I MATRIMONI VIP 2026 DI CUI SENTIREMO PARLARE A LUNGO

I matrimoni VIP 2026 hanno in comune location da sogno e ovviamente tantissimo amore. Si sposeranno prossimamente coppie italiane come Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Presto sposi in Italia anche Damiano David e Dove Cameron. Restando nell’ambito musicale, hanno annunciato le nozze con i rispettivi fidanzati Dua Lipa e Taylor Swift. Pare si siano già sposati – ma non è stato ancora confermato – Tom Holland e Zendaya. Un anno ricco di lieti eventi il 2026: molte altre star hanno solo annunciato il fidanzamento, ma non è dato sapere quando coroneranno il loro sogno d’amore.

Credits: @therealauroragram, @damianodavid, @dualipa Via Instagram

Da Aurora Ramazzotti a Damiano David passando per Taylor Swift. Pronte a scoprire insieme quali saranno i matrimoni VIP 2026 di cui sicuramente sentiremo parlare a lungo? Allora, ragazze, iniziamo subito con dettagli e curiosità.

MATRIMONI VIP ITALIANI: AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA

Stanno insieme da circa 10 anni e hanno un bambino di 3 anni, Cesare, che sicuramente sarà felicissimo di partecipare a questo grande evento. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, presto sposi in Sicilia.

UN CASTELLO DA FIABA IN SICILIA PER IL LORO MATRIMONIO

La coppia, che ha fatto esplodere i social con degli inviti particolarissimi in stile Cioè, si sposerà il prossimo 4 luglio a Lentini, in provincia di Siracusa, più precisamente al Castello di Xirumi Serravalle.

Credits: @therealauroragram Via Instagram – La coppia in un recente scatto





A rendere il tutto ancora più speciale ed emozionante un concerto esclusivo del papà della sposa, Eros Ramazzotti.

DAMIANO DAVID E DOVE CAMERON: UNO DEI MATRIMONI VIP PIÙ ATTESI

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro fidanzamento alcuni mesi fa e c’è grande attesa per le nozze che, stando alle più recenti indiscrezioni, si terranno proprio in Italia. “Lui è di Roma e ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati sarà lunghissima” ha dichiarato alla stampa la cantante e attrice americana.

Credits: @damianodavid Via Instagram – La foto con cui la coppia ha annunciato il fidanzamento

Non si conoscono dettagli sulla data né sulla location. Lo scorso aprile, però, la coppia è stata fotografata in Sicilia, a Taormina, e questo ha acceso la curiosità dei media sull’evento. Sarà questo il luogo del fatidico sì?

SI SPOSERANNO NEL 2026 ANCHE VANESSA INCONTRADA E ROSSANO LAURINI

Legati dal 2007 e genitori di Isal dal 2008, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono pronti a sposarsi dopo una temporanea separazione iniziata nel 2020. A questo momento di crisi e di distacco è seguito un riavvicinamento e il desiderio di suggellare il loro amore lunghissimo con il matrimonio.

Credits: @vanessaincontrada Via Instagram – Un tenero e divertente scatto di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

I due, stando a quanto svelato dall’attrice, si sposeranno il prossimo settembre in Toscana, nella zona di Follonica dove attualmente vivono con loro figlio. “Sarà una cerimonia semplice, con poca gente” ha spiegato la Incontrada che, tra l’altro, alcuni anni fa aveva anche espresso il desiderio di un secondo figlio.

MATRIMONI VIP 2026 INTERNAZIONALI: TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE

L’anello di fidanzamento di Taylor Swift ha fatto sognare i suoi tantissimi fan in tutto il mondo e il suo matrimonio non deluderà di certo le aspettative. Quello con il giocatore di football Travis Kelce sarà uno dei matrimoni VIP 2026 più chiacchierati, se non addirittura il più “rilevante” dell’intero anno.

Credits: @taylorswift Via Instagram – Taylor Swift con il suo futuro marito

SELENA GOMEZ E GIDI HADID DOVREBBERO ESSERE LE DAMIGELLE

Stando a quanto svelato da Page Six la coppia convolerà a nozze in estate, pare il prossimo 3 luglio quindi subito prima dell’iconico 4 luglio americano. La città prescelta dovrebbe essere New York, dove i due risiedono stabilmente. Sembra smentita, quindi, l’ipotesi di un matrimonio a Rhode Island, luogo in cui la popstar possiede una grande tenuta. Sono attesi moltissimi invitati celebri, tra cui Selena Gomez e Gigi Hadid che con buone probabilità saranno le damigelle.

ZENDAYA E TOM HOLLAND SAREBBERO DIVENTATI MARITO E MOGLIE

C’è un grande alone di mistero intorno al matrimonio di Zendaya e Tom Holland. I due si sono fidanzati ufficialmente alcuni mesi fa, dopo circa 10 anni insieme. Ricordiamo, infatti, che si sono conosciuti nel 2016 sul set ma hanno confermato le voci sulla loro relazione solo nel 2021, pur mantenendo sempre un basso profilo.

Credits: @zendaya Via Instagram

A confermare le avvenute nozze è stato lo stylist dell’attrice. Law Roach, rispondendo alle domande della stampa sul red carpet degli Actor Awards, ha svelato beffardo: “Il matrimonio è già stato celebrato. Ve lo siete perso!”.

SI ATTENDE ANCHE IL MATRIMONIO DI DUA LIPA E CALLUM TURNER

L’Italia si conferma una delle mete preferite delle star internazionali. Dua Lipa e Callum Turner, infatti, hanno scelto la Sicilia, e nello specifico un resort a 5 stelle affacciato sul golfo di Palermo.

I festeggiamenti, in grande stile, dureranno dal 5 al 7 settembre e la direzione creativa dell’evento è stata affidata ad Alessandra Grillo, rinomata wedding planner italiana.

Credits: @dualipa Via Instagram – Dua Lipa e il futuro marito Callum Turner

Gli invitati dovrebbero essere piuttosto numerosi. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di ben 72 camere occupate dagli ipotetici ospiti.

Non resta che aspettare per saperne di più, su questo e tutti gli altri matrimoni VIP 2026 che di certo ci faranno sognare a occhi aperti.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus sui matrimoni VIP 2026 più attesi, sia di coppie italiane che internazionali. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate del fatto che molte coppie di celebrità straniere abbiano scelto l’Italia per le loro nozze? Quali di questi matrimoni vi incuriosisce di più? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!