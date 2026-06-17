GEL ALL’ALOE VERA: UN PRODOTTO MULTITASKING CHE VALE LA PENA AVERE

Difficile spiegare a cosa serve il gel d’aloe vera in breve perché è davvero ricco di benefici, principalmente per pelle e capelli. Venduto in pratiche confezioni a tubetto o in barattolo, il gel d’aloe vera puro è il migliore in assoluto. L’ideale è acquistare prodotti con formula concentrata: la percentuale è generalmente indicata sulle etichette. Tantissime marche specializzate in cosmesi naturale includono questo tipo di prodotto nelle loro collezioni, da Equilibra a ESI. In genere ha un prezzo molto contenuto ed è facilmente reperibile online, in farmacia e in parafarmacia.

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Il gel all’aloe vera è un vero e proprio trattamento multifunzione, ricco di proprietà e di benefici per la salute di pelle e capelli. Pronte a scoprire insieme come scegliere il migliore in commercio? Abbiamo selezionato per voi i prodotti TOP attualmente presenti sul mercato: iniziamo.

A COSA SERVE: TUTTI I BENEFICI

Estratto dalle foglie più esterne e mature dell’omonima pianta, il gel d’aloe vera è un prodotto che vanta innumerevoli benefici per la pelle e per i capelli. Da non confondere con l’aloe vera da bere, il gel per uso topico è un trattamento di bellezza in piena regola.

Prima di tutto idrata in profondità la pelle senza ungere, perché si assorbe molto in fretta. Complice la sua azione lenitiva calma irritazioni e scottature donando un immediato sollievo e riduce anche il prurito che deriva dalle punture di insetto. Può essere usato dopo la ceretta o la rasatura per attenuare i rossori e aiuta anche la cicatrizzazione in presenza di tagli e piccole ferite.

Riduce l’infiammazione, quindi viene spesso consigliato in presenza di acne, e funziona come anti-age naturale perché stimola la produzione di collagene e di elastina. Non tutti sanno che, inoltre, può essere usato come gel per lo styling dei capelli ricci e come trattamento antiforfora.

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COME SCEGLIERE IL GEL D’ALOE VERA?

Non tutti i gel d’aloe vera sono uguali. I migliori sono quelli che contengono almeno il 95% o il 98% di aloe vera, anche se si trovano in commercio formule con percentuali inferiori ma comunque valide che abbinano all’aloe altri ingredienti di trattamento.

ATTENZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia di controllare l’Inci e di accertarsi che il primo ingrediente della lista non sia l’acqua ma l’Aloe Barbadensis Leaf Juice, preferibilmente senza alcol e senza profumo aggiunto. I prodotti che contengono alcol denaturato o fragranze sintetiche, infatti, possono risultare irritanti specialmente se si ha intenzione di utilizzare il prodotto contro scottature, irritazioni o ferite.

Il miglior gel d’aloe vera, infine, è quello fatto con aloe estratta a freddo da foglie fresche e non con polvere di aloe. Questi piccoli accorgimenti vi aiuteranno nella scelta.

EQUILIBRA ED ESI FIRMANO DUE DEI MIGLIORI GEL ALL’ALOE VERA IN COMMERCIO

La ricerca del gel all’aloe vera migliore inizia in farmacia, parafarmacia o erboristeria e, ovviamente, prosegue online. Uno dei prodotti TOP è il Dermo-Gel Multiattivo di Equilibra, formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale e con il 98% di aloe vera.

Equilibra, Aloe Dermo-Gel Multiattivo. Prezzo: 8,93€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni anche Aloe Vera ESI, con aloe biologica pura al 100%. Dall’elevato potere idratante e lenitivo, è consigliato soprattutto per le scottature e gli stati infiammatori della pelle.

ESI, Aloe Vera Esi Gel. Prezzo: 10,64€ su amazon.it

DA HOLIKA A HOLIKA A LABCARE, LE FORMULE MUST HAVE

Holika Holika, brand di cosmetici coreani ormai famoso in tutto il mondo, include nella sua gamma di prodotti Soothing Gel, un gel all’aloe vera con concentrazione del 96%. Si riconosce facilmente dal packaging, a forma di foglia d’aloe.

Holika Holika, Aloe Soothing Gel. Prezzo: 16,95€ su amazon.it

Labcare mette a punto un gel d’aloe vera con formula concentratissima (contiene ben il 99% d’aloe vera), potenziata con microsfere per un’azione ancora più intensiva ed efficace.

Labcare, Gel Aloe Unica Concentratissima. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

IL GEL ALL’ALOE DE I PROVENZALI, DI ZUCCARI ED ERBA VITA

Formula ultra-concentrata anche per I Provenzali, che propone un Dermogel Biologico dall’azione lenitiva praticamente immediata. Il brand lo consiglia soprattutto per attenuare rossori da sudore e da sfregamento, per trovare sollievo dalle scottature solari e per lenire la pelle dopo depilazione o rasatura. Senza profumo, non unge e si assorbe in pochi istanti.

I Provenzali, Bio Dermogel Biologico Aloe 98%. Prezzo: 6,90€ su amazon.it

IL GEL ALOE VERA FUNZIONA MOLTO BENE SULLE PELLI SENSIBILI E DELICATE

Il Gel Primitivo d’Aloe di Zuccari si rivolge alle pelli sensibili e intolleranti. La sua particolarità è quella di essere composto da puro succo di aloe vera non pastorizzato e concentrato 2 volte, senza aggiunta di acqua.

Zuccari, Aloevera Gel Primitivo. Prezzo: 8,28€ su amazon.it

Ha una formula completamente naturale ed è adatto anche alle pelli più delicate (come quella dei bambini) Erba Vita Aloe Vera Gel. Ottimo come doposole, funziona molto bene anche sulle zone del corpo particolarmente secche come i talloni.

Erba Vita, Aloe Vera Gel. Prezzo: 9,02€ su amazon.it

ALOE PURA E DR.ORGANIC: GEL ALL’ALOE VERA PER OGNI ESIGENZA

Il gel d’aloe vera è efficace anche contro cicatrici e smagliature. Aloe Pura Organic Aloe Vera Gel, con formula bioattiva, è particolarmente adatto al loro trattamento. Inoltre, è arricchito con tea tree oil, ingrediente antibatterico naturale che torna molto utile anche per eventuali problemi di forfora o di cuoio capelluto grasso.

Aloe Pura, Organic Aloe Vera Gel. Prezzo: 13,83€ su amazon.it

Dr. Organic propone un altro gel d’aloe vera molto valido e funzionale. Il succo d’aloe è infuso con estratti di cetriolo e di calendula, in modo da potenziarne gli effetti benefici.

Dr. Organic, Aloe Vera Gel. Prezzo: 14,93€ su amazon.it

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui migliori gel all’aloe vera, prodotti naturali e ricchi di proprietà benefiche adatti a tutta la famiglia. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? L’avete mai usato? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!