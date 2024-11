QUALI SONO LE SNEAKERS NERE DONNA DA AVERE PER L’AUTUNNO 2024?

Le sneakers nere sono una valida alternativa alle sneakers bianche: versatili e facili da abbinare, sono un must della stagione autunnale e invernale. Sono tante le sneakers nere Autunno 2024 tra cui poter scegliere, a partire dalle proposte di brand come Adidas e New Balance in super tendenza. Per le amanti dello stile sporty e della comodità si consigliano i modelli in tessuto e con suola ergonomica e basculante. Chi preferisce le sneakers nere eleganti non può che acquistare un paio di sneakers nere in pelle. Non mancano i modelli particolari, impreziositi da dettagli luminosi e pattern originali.

Credits: Foto di Adobe Stock | New Africa

Abbiamo selezionato 11 sneakers nere donna Autunno 2024 che vale la pena avere, tra modelli praticamente virali e tante altre proposte in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stile. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

SNEAKERS NERE AUTUNNO 2024: I MODELLI DONNA TOP DELLA STAGIONE, DA ADIDAS A NEW BALANCE

Se le sneakers bianche non fanno per voi, le sneakers nere possono essere un’alternativa più che valida soprattutto in questi mesi autunnali e per quelli invernali che verranno. Sono tanti i brand che includono sneakers nere Autunno 2024 donna nelle loro collezioni, a partire dai più iconici.

I modelli bestseller di Adidas si tingono di nero rivelando la loro anima più dark. Sono declinate in nero le Gazelle, per esempio, sia nella versione classica che in quella Bold W con platform a triplo strato.

Adidas, Gazelle Bold W. Prezzo: 108,09€ su amazon.it





ADIDAS FIRMA ALCUNE DELLE SNEAKERS NERE AUTUNNO 2024 MUST HAVE

Sono irresistibili le Adidas Handball Spezial nere, realizzate in suede e caratterizzate dalle iconiche tre strisce laterali a contrasto. Si abbinano praticamente con tutto: con gli outfit più sportivi ma anche con tailleur, abiti e gonne.

Adidas, Handbal Spezial. Prezzo: 107,88€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di New Balance 327, date invece un’occhiata al modello qui sotto. In pelle scamosciata e tela, sono interamente nere e abbellite dalla N simbolo del marchio in fantasia micro-animalier.

New Balance, Sneakers 327. Prezzo: 111,10€ su amazon.it

SPORTY E CASUAL PER LOOK PRATICI DA TUTTI I GIORNI

Le sneakers nere sono le scarpe da preferire per un Autunno 2024 nel segno della comodità e della praticità. Per le camminate, per fare palestra oppure semplicemente per una dimensione quotidiana molto frenetica, vi consigliamo i modelli con suola ergonomica e basculante.

Nike, Sneakers Donna. Prezzo: 55,87€ – 64,99€ su amazon.it

Brand come Nike e Skechers firmano sneakers nere donna Autunno 2024 estremamente pratiche e confortevoli, dalla calzata così comoda da dimenticarsi di averle ai piedi.

Skechers, Sneakers Donna. Prezzo: 58,12€ – 71,98€ su amazon.it

Sono molto comfy – anche per chi normalmente ha problemi ai piedi o di mal di schiena – le sneakers Sun68. Sono l’ideale se si trascorre molto tempo in piedi o camminando e hanno un design curato e accattivante.

Sun68, Sneakers Lacci Tessuto/Camoscio. Prezzo: 63,84€ – 77,00€ su amazon.it

LE SNEAKERS NERE ELEGANTI IN PELLE SONO INTRAMONTABILI

Le sneakers nere saranno essere anche eleganti e, non a caso, vengono spesso scelte per completare look da lavoro e perfino divise. Tra le più belle spiccano le sneakers nere in pelle, dall’allure casual chic oltre che molto resistenti e durevoli nel tempo.

LE SNEAKERS NERE IN PELLE SONO SUPER VERSATILI

Da indossare con leggings con staffa e jeans ma anche con tailleur e pantaloni dal taglio più classico, sono estremamente duttili e si abbinano con grande facilità a diverse tipologie di look.

Calvin Klein, Sneakers Chunky Pelle. Prezzo: 85,99€ su amazon.it

Propongono sneakers nere in pelle eleganti brand come Calvin Klein e Clarks. Il modello qui sotto, per esempio, è la quintessenza dello stile sportivo ma sofisticato.

Clarks, Scarpe da Ginnastica Pelle Donna. Prezzo: 59,95€ su amazon.it

PARTICOLARI E GLAM PER OUTFIT RICERCATI

Infine, ragazze, concludiamo con alcuni modelli di sneakers nere donna Autunno 2024 più particolari, caratterizzati da dettagli glam e stilosi che non vi faranno passare inosservate. Troviamo super cute le sneakers Geox di seguito, decorate con inserto animalier e piccole borchie metallizzate color argento.

Geox, Sneakers Donna Animalier. Prezzo: 40,00€ – 83,34€ su amazon.it

Hanno un mood cool e stiloso anche le sneakers Loven di Guess. Gli hardware color oro e la particolare trama matelassé rendono questo modello davvero molto femminile.

Guess, Loven Scarpe Ginnastica Donna. Prezzo: 51,58€ – 99,84€ su amazon.it

Se non sapete resistere ai luccichii, sceglieteli anche per le vostre scarpe da ginnastica. Puma propone per questa stagione autunnale le Vikky Platform Glitz, ginniche nere interamente rivestite di micro-glitter. Da provare per connotare con un pizzico di glam e di sparkling anche il più minimal dei look da giorno.

Puma, Vikky Platform Glitz Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: 41,50€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle sneakers nere Autunno 2024 da non farsi sfuggire per i prossimi mesi, tra modelli in super tendenza firmati da brand top di gamma come Adidas e New Balance, proposte sporty delle migliori marche e altre decisamente più particolari ed eleganti ma comunque comodissime. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le sneakers nere per l’autunno? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!