CAPELLI CORTI E CORTISSIMI: QUAL È LA TINTA MIGLIORE?

Se non sapete come scegliere il colore capelli corti e cortissimi dopo che avete ceduto a un taglio super short, non abbiate timore perché scegliere la tinta giusta è più semplice di quanto sembri. Le tendenze dei tagli corti da sempre abbracciano stili extra short, come il pixie cut, molto richiesto da chi propende per una chioma cortissima. Le acconciature per capelli cortissimi sono molte di più di ciò che si possa pensare e ciò vale anche per le tinte. Il miglior colore per i capelli corti è quello che ci aiuta a giocare con i volumi: per i tagli pari sta benissimo una tinta netta e piena, mentre quando vogliamo evidenziare il movimento delle “lunghezze”, si può optare per schiariture e giochi cromatici. I colori capelli cortissimi più ambiti sono sicuramente il biondo platino, per un effetto extra chiaro, e il grigio che, sulle chiome così short, è più facilmente gestibile e stiloso.

Credits: Foto di Freepik | Lookstudio

Avete fatto il grande passo scegliendo di tagliare i vostri capelli ma ora non sapere proprio che pesci pigliare per quanto riguarda la tinta? Non c’è da preoccuparsi troppo perché non è complicato trovare il colore per capelli corti e cortissimi che vi possa soddisfare: tenendo sempre a mente di propendere per una tinta che ci renda sicure di noi, qualche consiglio per scegliere la tinta capelli cortissimi e corti è sempre utile, e noi abbiamo parecchi tips da svelarvi!

Leggete il post per scoprire gli stili migliori e le tante foto da portare dal parrucchiere: cominciamo!

LA TEORIA PER SCEGLIERE IL COLORE CAPELLI CORTI PER UN RISULTATO STILOSO

Ma quindi, se abbiamo deciso di tagliare i nostri capelli corti dobbiamo dire addio al nostro colore tanto amato? Ragazze, per fortuna la questione non è così netta! Come sempre nel mondo della bellezza, e vale anche per il colore capelli cortissimi, l’importante è sentirsi a proprio agio.

Credits: Foto di Unsplash | Daniel Apodaca







Per quanto riguarda la teoria” però, è bene ricordare qualche principio sempre utile se dovete scegliere la tinta sui capelli corti. Se avete optato per un taglio scalato, mosso e movimentato di natura, il colore capelli corti ideale è quello che aggiunge riflessi e movimento, appunto: no quindi ai colori monochrome, sì a sfumature e giochi cromatici, che ci permettono di aggiungere volume alla chioma che – quando è molto corta – potrebbe risultare un po’ piatta specialmente se non ci piace giocare con la piega.

Credits: @hirohair Via Instagram | Un esempio di colore capelli corti con taglio bob, vivace e dai riflessi delicati

Al contrario, se abbiamo scelto un taglio pari corto o cortissimo, l’ideale sarebbe scegliere un colore capelli pieno e deciso: sì al biondo platino sui pixie cut, per esempio, o a un bel castano medio o nero sui caschetti corti. Se volete approfondire la questione dei capelli neri che invecchiano, leggete il nostro post a riguardo.

SFUMATURE E GIOCHI DI COLORE SUI CAPELLI CORTI

Come scegliere il colore capelli corti sfumato o illuminato di riflessi? In questo caso vince il gusto personale ma alcuni concetti di teoria possono aiutarci. Infatti è importante osservare il sottotono della pelle per capire se ci donano maggiormente riflessi caldi o freddi; in linea generale un aiuto fondamentale viene dall’armocromia. Conoscere la propria stagione armocromatica semplifica la scelta.

Credits: @andrewscolouratelier Via Instagram | Un esempio di schiariture su uno short bob

Le opzioni per il colore capelli corti e cortissimi con sfumature sono veramente tantissime così come le tecniche da preferire.

Per aggiungere luminosità con la tinta sui capelli corti la tecnica preferita in generale è quella del balayage o dei babylights: si prendono ciocche molto sottili di capelli e si schiariscono fino a due toni al massimo.

Credits: Foto di Freepik | Master1305

La parola chiave è “naturale”: per dare movimento leggero e non appesantire il taglio cortissimo, è importante non esagerare se decidiamo di propendere per una schiaritura soft e ci piace il look easy chic.

SUI CAPELLI CORTI STANNO BENISSIMO anche I COLORI FLUO E ACCESI

Certo, i capelli corti e cortissimi stanno bene anche con colori insoliti e particolari, come il rosa fluo o baby, l’azzurro, il blu, il verde acqua, il lilla. In questi casi l’aggiunta di extension colorate può aiutare a ottenere il risultato sperato ma non abbiate paura di usare la decolorazione sui capelli corti: ricrescono in fretta e ci si libera velocemente di eventuali ciocche rovinate.

CAPELLI CORTI RICCI, COME SCEGLIERE LA TINTA MIGLIORE

Come muoverci nella scelta del colore capelli corti ricci? La teoria è sempre la stessa, ma nel caso di boccoli o ricci stretti, è bene aggiungere sempre qualche sfumatura più chiara visto che (a meno che non si decida di lisciarli) l’effetto finale sarà sempre movimentato.

Credits: Foto di Freepik | Lookstudio

L’aggiunta di colpi di luce sui capelli cortissimi ricci è importante anche se il taglio è pari, a meno che non propendiate per un look pieno: tutto come sempre va a gusto.

Sui capelli corti ricci il colore fluo, poi, sta benissimo e non dovete avere paura di sceglierlo ma il nostro consiglio è di non esagerare con la decolorazione perché è un trattamento che, rompendo i legami di cheratina del capello, va a rovinare il riccio. Un’alternativa, anche in questo caso, è la scelta di extension colorate da applicare sull’intera chioma per un look a contrasto super cool.

Credits: @allthingsneena Via Instagram | Riflessi chiari su un ciuffo, modo originale per colorare i capelli corti ricci

In generale, comunque, il colore capelli corti ricci migliore è quello che mantiene qualche riflesso chiaro per giocare con il movimento. Sentitevi però libere di scegliere anche una colorazione piena che non si discosti eccessivamente dal vostro colore di base per un effetto chic ed elegante.

CAPELLI CORTISSIMI E COLORE PIENO E NETTO, IL BINOMIO INDISSOLUBILE

Il duo capello cortissimo e colore netto è il massimo dello stile se avete scelto un taglio di capelli extra short, quasi a spazzola o nella versione più corta del pixie. Essendo così corti i capelli in stile boyish, il colore pieno è ciò che li valorizza al massimo.

Credits: @jejojejo87 Via Instagram | Biondo platino su taglio geometrico super corto

I COLORI PIENI E NETTI SONO STUPENDI SUI CAPELLI CORTISSIMI

E se oltre al taglio vi piace osare anche con il colore, non avrete che l’imbarazzo della scelta perché con i capelli cortissimi la tinta esagerata, fluo e coloratissima, è veramente stupenda. Potete optare per un biondo platino o un argento, ma anche per un rosso importante oppure una tinta decisa come un rosa o un blu.

Credits: @kiva.rosescu Via Instagram | Capelli cortissimi con tinta argento, super cool

Visto che la porzione da decolorare sarà poca, poi, non dovrete preoccuparvi eccessivamente di rovinare i capelli: in pochissimo tempo, infatti, avrete già tagliato via la parte secca del fusto e sarete pronte a “ricominciare” da zero!

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato con il post di consigli per i capelli corti e cortissimi. Secondo voi qual è il colore per capelli corti migliore, che li valorizza al massimo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!