PRIDE MONTH 2024: IL MONDO DEI BEAUTY CELEBRA OGNI TIPO DI BELLEZZA

Il Pride Month 2024, come ogni anno, coincide con il mese di giugno. In questo periodo sono moltissime le iniziative a sostegno della comunità LGBTQIA+. In particolar modo è il mese del Gay pride, quindi delle manifestazioni che animano le più grandi città italiane e del mondo. Diverse sono le aziende che, attraverso iniziative e con il loro prodotti, offrono ai clienti la possibilità di supportare la community acquistando le loro limited edition arcobaleno. Soprattutto il mondo beauty offre una serie di pezzi unici da provare e dal packaging irresistibile.

Credits: Foto di Adobe Stock| BeautyStock

Acquistare un prodotto di bellezza non è mai stato così divertente e utile al tempo stesso. L’arcobaleno caratterizza il packaging ma anche alcuni cosmetici – pensate alle palette occhi! – e diventa a di poco irresistibile. Allora scopriamo quali sono i migliori prodotti beauty da provare durante il Pride Month 2024. Via col post!

IL PROFUMO CLASSIQUE CAMBIA PER IL PRIDE MONTH 2024

La famosissima fragranza di Jean Paul Gaultier Classique cambia, ancora una volta, faccia. “Libera la tua identità” è il claim che accompagna l’edizione Pride di Classique, esteso anche a Le Male.

Jean Paul Gaultier, Classique Pride Edition 2024. Prezzo: 102,40€ si pinalli.it







Lo stilista Jean Paul Gaultier milita per la libertà al fianco del LGBTQIA+ Community Center di New York, fervente difensore del diritto di ogni persona di affermare la propria identità e di farsi accettare esattamente così com’è.

Per questa edizione del Pride Month 2024 il fashion designer ha scelto un affresco manifesto di Keith Haring “Once upon a time”, dipinto nel 1989 sulle pareti di The Center. Un simbolo forte di questo movimento di liberazione iniziato vent’anni prima con la rivolta di Stonewall.

PRIDE MONTH 2024: LA NUOVA ACQUA MICELLARE ARCOBALENO DI GARNIER

Uno dei prodotti best seller di Garnier cambia volto e si presenta nella versione arcobaleno.

Garnier, Acqua Micellare Tutto in 1 – Pride Limited Edition. Credits: garnier.it

Parliamo dell’iconica acqua micellare di Garnier, che strucca ed elimina le impurità della pelle del viso ed è adatta anche alla cute più sensibile, per una skincare routine efficace e veloce.

In questa speciale veste, l’acqua micellare Pride edition sostiene, insieme ad altri brand, la comunità LGBTQIA+ e conferma la mission “Green beauty for all of us”.

GLOW RECIPE PRESENTE IL SUO TONICO ASTRIGENTE LIMITED EDITION

Un altro interessante e colorato contributo al Pride Month 2024 arriva da Glow Recipe, che firma il tonico astringente per i pori Watermelon Glow PHA + BHA.

Glow Recipe, Limited-Edition Pride – Tonico astringente per i pori Watermelon Glow PHA + BHA. Prezzo: 35€ su sephora.it

Il flacone limited edition Pride celebra la comunità LGBTQIA+. Aumenta il tuo glow con questo tonico all’anguria PHA + BHA in edizione limitata, che esfolia delicatamente, idrata e minimizza l’aspetto dei pori.

PRIDE MONTH 2024: LA MERAVIGLIOSA PALETTE OCCHI DI MAC

A proposito dell’arcobaleno dei colori, ecco che arriva una speciale e super esclusiva palette di ombretti di MAC: 40 Pride Eyeshadow Palette.

MAC, 40 Pride Eyeshadow palette. Prezzo: 159€ su maccosmetics.it

la palette pride edition di mac è un sogno per tutte le make-up-lovers

Si tratta di una palette occhi comprensiva di 40 tonalità nuove e iconiche. Queste sono racchiuse in un packaging imperdibile color arcobaleno e soffice al tatto.

Una palette per festeggiare i 40 anni di MAC e per realizzare look e dare libero sfogo alla creatività, grazie al mix di texture che vanno dal metallizzato al matte. Una palette unica dai colori arcobaleno, che devolve il 100% del prezzo di vendita (iva esclusa) a iniziative benefiche.

YEPODA E LA SUA MIST HAVE PRIDE LIMITED EDITION

Chiudiamo con uno dei prodotti forse tra i più sponsorizzati del momento: la Mist Have Pride limited edition di Yepoda.

Yepoda, The Mist Have – Limited Pride Edition. Prezzo: 29€ su yepoda.it

Il brand coreano pensa a idratare e rinfrescare la pelle secca con un tonico spray dal packaging straordinario e glamour.

Il 100% dei prodotti sarà donato per sostenere la community LGBTQIA+, con contributi equamente distribuiti tra LSVD in Germania, Agedo Milano in Italia, FELGTBI+ in Spagna e Le Refuge in Francia. Il bellissimo design di questa edizione limitata è stato ideato in collaborazione con l’artista Shanée Benjamin.

