotto make-up che non può mancare nella trousse per il periodo estivo. Da tenere in borsetta e da riapplicare al bisogno, il lucidalabbra – che sia trasparente o colorato – sublima le nostre labbra rendendole il focus del look. Tanti i nuovi lipgloss Estate 2024 tra cui poter scegliere, firmati dalle migliori marche di alta profumeria come Armani Beauty e Charlotte Tilbury. Non mancano i lipgloss di fascia media e quelli economici, da Kiko a Maybelline. Continuano a riscuotere consensi i lipgloss effetto rimpolpante che rendono le labbra più turgide, piene e voluminose.

Credits: Foto di @armanibeauty, Adobe Stock | vladimirfloyd

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori lipgloss Estate 2024, diversi tra loro per finish e formula oltre che per fascia di prezzo. Dai prodotti high-end a quelli economici, pronte a scoprire insieme quali sono i must have della stagione? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LIPGLOSS ESTATE 2024: ARMANI BEAUTY, CHARLOTTE TILBURY E LE ALTRE PROPOSTE HIGH-END

Le tendenze make-up Estate 2024 eleggono i lipgloss assoluti protagonisti. Sono davvero tanti i brand a includere nelle loro nuove collezioni lucidalabbra performanti e confortevoli all’indosso, dal finish extra-glow e con formule di ultima generazione che, nella maggior parte dei casi, conciliano make-up e trattamento.

MOLTI DEI NUOVI LIPGLOSS ESTATE 2024 CONCILIANO MAKE-UP E TRATTAMENTO

Per labbra luminosissime, Armani Beauty propone i nuovi Prisma Glass, lipgloss olio in gel dall’effetto specchio multidimensionale che promettono fino a 24 ore di idratazione complice la presenza in formula di squalano.

Armani Beauty, Prisma Glass Lip Gloss. Prezzo: 34,95€ su lookfantastic.it





Sono praticamente virali i nuovi Big Lip Plumpgasm di Charlotte Tilbury. Questi lipgloss idratanti e rimpolpanti offrono un effetto plump che dura nel tempo e colorano le labbra di una meravigliosa tonalità rosata.

Charlotte Tilbury, Big Lip Plumpgasm. Prezzo: 35,00€ su sephora.it

Non hanno bisogno di presentazioni i Gloss Bomb Heat di Fenty Beauty, la cui gamma cromatica si arricchisce di stagione in stagione di tonalità sempre nuove. Arricchiti con burro di karité, nutrono le labbra e le rivestono con il loro effetto wet.

Fenty Beauty, Gloss Bomb Heat. Prezzo: 27,90€ su sephora.it

Sono un ibrido tra dei rossetti cremosi e dei gloss i MoistureGlow Plumping Lip Color di Makeup by Mario. La formula infusa d’acqua è leggerissima e altamente idratante, per labbra rimpolpate grazie all’acido ialuronico ed elegantemente luminose per via di speciali pigmenti madreperla.

Makeup by Mario, MoistureGlow Plumping Lip Color. Prezzo: 26,50€ su sephora.it

I NUOVI LUCIDALABBRA DI MILK, TARTE E TOO FACED

Continuiamo a parlare di lipgloss Estate 2024 e procediamo muovendoci sempre nell’ambito dei prodotti high-end. Gli Odyssey Lip Gloss di Milk Makeup sono dei gloss brillanti e altamente riflettenti a base di oli ricchi di vitamine. Non appiccicano le labbra e rilasciano un velo di colore semitrasparente ma comunque in grado di farsi notare.

Milk Makeup, Odyssey Lip Oil Gloss. Prezzo: 30,00€ su sephora.it

Sono luminosissimi anche i nuovi Tarte Maracuja Juicy Lip Plump. La formula, a base di acido ialuronico, olio di maracuja, olio di semi d’uva e di goji, assolve proprietà idratanti, rimpolpanti e antiossidanti.

Tarte, Maracuja Juicy Lip Plump. Prezzo: 26,00€ su sephora.it

Coprenza sheer e formula in olio per i nuovi Too Faced Kissing Jelly Gloss, arricchiti con oli botanici e impalpabili sulle labbra, quasi senza peso.

Too Faced, Kissing Jelly Lip Oil Gloss. Prezzo: 19,78€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Da provare se si amano i gloss leggeri e morbidi e, in particolar modo, se si apprezzano i lucidalabra profumati.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri lipgloss Estate 2024 che abbiamo selezionato per voi.