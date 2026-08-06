I VESTITI LINGERIE ESTATE 2026 SONO UN PASSEPARTOUT

Chiamati anche slip dress o abiti sottoveste, i vestiti lingerie si riconfermano un trend anche per l’Estate 2026. Come il loro nome suggerisce si rifanno al mondo dell’underwear con tagli, tessuti e linee che si avvicinano molto ai capi di abbigliamento intimi. Sono tanti i brand a includerli nelle loro nuove collezioni, da Zara a Dixie passando per Patrizia Pepe. Se ne trovano di interessanti anche su Amazon, tra l’altro con un ottimo rapporto qualità-prezzo. I vestiti lingerie si prestano a una moltitudine di abbinamenti e possono essere indossati sia per la sera che per il giorno. Risultano leggeri e freschi, quindi adatti anche alle giornate più calde e afose.

Credits: Foto di Adobe Stock | Alena Flow

Raffinati, semplici e al tempo stesso ricercati, i vestiti lingerie Estate 2026 sono una tendenza destinata a restare. Ormai da alcuni anni, infatti, gli abiti sottoveste spopolano e affollano tutte le principali collezioni moda, ispirando alle fashioniste look glamour e mai banali.

Possono essere lunghi, midi o corti, dai colori vibranti e accesi oppure declinati nei toni basic come bianco e nero. Pronte a scoprire insieme una selezione dei più belli attualmente disponibili? Allora, iniziamo subito.

VESTITI LINGERIE: GLI ABITI SOTTOVESTE CHE SVOLTANO IL LOOK

I vestiti lingerie sono dei capi di abbigliamento estremamente versatili che, nel corso degli ultimi anni, hanno saputo imporsi sulle scene fashion conquistando donne di tutte le età. Il merito è del loro essere duttili, capaci di adattarsi alle diverse fisicità e nondimeno alle diverse occasioni d’uso.

UN CAPO VERSATILE, CHE STA BENE DAVVERO A TUTTE

La loro caratteristica principale è quella di essere realizzati in tessuti fluidi e leggeri, prevalentemente satinati come la seta, il raso o la viscosa effetto seta. Hanno perlopiù spalline sottili e possono essere semplici oppure decorati con inserti in pizzo, generalmente presenti sull’orlo inferiore o sulla scollatura.

Credits: @fakander Via Instagram – Abito lingerie nero per un look minimal ed elegante





Possono essere indossati in molti modi diversi. C’è chi li utilizza per tutti i giorni e chi per i look serali e per le grandi occasioni, magari portati con dei sandali con il tacco alto o dei sandali mules e un blazer over.

Credits: @jadehayleywilliams_ Via Instagram – Look super glam in total white con lo slip dress effetto seta

C’è anche chi preferisce indossarli in chiave più casual abbinando sandali bassi o perfino stivaletti e sneakers. Un altro modo alternativo di portare lo slip dress è indossando una t-shirt al di sotto, smorzando l’allure sensuale e iperfemminile di questo tipo di abito.

Credits: @naomiboye Via Instagram – Vestito lingerie giallo oro per un look romantico

ABITO SOTTOVESTE CORTO PER L’ESTATE 2026: UN MUST IRRINUNCIABILE

La scelta in termini di vestiti lingerie Estate 2026 è molto ampia. Iniziamo dall’abito sottoveste corto, uno dei modelli più amati. Bellissimi quelli dal taglio asimmetrico, come proposto da Dixie. L’orlo tagliato di sbieco movimenta il look e dona carattere all’abito, di per sé piuttosto minimal. A impreziosirlo ulteriormente ci pensano gli inserti in pizzo, nei toni del bianco e del nero.

Dixie, Abito midi spalline e inserti in pizzo. Prezzo: 52,50€ su dixiefashion.com

ABITO SOTTOVESTE CORTO: PRATICO E TANTO FEMMINILE

I vestiti lingerie corti di Zara sono un must per molte fashioniste. Il brand ne include di diverso genere nella sua ultima collezione, tutti rigorosamente dal tessuto satinato ma più o meno particolareggiati a seconda delle rifiniture. Il pizzo a contrasto, per esempio, rende l’abito qui sotto più chic e facilmente riconoscibile, diverso dai “soliti”.

Zara, Vestito Lingerie Satinato Corto. Prezzo: 55,95€ su zara.com

I MODELLI LUNGHI E MIDI DA NON FARSI SFUGGIRE

Nonostante i modelli corti piacciano molto, sono sempre i vestiti lingerie lunghi a dominare la scena. Dall’allure incredibilmente sofisticata, gli abiti sottoveste lunghi accompagnano con classe la figura senza costringerla ma valorizzandola nella sua sinuosità.

Zara, Vestito lingerie con applicazione dorata. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Se desiderate spunti a tema look per valorizzare l’abbronzatura fatevi ispirare dalle nuove proposte di Zara. Il brand ha scelto per i suoi abiti lingerie tenui colori pastello che mettono in risalto la pelle dorata, come il rosa confetto e il verde menta chiarissimo.

Zara, Vestito Lingerie Satinato ZW Collection. Prezzo: 59,95€ su zara.com

Se preferite i colori accesi, invece, via libera a tonalità raffinate come il viola o il blu elettrico. Patrizia Pepe firma, a tal proposito, un vestito lingerie lungo in tessuto dévoré in un vibrante punto di viola, con trama a righe trasversali tono su tono. Elegantissimo, può essere utilizzato anche in vista di una cena speciale o di una cerimonia.

Patrizia Pepe, Abito Sottoveste lungo in dévoré. Prezzo: 425,00€ su patriziapepe.com

Siete alla ricerca di qualcosa di più economico? I vestiti lingerie Estate 2026 sono anche su Amazon. The Drop, brand fashion di casa Amazon, firma abiti sottoveste basic e con spacco laterale estremamente duttili, adatti a ogni occasione d’uso e dal prezzo davvero contenuto. Sono disponibili in tantissimi colori in modo da accontentare tutti i gusti.

The Drop, Ana Abito Sottoveste. Prezzo: 44,46€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui vestiti lingerie per l’Estate 2026, modelli sottoveste corti, midi e lunghi per look incredibilmente glamour e raffinati. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono gli abiti declinati in questo stile? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!