A COSA SERVE L’OLIO DI MANDORLE E COME SI USA NELLA BEAUTY ROUTINE?

Al pari di altri prodotti naturali, anche sapere come usare l’olio di mandorle nella routine di bellezza è importante. Infatti è profumato, nutriente e ideale per la cura della pelle del viso e del corpo. Gli usi dell’olio di mandorle sono tantissimi, grazie al fatto che sia un prodotto completamente naturale e che si trovi in commercio puro, senza profumazione: questo lo rende adatto anche per le pelli reattive e sensibili. Usato da solo o con altri ingredienti, l’olio di mandorle è nutriente e idratante, e può aiutare a lenire la cute e a renderla più elastica. Viene usato spesso per contrastare le smagliature su gambe, cosce e addome, e anche come olio corpo in gravidanza.

Credits: Foto di Adobe Stock | Chansom

È il classico vasetto che dovrebbe trovarsi nell’armadietto del bagno di ogni beauty addict, e moltissime persone lo ritengono indispensabile anche per la sua versatilità. Ma a cosa serve l’olio di mandorle davvero? Come utilizzarlo su viso e corpo? Per scoprire ben 7 usi da mettere in pratica subito, andate avanti a leggere!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

#1 COME USARE L’OLIO DI MANDORLE PER COMBATTERE LE SMAGLIATURE

L’olio di mandorle è famoso per le sue numerose proprietà lenitive ed emollienti.

Credits: Foto di Adobe Stock | Александр Марченко





Ricco di grassi insaturi (ottimi per nutrire a fondo la pelle) e polinsaturi (come gli Omega 3 e 6), l’olio di mandorla ha anche un’alta concentrazione di vitamine E e B, che favoriscono il rinnovamento cellulare della pelle. Per questo è ideale per combattere le smagliature, anche nelle zone più critiche come il seno e i glutei.

Omia, Olio Vergine di Mandorla di Sicilia Puro – Olio Corpo Puro Elasticizzante e Nutriente. Prezzo: 10,95€ su amazon.it

Ma come usare olio di mandorle contro le smagliature? Se applicato delicatamente dopo la doccia, come sostituto della crema idratante, l’olio di mandorle si rivelerà un valido alleato nella lotta alle smagliature, lasciando la pelle morbida, levigata e con un dolcissimo profumo.

Le proprietà elasticizzanti, lo rendono inoltre perfetto anche per prevenire le smagliature, ed è quindi ottimo da usare in gravidanza (anche se, come sempre, vi consigliamo di consultare il vostro medico a riguardo).

#2 COME UTILIZZARLO PER RINNOVARE LA PELLE

QUESTO OLIO aiuta il rinnovamento quotidiano della nostra pelle

L’olio di mandorle è un concentrato di sali minerali (che rinforzano la pelle e prevengono i segni d’invecchiamento), glucidi (che aiutano a proteggere la pelle da agenti esterni) e aminoacidi (che favoriscono lo sviluppo di collagene).

Forsan, Olio Mandorle Dolci Elasticizzante per il Corpo – Olio di Origine Vegetale e Senza Profumo. Prezzo: 6,93€ su amazon.it

È quindi ottimo per il rinnovamento quotidiano della nostra pelle, che verrà quindi nutrita a fondo ricevendo tutti quegli elementi essenziali per mantenersi sana, bella e curata!

Il trucco in più? Il massaggio con olio di mandorle. Massaggiare la pelle con l’olio la aiuterà ad assorbire più velocemente, e più in profondità, il prodotto, aumentandone i benefici!

#3 OLIO DI MANDORLE PER NUTRIRE LA PELLE SECCA

Sicuramente, l’olio di mandorle è maggiormente utilizzato per idratare la pelle secca. Infatti vanta anche proprietà nutritive e idratanti perfette per pelli secche e molto secche, perché nutre la pelle senza irritarla.

Naissance, Olio di Mandorle Dolci Naturale (No. 215) – 1 Litro – Vegan e senza OGM. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

Se è il vostro caso, e volete un rimedio facile e veloce per mantenerla idratata, aggiungete qualche goccia di olio di mandorle al bagnoschiuma (dopo averlo versato sulla mano, per non alterare la formula), oppure versatele nell’acqua della vasca per concedervi un rilassante bagno caldo al profumo di mandorle!

#4 CURARE LE UNGHIE CON L’OLIO DI MANDORLE, ECCO COME

L’olio di mandorle non è ottimo solo per il corpo, ma è anche un eccellente prodotto per avere mani e unghie sempre curate e impeccabili. Avete presente quando le cuticole diventano bianche e dure? Ebbene, vi basterà massaggiare per qualche minuto poche gocce di olio sulle cuticole stesse, e il risultato vi sorprenderà. L’olio di mandorle andrà infatti ad ammorbidire le vostre cuticole e rendendole più facili da togliere.

Credits: Foto di Adobe Stock | alexngm

Ma non finisce qui. Spesso la pelle delle mani è soggetta ad agenti esterni, dal freddo al caldo, e si screpola con molta facilità. Per curarla come si deve, massaggiate a lungo l’olio di mandorle sulle mani fino a farlo assorbire.

Segbeauty, Guanti Cotone Bianchi – 12 Paia Guanti in Cotone Touch Screen. Prezzo: 24,99€ su amazon.it

Se poi volete un risultato ancora più efficace, lasciatelo in posa tutta la notte con l’aiuto di guanti di cotone, e al risveglio le vostre saranno delle vere e proprie “mani di fata”!

#5 OLIO DI MANDORLE E CAPELLI, COME SFRUTTARLO PER LA CHIOMA

Spesso l’associazione olio – capelli fa venire brividi di terrore lungo la schiena, e si tende a visualizzare immagini di capelli unti e sporchi. Ma non sempre, tutto dipende anche da come si usa l’olio di mandorle sui capelli! Questo prodotto, così come l’olio di rosa, l’olio di cocco, ma anche l’olio di jojoba e il più comune olio di oliva, è ottimo per nutrire e riparare i capelli secchi e sfibrati, che si spezzano con facilità.

Credits: Foto di Adobe Stock | Prostock-studio

Il trucco è usare l’olio di mandorle sui capelli prima dello shampoo come impacco pre haircare routine. Lasciate l’olio in posa sui capelli per diversi minuti, per poi dedicarvi allo shampoo. In questo modo, il capello assorbirà tutti gli elementi nutritivi dell’olio, senza però rimanere unto e pesante.

Un ulteriore tip è quello di usare la tecnica del reverse shampooing per eliminare tutti i residui di olio con facilità e avere capelli puliti e leggeri.

#6 USARE L’OLIO DI MANDORLE SULLE LABBRA AL POSTO DEL BURROCACAO

A volte capita che il burrocacao non idrati per bene le nostre labbra. Quante volte vi sarà capitato di mettere chili di burrocacao e ritrovarvi le labbra secche e screpolate appena qualche minuto dopo? Anche qui l’olio di mandorle sulle labbra può essere d’aiuto.

Naissance, Olio di Mandorle Dolci Naturale (No. 215) – 100ml. Prezzo: 4,99€ su amazon.it

L’olio di mandorle puro e spremuto a freddo (ovvero, preservando tutte le proprietà della mandorla intera) è privo di sostanze che possono andare ad irritare la pelle, donando solo la sensazione di idratazione ma senza “nutrire a fondo”.

Al contrario, l’olio di mandorla conserva tutte le proprietà benefiche che leniscono ed ammorbidiscono le labbra, lasciandole idratate e rimpolpate. Per applicarlo, vi basterà metterne qualche goccia sulle dita o su un batuffolo di cotone, e passarlo delicatamente sulle labbra.

#7 COME USARE L’OLIO DI MANDORLE SULLA PELLE DELICATA DEI BAMBINI

La pelle dei bambini è la più delicata che ci sia! Proprio per questo è importantissimo curarla con molta attenzione, in quanto facilmente soggetta a irritazioni e secchezza.

Credits: Foto di Adobe Stock | New Africa

L’olio di mandorle sulla pelle dei bambini è molto sfruttato, grazie alle proprietà addolcenti che nutrono delicatamente la pelle dei bambini senza irritarla. Inoltre, questo olio è spesso venduto puro, quindi è ottimo per tutte le mamme che desiderano usare solo prodotti naturali per i loro bambini.

IMPORTANTE: la pelle dei bambini è estremamente sensibile, è quindi consigliabile consultare un pediatra prima di usare qualsiasi prodotto.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Volete approfondire altre questioni legate al mondo beauty? Allora leggete:

1) COME USARE BURRO DI KARITÉ

2) COME USARE LO SCRUB AL CUOIO CAPELLUTO

3) COME USARE L’OLIO DI ARGAN

Via Tenor

E voi avete mai provato l’olio di mandorle? Usate qualche olio particolare con le stesse proprietà, oppure siete fan delle classiche e intramontabili creme idratanti? Ditecelo nei commenti sui nostri social come Facebook, un grande abbraccio dal TeamClio!