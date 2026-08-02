CREMA CORPO RIPARATRICE: IL TRATTAMENTO INTENSIVO PER LA BODYCARE

Molto più di una semplice crema per il corpo, la crema corpo riparatrice è un trattamento intensivo che rinforza la barriera cutanea e apporta alla pelle la giusta idratazione e un’adeguata quota lipidica. L’utilizzo di questo tipo di crema è consigliato specialmente in condizioni specifiche, come per esempio in presenza di forte secchezza e di irritazioni. Anche chi vive in ambienti molto freddi può trarre giovamento dall’utilizzo di una crema corpo riparatrice, così come chi risente di patologie della pelle quali psoriasi o eczema. Tra gli ingredienti da preferire ci sono ceramidi, pantenolo e glicerina.

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La crema corpo riparatrice è un’alleata fondamentale quando la pelle è debole e danneggiata, che sia per fattori endogeni o esogeni. Sono tante le marche che propongono trattamenti corpo dall’azione intensiva estremamente efficaci, sia tra i brand di farmacia che tra le referenze della grande distribuzione. Pronte a saperne di più? Iniziamo subito con informazioni utili e consigli shopping ad hoc.

COS’È LA CREMA CORPO RIPARATRICE E COSA CONTIENE

La principale funzione della crema corpo riparatrice è ripristinare la barriera cutanea quando è compromessa, rinforzandola e riparando i danni cellulari. Tra le sue funzioni c’è anche quella di lenire le irritazioni e di porre rimedio alla secchezza e alla disidratazione.

Gli ingredienti in formula devono ripristinare un’adeguata quota lipidica, trattenere l’acqua e lenire le infiammazioni. Si tratta, principalmente, di ceramidi, lipidi, burri e oli vegetali (come burro di karité e olio di oliva).

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Vengono spesso impiegati anche attivi lenitivi come la centella asiatica e ingredienti idratanti e umettanti come acido ialuronico e glicerina. Quando la pelle è secca e screpolata tornano utili anche le formule a base di urea, che favorisce la rigenerazione cellulare.

QUANDO USARLA?

Come anticipato, la crema corpo riparatrice non è un semplice trattamento idratante quotidiano ma un trattamento specifico per chi ha problemi di barriera cutanea danneggiata o comunque compromessa.

Per esempio, usare una crema corpo riparatrice è consigliato a chi soffre di patologie dermatologiche come dermatite atopica, psoriasi ed eczema. Questo tipo di prodotto viene spesso suggerito anche agli anziani che, con l’avanzare dell’età, hanno una pelle estremamente sottile, delicata e predisposta a ferite e ulcere.

SONO MOLTE LE SITUAZIONI IN CUI TORNA UTILE USARE UNA CREMA CORPO RIPARATRICE

Le creme corpo riparatrici possono essere usate anche dagli sportivi che si sottopongono a lavaggi frequenti e, in particolar modo, da chi fa nuoto ed è quindi spesso a contatto con il cloro.

Le formule altamente lenitive come quelle a base di centella asiatica e pantenolo sono, inoltre, l’ideale per lenire le infiammazioni post depilazione e per accelerare la guarigione della pelle dopo trattamenti estetici o dopo un tatuaggio.

CREMA CORPO RIPARATRICE: DERMOLAB, NEUTROGENA E NIVEA TRA LE MIGLIORI

Dermolab Crema Corpo Riparatrice è consigliata alle pelli molto secche e ruvide. Promette 100 ore di idratazione complice un’altissima concentrazione di acido ialuronico e al 10% di lipidi e glicerina.

Dermolab, Crema Corpo Riparatrice. Prezzo: 8,90€ su amazon.it

Dona sollievo praticamente immediato Neutrogena Riparazione Intensa, lozione corpo con glicerina e centella asiatica che ripara la barriera cutanea e la rinforza sin dai primissimi utilizzi.

Neutrogena, Riparazione Intensa. Prezzo: 6,49€ su amazon.it

Un’altra ottima crema corpo riparatrice economica è quella di Nivea. Repair & Care è un trattamento a base di urea, glicerina e provitamina B5 che oltre a idratare provvde anche a esfoliare e levigare la pelle con delicatezza.

Nivea, Repair & Care, Prezzo: 7,49€ su amazon.it

IN FARMACIA, EUCERIN E LA ROCHE-POSAY

Molte marche di farmacia e parafarmacia firmano creme corpo riparatrici valide consigliate dai migliori dermatologi. Ne è un esempio Eucerin Aquaphor, pensata per le pelli molto secche e danneggiate. A base di glicerina e pantenolo, se ne suggerisce l’utilizzo soprattutto per i punti critici come mani, gomiti e talloni.

Eucerin, Aquaphor Trattamento Riparatore. Prezzo: 9,70€ su amazon.it

Vero e proprio trattamento multitasking, Cicaplast BaumeB5+ de La Roche-Posay è un balsamo che può essere usato su viso, corpo e labbra. La texture ricca rende la pelle morbida e levigata. La formula sfrutta l’azione sinergica di Tribioma, 5% vitamina B5, madecassoide e burro di karité.

La Roche-Posay, Cicaplast Baume B5+. Prezzo: 10,00€ su amazon.it

CREMA CORPO RIPARATRICE MIXA: I PRODOTTI MUST HAVE

Le creme corpo Mixa sono tra le più vendute online. Merito dei maxi formati convenienza e delle formule concentrate, efficaci e a prova di pelle sensibile. Mixa Ceramide Protect è una crema viso, corpo e mani riparatrice a base di ceramidi e glicerina, un portento per le pelli secche, rovinate e stressate. Con un utilizzo costante la sgradevole sensazione di pelle che tira risulta subito meno marcata e la barriera cutanea, con il tempo, ritrova il suo naturale equilibrio.

Mixa, Ceramide Protect. Prezzo: 7,90€ su amazon.it

Promette di ridurre le screpolature in una sola settimana di utilizzo Mixa Urea Cica Repair+, una delle creme più efficaci dell’intera gamma bodycare Mixa. Il merito è della combinazione di urea e niacinamide, entrambi attivi portentosi. Può essere usata, come la precedente, su viso, mani e corpo. Da provare quando la pelle è davvero molto secca e danneggiata, è consigliata specialmente se si hanno problemi di pelle ruvida e dalla texture irregolare.

Mixa, Urea Cica Repair+. Prezzo: 7,30€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro speciale a tema crema corpo riparatrice, con informazioni utili e curiosità sulle sue funzioni, a chi è consigliata e una selezione delle migliori attualmente in commercio per ogni esigenza e per tutte le tasche, dai prodotti di farmacia a quelli di supermercato. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete mai utilizzato una di queste creme? Ne avete tratto giovamento? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!