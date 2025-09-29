QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI ALLA PEONIA DA PROVARE?

I profumi alla peonia sono perlopiù profumi da donna. Eleganti e raffinati, hanno un’allure chic e sofisticata impassibile allo scorrere del tempo e all’alternarsi delle tendenze. Tanti i brand specializzati nella produzione di profumi di nicchia che includono nelle loro collezioni profumi alla peonia intensi e persistenti. Non mancano, ovviamente, i profumi alla peonia economici. Perfetti per la primavera, possono essere sfruttati anche nelle altre stagioni se alla peonia vengono abbinate note olfattive più vibranti e profonde.

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La peonia è una delle note fiorite più impiegate in profumeria. Questo fiore ha una fragranza dolce, fresca e delicata che risulta elegante e raffinata, un accordo floreale arioso dal fascino senza tempo che caratterizza prevalentemente profumi femminili. Pronte a scoprire insieme i migliori profumi alla peonia che vale la pena provare? Allora, iniziamo subito

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PROFUMI ALLA PEONIA DI NICCHIA: ACQUA DI PARMA E GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Come i profumi al tiglio e tutti gli altri profumi floreali dalle note leggere e fresche, anche i profumi alla peonia sono un caposaldo per la produzione di molti brand specializzati nel segmento dei profumi di nicchia.

ACQUA DI PARMA FIRMA UNO DEI PROFUMI ALLA PEONIA TOP DI GAMMA

Il più famoso in assoluto è Acqua di Parma Peonia Nobile, un profumo lussuoso e opulento come suggerisce il nome. Insieme alla peonia si distinguono note al pepe e al lampone, affiancate e ammorbidite da ambra e muschio.

Acqua di Parma, Peonia Nobile Eau de Parfum. Prezzo: 270,00€ su sephora.it





Evocativa questa fragranza di Armani Privé, Pivoine Suzhou, che rende omaggio al giardino di Suzhou in Cina, patrimonio mondiale dell’UNESCO e simbolo di una perfetta armonia. La peonia, emblema di felicità e prosperità, è abbinata alla rosa, al mandarino, al lampone, al patchouli e al muschio.

Armani Privé, Pivoine Suzhou Eau de Parfum. Prezzo: 220,00€ su sephora.it

LE PROPOSTE DI FRAGONARD E HERMETICA

Continuamo a parlare di profumi alla peonia di nicchia, volgendo lo sguardo a due brand altisonanti come Fragonard e Hermetica.

Fragonard Grenade Pivoine è un profumo floreale fruttato con melograno, pera, peonia, assoluta di rosa, legno di cedro e quercia. Un invito alla fuga e all’evasione dalla vita di tutti i giorni, in favore di un approccio intimo e profondo con la natura.

Fragonard, Grenade Pivoine Eau de Parfum. Prezzo: 76,00€ su 50-ml.it

Hermetica Peony Pop è un profumo alla peonia dal gusto pop, consigliato alle amanti delle fragranze sensuali e radiose. Questo bouquet in boccetta racchiude osmanto, peonia, rosa e lampone per un tocco gourmand accattivante.

Hermetica, PeoonyPop Eau de Parfum. Prezzo: 165,00€ su 50-ml.it

HISTOIRES DE PARFUMS E HOUBIGANT FIRMANO DUE PROFUMI ALLA PEONIA IRRESISTIBILI

Si ispira alla peonia appena fiorita, quindi è spiccatamente verde e fresco, Vert Pivoine di Histoires de Parfums. Questo profumo di nicchia rievoca la magia di un giardino ombroso dove peonie e rose fioriscono tra i frutti di bosco, ricoperti da un manto di edera velato da rugiada.

Histoires de Parfums, Vert Pivoine Eau de Parfum. Prezzo: 187,00€ su 50-ml.it

Houbigant Pivoine Souveraine è un inno a femminilità e romanticismo. Peonia, rose e gelsomino sono accompagnati da avvolgenti sentori legnosi e muschiati tra muschio, sandalo e inebrianti foglie di tè.

Houbigant, Pivoine Souveraine Eau de Parfum. Prezzo: 180,00€ su 50-ml.it

PROFUMI ALLA PEONIA ECONOMICI, DA BOTTEGA VERDE A LIU JO

Continuiamo con i profumi alla peonia economici, firmati da brand low cost facilmente reperibili sia nella grande distribuzione che online. Bottega Verde Peonia, seppure economico, vanta una piramide olfattiva piuttosto strutturata. Tra le note principali spiccano pompelmo, pepe rosa, clementina, narciso, gelsomino, legno di cashmere, legno di cedro e, ovviamente, la peonia.

Bottega Verde, Peonia Eau de Toilette. Prezzo: 26,00€ su amazon.it

NON MANCANO I PROFUMI ALLA PEONIA ECONOMICI E SUPER LOW COST

Banana Republic firma Peony & Peppercorn, un profumo alla peonia particolarmente speziato e vivace. Le note olfattive che risultano dominanti sono pepe rosa, bergamotto, peonia e muschio.

Banana Republic, Peony & Peppercorn Eau de Parfum. Prezzo: 42,99€ su amazon.it

Costa pochisismo Giardino dei Sensi Peonia Sublime, profumo floreale dolce interamente a base di peonia. La fragranza viene venduta su Amazon insieme al docciaschiuma Orchidea. Da provare se amate i profumi all’orchidea e se siete alla ricerca di alleati per una body routine profumatissima.

Giardino dei Sensi, Peonia Sublime Profumo. Prezzo: 9,79€ su amazon.it

Ultima ma non per importanza l’acqua profumata Liu Jo Magnetic Peony. Leggera ma al tempo stesso avvolgente, è una fragranza vivace ma al tempo stesso delicata perfetta per il periodo estivo ma sfruttabile tutto l’anno. Abbina alla peonia frutti succosi e golosi.

Liu Jo, Magnetic Peony Fragrance Mist. Prezzo: 16,70€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema profumi alla peonia, con una selezione delle migliori fragranze floreali fresche, delicate e frizzanti firmate da brand di nicchia, commerciali ed economici. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già provato questi profumi? Vi piace la fragranza della peonia o preferite altre note floreali per i vostri profumi? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!