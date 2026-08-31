QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO ALLA MANDORLA?

Le mandorle non sono solo uno snack sano e gustoso. Le creme corpo arricchite da olio di mandorla sono ricchissime di vitamine e di acidi grassi essenziali. Questo cocktail naturale potentissimo è perfetto per nutrire la pelle rendendola, con un uso costante, morbida, elastica e luminosa. Il profumo delicato non invasivo è capace di regalare al corpo una sensazione avvolgente di comfort e benessere. Le creme corpo alla mandorla sono ideali per tutti i tipi di pelle, ma diventano un vero toccasana per chi ha la pelle secca o sensibile. Grazie alle loro proprietà emollienti, aiutano a combattere la sensazione di pelle che tira, idratandola in profondità. Optate per texture leggere e sottili durante il periodo estivo, mentre in inverno privilegiate formulazioni più corpose e ricche.

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Le creme corpo alla mandorla sono molto più di un prodotto cosmetico: sono un invito a prenderci cura di noi stessi, a rallentare e a ritagliarci un momento di piacere quotidiano. Che stiate cercando un’idratazione profonda o semplicemente una coccola profumata, queste creme sapranno conquistarvi con la loro semplicità e dolcezza. Non vi resta che provarle e lasciare che la magia della mandorla faccia il resto! Non vedete l’ora di saperne di più? Allora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e tuffiamoci subito nel vivo dell’articolo!

LE MIGLIORI CREME CORPO ALLA MANDORLA PER LA PELLE DISIDRATATA E SECCA

Ideale per le pelli più secche e screpolate, Crema Corpo Vellutante Vaniglia e Mandorla di Apiarium è ricchissima di attivi e burri vegetali biologici come il miele, l’aloe e preziosi estratti di calendula che donano alla crema una consistenza morbida e cremosa, di facile assorbimento. L’estratto di karitè posto in formulazione idrata intensamente la pelle e la rende rimpolpata e luminosa.

Apiarium, Crema Corpo Vellutante Vaniglia e Mandorla. Prezzo: 24,00€ su amazon.it





Vanta una formulazione al 95% di origine naturale la Crema Corpo Erboristica Con Olio di Mandorla di Sicilia di Omia. Pensata anche per la pelle più secca e screpolata, contiene un prezioso blend di oli ed estratti naturali che rendono la pelle morbida, soffice e nutrita. La formulazione è ricca ma si assorbe in una manciata di secondi.

Omia, Crema Corpo Erboristica Con Olio di Mandorla di Sicilia. Prezzo: 11,89€ su amazon.it

Perlier Mandorla è una pasta per il corpo, dalla texture così ricca e morbida da sembrare quasi un burro. Le mandorle, in questo caso pestate in modo da ottenere una texture sottilissima, sono miscelate con il miele per un booster di nutrimento e dolcezza per la pelle.

Perlier, Mandorla Pasta di Mandorle Corpo. Prezzo: 13,00€ su amazon.it

LE CREME CORPO ALLA MANDORLA PER LA PELLE SENSIBILE

È arricchita con olio di mandorle dolci e avena colloidale probiotica Daily Moisturizing Crema Olio di Aveeno. Ha una formula ricca che idrata intensamente la pelle senza lasciare residui. La speciale texture combina l’idratazione di un olio corpo alla leggerezza di una crema, donando alla pelle un aspetto luminoso, sano ed elastico. L’avena lenisce eventuali infiammazioni e irritazioni.

Aveeno, Daily Moisturizing Crema Olio. Prezzo: 9,11€ su amazon.it

La Crema corpo alla Mandorla de L’Erboristica Athena’s 1969 contiene mandorle dolci e ceramidi vegetali, ingrediente ampiamente impiegato in cosmesi per rinforzare e ricostituire la barriera cutanea quando compromessa o danneggiata. Si tratta di una formula con il 99% di ingredienti di origine naturale.

L’Erboristica Athena’s 1969, Crema Corpo con Olio di Mandorle Dolci. Prezzo: 8,34€ su amazon.it

Vanta una formulazione composta al 96% da ingredienti di origine naturale Mandorle Dolci Latte Corpo di Bottega Verde, con una formulazione ricca di oli vegetali e latte di mandorla dolce che leniscono ed idratano la pelle in profondità. La texture è setosa e leggera, non appesantisce la pelle e risulta delicata anche sulle pelli più sensibili.

Bottega Verde, Mandorle Dolci Latte Corpo. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

Phytorelax Mandorla Latte Corpo è un abbraccio soffice per la pelle. Questo latte corpo, arricchito con l’essenza dolce e nutriente dell’olio di mandorla, è un vero elisir di idratazione e nutrimento. La sua texture leggera e vellutata si assorbe rapidamente, regalando un immediato senso di comfort e morbidezza. Ideale per coccolare la pelle dopo la doccia, lascia una delicata fragranza di mandorla che coccolerà i vostri sensi.

Phytorelax, Mandorla Latte Corpo (x2). Prezzo: 10,02€ su amazon.it

LE CREME CORPO ALLA MANDORLA CON TEXTURE FLUIDA E LEGGERA

Immaginate una coccola quotidiana per la pelle, un momento di puro piacere che trasforma la bodycare routine in un gesto di bellezza. La Crema Corpo Nutriente di Leocrema con olio di mandorle dolci è un abbraccio impalpabile e discreto, pensato per idratare e nutrire in profondità anche le pelli più secche. La consistenza del prodotto è molto fluida, quindi per nulla pesante sulla pelle seppure altamente nutriente.

Leocrema, Crema Corpo Nutriente Olio di Mandorle. Prezzo: 8,10€ su amazon.it

L’OLIO DI MANDORLE IDRATA INTENSAMENTE LA PELLE

Lo stesso dicasi per Equilibra Mandorle Crema Corpo Fluida, una crema dalla texture morbida, elastica e delicatamente profumata. Si assorbe in fretta, senza ungere, rendendo la pelle perfetta in ogni momento della giornata. Da provare se si ricerca una spiccata azione elasticizzante, utile soprattutto per prevenire le smagliature e per rendere meno evidenti eventuali cicatrici.

Equilibra, Mandorle Crema Corpo Fluida. Prezzo: 4,09€ su amazon.it

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Via Tenor

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