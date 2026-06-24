QUALI SONO LE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP E SKINCARE AMAZON PRIME DAY 2026?

Con l’arrivo di Amazon Prime Day 2026 questi ultimi giorni di giugno diventano l’occasione ideale per fare shopping beauty. Le offerte make-up tra cui poter scegliere sono tantissime tra prodotti per la base viso, mascara, gloss e molto altro ancora. Per quanto riguarda le offerte skincare via libera a maschere viso, protezione solare, sieri e creme. Vi ricordiamo che durante eventi shopping di questo tipo disponibilità e prezzi possono cambiare anche molto velocemente Se non siete ancora iscritti al programma Amazon Prime, vi consigliamo di farlo il prima possibile: potrete beneficiare di spedizioni gratis e veloci e di speciali offerte dedicate durante i giorni dell’evento.

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Amazon Prime Day 2026, nelle date comprese tra 23 e 26 giugno, è l’evento shopping più atteso dell’estate. Pronte a scoprire insieme le migliori offerte make-up e skincare da non farsi sfuggire con Amazon Prime Day? Allora, iniziamo.

AMAZON PRIME DAY 2026: LE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP

Con l’Amazon Prime Day 2026 le offerte beauty, come sempre, sono davvero moltissime. Iniziamo dal make-up, con tutto il necessario per il trucco di viso, occhi e labbra. Tra i brand in sconto si distinguono Maybelline, L’Oréal e Clinique, ma non solo.

FONDOTINTA, CORRETTORI E GLI ALTRI MUST PER LA BASE VISO

Investire su un buon fondotinta solare è un’idea sicuramente vincente in questo periodo dell’anno. Quello di Rilastil è compatto e facile da applicare, dotato di specchio e resistente all’acqua. Con SPF 50+, è adatto anche alle pelli più sensibili.





Rilastil, Sun System Uniforming Compacting Cream SPF 50+. Prezzo: 12,80€ in offerta su amazon.it

Non ha bisogno di presentazioni il correttore Cancella Età di Maybelline. In occasione dell’Amazon Prime Day 2026 è disponibile una vantaggiosa offerta sul pack da 2.

Maybelline, Correttore Cancella-Età(x2). Prezzo: 11,90€ su amazon.it

UN PRODOTTO IMPERDIBILE PER LA STAGIONE CALDA

In estate non può mancare nella trousse uno spray fissante in grado di trasformare in waterproof e no transfer qualsiasi tipologia di make-up. Tra i migliori sul mercato spicca quello di L’Oréal, che agisce in soli 3 secondi.

L’Oréal Paris, Spray Fissante 3-Second Face Setting Spray. Prezzo: 8,83€ su amazon.it

I MASCARA SCONTATI DA COMPRARE ORA

Procediamo con i mascara che, come ogni beauty addicted che si rispetti può confermare, non sono mai abbastanza. Tra i prodotti scontati su Amazon si distingue il Defence Color Absolute Mascara di BioNike, dall’incredibile effetto volumizzante e pensato per gli occhi sensibili e reattivi.

BioNike, Defence Color Absolute Mascara. Prezzo: 14,17€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni il mascara Clinique High Impact High-Fi Full Volume, dal suo esordio sul mercato uno dei bestseller indiscussi del marchio. Attualmente è disponibile a un prezzo super conveniente.

Clinique, High Impact High-Fi Full Volume Mascara. Prezzo: 21,97€ su amazon.it

ROSSETTI E MATITE LABBRA MUST HAVE

Il recente boom di Off Campus e la crescente popolarità di Mika Abdalla, una delle protagoniste, ha fatto schizzare alle stelle le vendite dell’Almost Lipstick Black Honey di Clinique. A metà tra un balsamo e un rossetto, idrata e nutre le labbra rivestendole con un velo di colore pieno e intenso che sta bene a tutte.

Clinique, Almost Lipstick Black Honey. Prezzo: 16,62€ su amazon.it

Sui social sono cliccatissime le nuove matite labbra Blurfiller di L’Oréal. Declinate in tante tonalità di tendenza, delineano il contorno e possono essere usate anche a mo’ di rossetto. Donano un effetto plump a dir poco irresistibile e hanno una lunga tenuta.

L’Oréal Paris, Blurfiller Blurring Lip Contour. Prezzo: 11,88€ su amazon.it

AMAZON PRIME DAY 2026: LE OFFERTE SKINCARE DAVVERO VANTAGGIOSE

Le offerte skincare Amazon Prime Day 2026 soddisfano tutti i tipi di pelle e si adattano a qualsiasi esigenza. Tra sieri, creme e maschere viso, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Alcune marche in sconto? La Roche-Posay, Garnier e Medicube.

MIST, SIERI VISO E TOOLS DI ULTIMA GENERAZIONE

Uno dei prodotti più virali degli ultimi tempi, il First Spray Serum D’Alba, è scontato in occasione della campagna di sconti Amazon Prime Day. Questo siero spray al tartufo idrata, rimpolpa, illumina e può essere usato anche come fissante per il trucco.

D’Alba, First Spray Serum. Prezzo: 20,89€ su amazon.it

Hyalu B5 La Roche-Posay è uno dei migliori sieri all’acido ialuronico sul mercato. Altamente concentrato, ripara la barriera cutanea, la rinforza e rimpolpa la pelle del viso.

La Roche-Posay, Hyalu B5 Serum. Prezzo: 25,43€ su amazon.it

Si trova in super sconto il massaggiatore per il viso di Medicube. Questo tools 6 in 1 promette il tanto sospirato effetto glass skin con un utilizzo costante in abbinamento con i tanti sieri del brand.

Medicube, Age-R Booster Pro Massaggiatore Viso. Prezzo: 122,54€ su amazon.it

CREME PER OGNI ESIGENZA E PER TUTTI I TIPI DI PELLE

In estate può essere difficile individuare una crema viso idratante ma leggera. Equilibra Aloe Ialuronica rientra in questa categoria: leviga, idrata e attenua le piccole rughe, risultando fresca e confortevole.

Equilibra, Aloe Crema Viso Anti-Rughe. Prezzo: 8,30€ su amazon.it

Per idratare e riempire le rughe di espressione vi consigliamo L’Oréal Revitalift Filler, con niacinamide e glicerina per un’idratazione long lasting e un effetto lifting praticamente immediato.

L’Oréal, Revitalift Filler. Prezzo: 18,99€ su amazon.it

I PRODOTTI MUST HAVE PER LA PROTEZIONE SOLARE

Con l’estate che sta entrando nel vivo è tempo di scegliere e acquistare la protezione solare da portare in vacanza. Con l’Amazon Prime Day 2026 le proposte tra cui potersi destreggiare non mancano.

Hawaiian Tropic, Glowing Protection SPF 30. Prezzo: 8,83€ su amazon.it

Si spazia dalle creme alle protezioni solari spray, più facili e veloci da applicare. Ne firmano di valide ed efficaci Hawaiian Tropic e Nivea.

Nivea, Sun Protect & Bronze SPF 30. Prezzo: 10,86€ su amazon.it

LE PROTEZIONI SOLARI NON POSSONO MANCARE IN QUESTO PERIODO DELL’ANNO

Per proteggere nei, cicatrici, tatuaggi e altre aree delicate è importante avvalersi di uno stick protettivo con cui poter effettuare un’applicazione mirata e precisa. Tra quelli in sconto c’è lo stick protettivo di Rilastil, utile anche in caso di eritema.

Rilastil, Sun System Stick SPF 50+. Prezzo: 7,10€ su amazon.it

LE MASCHERE VISO IN OFFERTA DA METTERE IN VALIGIA

Ultime ma non per importanza, le maschere viso sono il prodotto beauty da infilare in valigia last minute per ottenere quel booster di idratazione e trattamento di cui la pelle ha bisogno.

Con l’Amazon Prime Day 2026 sono disponibili a un prezzo scontato le maschere viso al collagene di Biodance.

Biodance, Bio Collagen Real Deep Mask. Prezzo: 10,99€ su amazon.it

Ci sono sconti interessanti anche sui multipack di maschere viso di Garnier. Quelle alla camomilla e all’acido ialuronico sono l’ideale dopo l’esposizione al sole, quindi perfette per questo periodo dell’anno.

Garnier, SkinActive HydraBomb Camomilla + Acido Ialuronico (x5). Prezzo: 9,50€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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1) AMAZON PRIME DAY 2026 OFFERTE FASHION

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale Amazon Prime Day 2026 offerte beauty, con focus su make-up e skincare. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già messo qualcosa nel carrello? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!