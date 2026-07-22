CREME CORPO AGLI AGRUMI PER UNA PELLE RIVITALIZZATA

Le creme corpo profumate sono molto più di un trattamento idratante per la pelle. Avvolgenti e dalla scia persistente, donano una sensazione di benessere e comfort impagabile soprattutto se a una buona fragranza si abbinano texture sensoriali che risultano gradevoli all’indosso. Chi è alla ricerca di una crema corpo profumata che sia energizzante e fresca dovrebbe assolutamente provare le creme corpo agli agrumi. Dal profumo vivace e arricchite da oli essenziali ed estratti naturali di limone, cedro, arancia o pompelmo, affollano le collezioni bodycare delle migliori marche. Da L’Erbolario a Bottega Verde, passando per L’Occitane, ce ne sono per tutti i gusti.

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Le creme corpo agli agrumi risvegliano i sensi e si adattano a qualsiasi momento dell’anno, anche alla stagione più calda ovvero l’estate, quando le temperature salgono vertiginosamente e l’idea di cospargersi di crema può annoiare. Il segreto? Scegliere profumazioni delicate ma persistenti e texture leggere. Non mancano, ovviamente, le creme corpo agli agrumi ricche e super nutrienti per le pelli secche e disidratate. Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori in commercio. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

CREMA CORPO PROFUMATA AGLI AGRUMI: L’AMANDE, BOTTEGA VERDE E NATURAEQUA

Le creme corpo agli agrumi non sono tutte uguali. Si distinguono tra loro per gli ingredienti impiegati, per la fragranza e ovviamente per la texture.

Ci sono le creme corpo al bergamotto, per esempio, così come quelle al limone. Si spazia dalle formule che combinano ingredienti naturali e non a quelle completamente bio.

Una buona crema corpo agli agrumi bio è quella di L’Amande, con oli essenziali agli agrumi di Liguria. Ricca di acido ialuronico e vitamina C, lavora come un vero e proprio trattamento antiossidante rallentando l’invecchiamento cutaneo e minimizzando l’aspetto degli inestetismi.

L’Amande, Crema Corpo con Oli Essenziali Agrumi di Liguria. Prezzo: 18,46€ su amazon.it

Bottega Verde Limone e Agrumi è un latte corpo fluido e fondente con estratto di limoni di Sicilia. Profumatissimo, gode di proprietà idratanti e lenitive ed è adatto a tutti i tipi di pelle.





Bottega Verde, Latte Corpo Limone e Agrumi. Prezzo: 12,13€ su amazon.it

Formula bio e green per la crema corpo bio di Naturaequa Agrumi e Cannella. Il profumo, leggermente speziato, è delizioso. Ingredienti come burro di karité, aloe e olio di Argan rendono la pelle morbidissima per tutto il giorno.

Naturaequa, Crema Corpo Bio Agrumi e Cannella. Prezzo: 9,00€ su amazon.it

LE PROPOSTE DI COLLISTAR, ELIZABETH ARDEN E L’OCCITANE

Tra le migliori creme corpo agli agrumi di profumeria spicca la Oleo-Crema Rivitalizzante Elasticizzante di Collistar. Pensata per le pelli secche e molto secche, presenta una particolare texture ibrida tra crema e olio ed è arricchita da estratti di limone.

Collistar, Oleo-Crema Rivitalizzante Elasticizzante. Prezzo: 14,50€ su amazon.it

CI SONO CREME CORPO AGLI AGRUMI DAVVERO PROFUMATISSIME

Se amate le creme corpo davvero profumate, di quelle in grado di lasciare la scia, vi consigliamo Elizabeth Arden White Tea Mandarin Blossom. La texture, soffice come una mousse, si prende cura della pelle rendendola setosa e luminosa. Il profumo al tè bianco e al mandarino è una coccola olfattiva irresistibile.

Elizabeth Arden, White Tea Mandarin Blossom Pure Indulgence Body Cream. Prezzo: 18,50€ su amazon.it

L’Occitane Verveine Agrumes è una crema corpo profumata a base di verbena, quindi dal profumo verde e leggermente acidulo. La texture è leggera e si assorbe in fretta, ma mantiene comunque la pelle liscia, morbida e idratata. La fragranza ricorda l’odore degli agrumi riscaldati dai raggi del sole in piena estate.

L’Occitane, Verveine Agrumes Latte Corpo. Prezzo: 27,00€ su amazon.it

MIGLIORI CREME CORPO AGLI AGRUMI DA L’ERBOLARIO A KORRES

Parlando di creme corpo agli agrumi è impossibile non citare un autentico bestseller ovvero la crema corpo L’Erbolario Accordo Arancio. Si tratta di una crema per il corpo con estratti di mandarino e arancia amara dall’alto potere idratante e antiossidante, grazie alla presenza in formula di ingredienti come l’olio di girasole e l’olio di oliva.

L’Erbolario, Accordo Arancio Crema Fluido per il Corpo. Prezzo: 18,39€ su amazon.it

Se amate i profumi al limone e, più in generale, tutti i prodotti per la bodycare che hanno questa fragranza freschissima, vi consigliamo di testare la crema LemonFizz della linea I Sorbetti di Helan. Succosa e speziata, grazie all’abbinamento tra lime e zenzero, impiega anche numerosi ingredienti con proprietà di trattamento come l’olio di lampone, il burro di albicocca e un mix di vitamina C e vitamina E. Idrata e tonifica, donando alla pelle freschezza ed energia.

Helan, LemonFizz Latte Idratante Tonificante. Prezzo: 15,00€ su amazon.it

Su Amazon è molto venduto il latte corpo di Panier Des Sens, brand francese specializzato nella produzione di cosmetici naturali. La crema corpo Fleur d’Oranger del marchio idrata la pelle e la protegge grazie alla combinazione di burro di karité e olio di oliva. La profumazione ai fiori d’arancio, poi, è delicata e raffinatissima.

Panier Des Sens, Elixir Floral Absolue Fleur D’Oranger Body Lotion. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

Korres abbina basilico e limone nella formula di questo latte corpo a base di olio di mandorle e aloe vera, per una pelle nutrita e idratata fino a 24 ore. La fragranza di Basil Lemon, avvolgente ma non eccessiva, è perfetta per l’estate.

Korres, Basil Lemon Body Milk. Prezzo: 13,17€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema creme corpo agli agrumi, con una selezione dei migliori prodotti da provare per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono i prodotti per il corpo che profumano di agrumi? Avete mai usato una di queste creme per il corpo? Ne avete altre da suggerirci? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!