QUALE GIACCA DI PELLE MARRONE DONNA SCEGLIERE PER LA PRIMAVERA?

La giacca di pelle marrone donna è un must per la primavera e affolla molte delle nuove collezioni. Da Zara a Imperial, i principali brand che operano nel settore del fashion la declinano in diversi modelli così da accontentare tutti i gusti. Si spazia dalla giacca di pelle marrone biker a quella bomber, senza trascurare il classico blazer. La giacca di pelle marrone di camoscio è uno dei trend di stagione. Le sfumature tra cui poter scegliere vanno dal color cognac al cammello fino al marrone cioccolato fondente, quindi molto scuro e quasi tendente al nero.

Credits: @imperial, @zara, @oakwood

Per molte di noi primavera equivale a giacca di pelle marrone, un capospalla immancabile per il guardaroba della bella stagione. Pronte a scoprire insieme i modelli più in voga del momento che vale la pena avere nell’armadio? Allora, iniziamo subito.

GIACCA DI PELLE MARRONE ZARA: LE NUOVE PROPOSTE IN COLLEZIONE

Le giacche di pelle (ed ecopelle) di Zara sono tra le più apprezzate per il loro buon rapporto qualità-prezzo. La gamma di giacche per la mezza stagione Zara include molte giacche di pelle declinate proprio nei toni del marrone, perfettamente in linea con la tendenza di questa primavera.

La collezione Primavera 2025 comprende diversi modelli in vera pelle, dal costo piuttosto elevato ma sicuramente un ottimo investimento sul lungo periodo. Il modello di seguito, un bomber stile vintage dal taglio maschile, è attualmente cliccatissimo su Zara.

Zara, Giubbotto Bomber 100% Pelle ZW Collection. Prezzo: 239,00€ su zara.com

Chi preferisce giacche dalle linee più sagomate può puntare su questo giubbotto, sempre in vera pelle, ma dall’effetto scamosciato e in un punto di marrone più chiaro e caldo.





Zara, Giubbotto 100% Pelle. Prezzo: 119,00€ su zara.com

Una giacca di pelle marrone Zara davvero particolare è quella in edizione limitata che vedete nella foto di seguito. Si tratta di un modello combinato, in vera pelle e con inserti plissettati che la rendono molto femminile e particolare.

Zara, Giacca Combinata Pelle Limited Edition. Prezzo: 199,00€ su zara.com

I MODELLI BIKER DA AVERE

Zara non è l’unico brand a proporre giacche di pelle donna nei toni del marrone per questa stagione primaverile e i modelli tra cui poter scegliere non mancano neppure sfogliando i cataloghi di altre firme.

BIKER, UNA GIACCA DI PELLE INTRAMONTABILE

Dando un’occhiata ai nuovi modelli suggeriti da marche come Oakwood e, passando a una fascia di prezzo più economica, The Drop, non ci sono dubbi: le giacche di pelle biker non sono affatto passate di moda.

Oakwood, Giacca Mezza Stagione Clips. Prezzo: 179,00€ su aboutyou.com

Ispirate allo stile dei motociclisti, le giacche di pelle biker sono versatili e pratiche, perfette per completare i look per tutti i giorni e sfruttabili soprattutto per il tempo libero.

The Drop, Giubbotto Biker Ecopelle. Prezzo: 48,69€ – 64,98€ su amazon.it

IL GIUBBOTTO PELLE MARRONE STILE BOMBER

Come già anticipato, uno dei modelli di giacche di pelle Primavera 2025 su cui puntare è senza alcun dubbio il bomber. Questo tipo di giubbotto di pelle marrone, dall’effetto vintage come il modello Topshop qui sotto, si presta a un’infinità di abbinamenti.

Topshop, Giacca Mezza Stagione Marrone Scuro. Prezzo: 84,90€ su aboutyou.com

Anche Only propone un bomber di pelle marrone degno di nota, in un punto di cioccolato fondente scurissimo che quasi sembra avvicinarsi al nero. Il bomber di pelle può essere indossato sia in chiave più sportiva che “ingentilito” se indossato al di sopra di abitini e gonne. Provare per credere.

Only, Bomber Jacket. Prezzo: 54,54€ – 59,99€ su amazon.it

GIACCA IN PELLE MARRONE SCAMOSCIATA ED EFFETTO SUEDE

Ve ne sarete sicuramente accorte dando un’occhiata alle vetrine e scorrendo i feed dei vostri social. Il camoscio, in tutte le sue varianti, è uno dei trend di stagione. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che la giacca di pelle marrone scamosciata o effetto suede sia uno dei modelli in assoluto più in voga del momento.

LO SCAMOSCIATO, UNO DI TREND DI STAGIONE

Firmano giacche di pelle scamosciate brand come Dixie e Imperial, rivisitando il trend in chiave super glam. Entrambi i marchi, infatti, suggeriscono giacche di pelle marrone dalle linee pulite ed essenziali, molto simili a dei blazer ma dal mood più sporty e pratico.

Dixie, Giubbotto Pelle Scamosciata. Prezzo: 275,00€ su dixiefashion.com

Imperial, Giubbotto Bomber Effetto Suede. Prezzo: 159,00€ su imperialfashion.com

In alternativa, ragazze, vi consigliamo di optare per una giacca di pelle marrone di camoscio oversize e di ispirazione Seventies. Se ne trovano tantissime online, su Vinted per esempio, ma anche nei negozi vintage. Perfino su Amazon sono disponibili modelli che ricalcano questo stile, raffinato e senza tempo. Le giacche di pelle scamosciate stanno benissimo con i jeans e i mocassini, per esempio, ma gli abbinamenti da poter creare sono praticamente infiniti.

Generic, Giacca Ecopelle Scamosciata. Prezzo: 42,27€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui modelli di giacca di pelle marrone donna da avere per la primavera secondo le nuove tendenze moda. Come sempre, vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piace la nostra selezione? Preferite le giacche stile biker o i modelli bomber Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!