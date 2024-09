QUALI SONO LE TENDENZE BIJOUX AUTUNNO 2024 CHE RENDERANNO MENO GRIGIA LA PROSSIMA STAGIONE?

La nuova stagione sempre più vicina porta con sé tante novità, prime tra tutte le tendenze bijoux autunno 2024. Da tirare fuori dal portagioie di nostra madre o nonna, molti gioielli guardano al passato. Gli orecchini si rivolgono agli anni ’80 e in particolare al modello a bottone. Le collane accontentano ogni gusto, a quelle lunghe con ciondoli si alternano quelle choker dal mood retrò. L’eccesso è il tratto distintivo dei gioielli autunno 2024, ne sono una conferma i bracciali bangle e gli anelli geometrici.

Credit: Foto Adobe Stock | Pixel-Shot

Come succede per l’abbigliamento, anche per i gioielli ogni stagione offre nuovi spunti da prendere al volo. La jewellery infatti non viene più considerata alla stregua di un accessorio, al contrario diventa un elemento centrale dell’outfit. Siete curiose di scoprire le tendenze bijoux autunno 2024? Iniziamo il post.

LE TENDENZE BIJOUX AUTUNNO 2024 VOGLIONO GLI ORECCHINI A BOTTONE

Hanno segnato un’epoca e ora sono tornati per lasciare nuovamente il segno. Se siete appassionate della moda anni ’80 saprete che stiamo parlando degli orecchini a bottone. Le tendenze bijoux autunno 2024, puntano tutto su questi gioielli che sono il simbolo del decennio.

Gli orecchini a bottone sono la tendenza della stagione

Come succedeva in passato, c’è una soluzione per ogni personalità: piccoli e minimal, sono la scelta preferita di chi ha uno stile semplice.

Bronzallure, Orecchini a bottone con pavé in cubic zirconia. Prezzo: da 79,00€ a 67,15€ con il codice sconto CLIO15 su bronzallure.com





In oro e argento e nel formato maxi si adattano a chi ha voglia di avere un look più allegro perché la maggior parte della volte sono arricchiti da pietre.

Joo&Rind, Orecchini a bottone. Prezzo: 15,99€ su amazon.it

Oltre al modello classico a bottone, gli orecchini a clip hanno forme quasi scultoree che per la loro particolarità diventano il pezzo forte del vostro outfit, tanto che si abbinano anche a uno stile più essenziale.

LongcreekX, Orecchini a foglia di ginkgo. Prezzo: 19€ su amazon.it

LUNGHE O CORTE, LE COLLANE SONO I GIOIELLI CHE STANNO BENE CON TUTTO

Le collane sono i gioielli passepartout da abbinare ovunque. Le tendenze bijoux autunno 2024 le vogliono in due versioni che sembrano opposte, ma che ottengono lo stesso risultato: completare il look.

Tra le tendenze autunnali il choker è il più gettonato

Ideali su top o bluse arrivano le collane lunghe con i ciondoli. Se per la maglia della collana siete libere di scegliere quella a catena o a cordino, per quanto riguarda i charms il discorso è diverso. Adesso si fanno grandi e vistosi, magari arricchiti anche da pietre colorate in grado di rallegrare il look della stagione più fredda.

Bronzallure, Collana lunga con pendente disco grande in pietra naturale. Prezzo: da 149,00€ a 126,65€ con lo sconto CLIO15 su bonzallure.com

Accanto al modello extra lungo, tra i gioielli autunno 2024, c’è il choker di chiara impronta 90s, la collana girocollo ha il compito di impreziosire anche il capo più semplice come una t-shirt o valorizzare la scollatura. Ai semplici modelli a nastro fanno seguito quelli intrecciati, rigidi o ancora decorati con ciondoli e pietre preziose.

Breil, Girocollo Purple Orchid collezione Magnetica System. Prezzo: 70€ su amazon.it

Singularu, Choker double ring. Prezzo: 64,99€ su amazon.it

LA JEWELRY NON RINUNCIA ALLE FORME OVER ANCHE CON I BRACCIALI

Dando una sguardo alle tendenze bijoux autunno 2024 apparse sulle passerelle dei brand, di sicuro abbiamo notato come i gioielli abbiano forme maxi e strutturate che non li fanno passare inosservati. Questo succede anche con i bracciali, in particolare i polsi verranno ricoperti dai modelli bangle.

Bronzallure, Bracciale rigido con doppia bead lucida in golden rosé. Prezzo: da 99,00€ a 79,00€ con lo sconto CLIO15 su bonzallure.com

I trend spesso puntano su mix di forme e materiali che questo modello riesce a interpretare al meglio sfoggiando stili scultorei che si abbinano a finish lucidi o lavorati. Stanno comunque benissimo anche con i bracciali più semplici con il risultato di creare jewelry layering che da soli caratterizzano il look.

Brosway, Bracciale rigido. Prezzo: 45€ su amazon.it

Nel caso i braccialetti rigidi non facciano per voi, l’alternativa sono quelli a catena, una scelta classica che si declina in differenti versioni. Le maglie piccole si alternano a quelle oversize dai colori differenti e finish che diventano persino satinati. Insomma, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Morellato, Drop bracciale donna in acciaio. Prezzo: 35,10€ su amazon.it

AUDACI E DIVERTENTI, GLI ANELLI SONO I GIOIELLI CON CUI DIVERTIRSI

Da tempo unire stili differenti è uno dei must della moda che è ormai diffusissimo anche nell’ambito dei gioielli. Tra i bijoux gli anelli sono quelli che hanno lo stile più classico, ma che hanno deciso di stupire.

Breil, Anello collezione New Snake. Prezzo: 24,95€ su amazon.it

I designer ora osano creando anelli scultorei che prendono ispirazione dalla natura o dalle forme geometriche presentando modelli quadrati, romboidali o triangolari.

Visto che le tendenze bijoux autunno 2024 vogliono divertirsi, anche gli anelli non si indossano più da soli, ma più di uno per dito, realizzati con materiali, colori differenti, persino arricchiti da mini charms.

Bronzallure, Anello chevalier quadrato con pavé di cubic zirconia. Prezzo: da 149,00€ a 126,65€ con lo sconto CLIO15 su bonzallure.com

TRA I GIOIELLI LE PERLE NON POSSONO MANCARE

Non sono mai passate di moda, ma ora le perle tornano a essere le protagoniste delle tendenze bijoux autunno 2024. Da prendere direttamente dal portagioie della nonna, le collane vanno indossate sui maglioni in perfetto stile granny.

inScintille, Collana girocollo di perle. Prezzo: 29€ su amazon.it

Le perle però, non rinunceranno a dare il meglio di sé anche nei bracciali, orecchini o anelli per uno stile vintage rivisitato in chiave moderna.

Delva, Orecchini con perle d’acqua dolce. Prezzo: 22,99€ su amazon.it

Bene per oggi abbiamo terminato con il nostro post sulle tendenze bijoux autunno 2024. Cosa ne pensate degli ultimi trend? Vi piacciono le collane lunghe o quelle a girocollo?