QUALI SONO I PRODOTTI BEAUTY AMAZON DA COMPRARE PER SETTEMBRE?

Settembre è un nuovo inizio ed è il momento ideale per concedersi un po’ di sano shopping beauty. Su Amazon i prodotti beauty di Settembre tra cui poter scegliere sono davvero tantissimi e soddisfano qualsiasi esigenza. Si spazia dalle novità make-up alla skincare, nel segno di prodotti performanti che spesso hanno un costo super ridotto e quindi conveniente. Ci sono anche prodotti per la cura del corpo e prodotti per i capelli firmati dalle migliori marche. Non mancano le fragranze: i profumi di Settembre sanno ancora di estate ma con le loro note olfattive anticipano l’autunno.

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Abbiamo selezionato per voi offerte e novità davvero stuzzicanti, quindi da non farsi assolutamente sfuggire. Pronte a scoprire insieme quali sono i prodotti beauty Amazon Settembre che vale davvero la pena mettere nel carrello? Allora, basta temporeggiare e iniziamo subito con una serie di prodotti imperdibili.

PRODOTTI BEAUTY AMAZON SETTEMBRE: LE NOVITÀ MAKE-UP MUST HAVE

Settembre è il mese del rientro a lavoro e della ripresa della solita routine. Nasce l’esigenza di avere a disposizione prodotti make-up versatili, facili da usare e “veloci”, come gli ombretti stick. I Twist Ombretto Stylo di Collistar sono a lunga tenuta e si sfumano senza creare macchia, quindi sono perfetti per l’uso quotidiano.

Collistar, Twist Ombretto Stylo. Prezzo: 20,53€ su amazon.it

La gamma cromatica disponibile, con colori per tutti i gusti e declinati con diversi finish, accontenta sia chi preferisce i colori nude che quelli più accesi e particolari.





I colori disponibili

I NUOVI PENNARELLI LABBRA DI ELF VANTANO OTTIME RECENSIONI

E.l.f. si allinea al trend dei pennarelli labbra e lancia i suoi Main Stain Lip Marker. A lunga tenuta, possono essere usati per delineare il contorno delle labbra e anche per riempirle. Il colore è pieno, vibrante e senza sbavature.



E.l.f., Main Stain Lip Marker. Prezzo: 6,00€ su amazon.it

I colori spaziano dal rosa candy al color cioccolato, con una selezione di shade in grado di adattarsi alle diverse carnagioni.

Gli swatches delle diverse tonalità in gamma

A proposito di prodotti per il trucco labbra, i Juicy Bomb di Essence sono attualmente disponibili su Amazon in un set davvero conveniente che include le tonalità di gloss più vendute del brand low cost.

Essence, Juicy Bomb Set Lucidalabbra. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

I PRODOTTI AMAZON SKINCARE DA ACQUISTARE AL VOLO

Per la beauty routine di settembre non c’è niente di meglio delle maschere viso in tessuto, imbevute di attivi e più pratiche di quelle in crema. Tra le migliori in assoluto spiccano le maschere Garnier SkinActive che, attualmente, sono disponibili su Amazon in un pack da 5 che racchiude alcune delle varianti più apprezzate, da quella illuminante con vitamina C a quella super idratante e rimpolpante.

Garnier, SkinActive Set di 5 Maschere Viso. Prezzo: 11,54€ su amazon.it

Medicube è uno dei brand di skincare coreana più in voga del momento. Su Amazon sono disponibili molti prodotti del marchio tra cui la Capsule Cream a base di acido tranexamico e niacinamide. Questa crema viso in capsule migliora il tono della pelle e rivitalizza l’incarnato, apportando idratazione e luminosità.

Medicube, Capsule Cream TXA+ Niacinamide. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

Contiene vitamina C e presenta una texture leggerissima la nuova Crema Gel Viso Illuminante Nivea. Pensata per le pelli spente e con discromie, assicura un’idratazione a lunghissima durata (fino a 72 ore) e un’efficace azione correttiva delle macchie.

Nivea, Face+ Vitamina C. Prezzo: 5,09€ su amazon.it

PRODOTTI BEAUTY AMAZON SETTEMBRE: IL MEGLIO PER CORPO E CAPELLI

A questo punto, concentriamoci sui prodotti per il corpo da comprare su Amazon per Settembre. Se siete alla ricerca di un nuovo profumo per questo periodo dell’anno vi suggeriamo il nuovo Helan Mandarino & Vaniglia, un estratto di profumo che abbina frizzanti e luminose note agli agrumi con avvolgenti accordi vanigliati.

Helan, Mandarino & Vaniglia. Prezzo: 25,90€ su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO MOLTI PROFUMI ARABI DEGNI DI NOTA, TRA CUI QUELLI DI LATTAFA

Si aggiunge alla collezione di profumi Lattafa Atlas Glacial Valley. Si tratta di un profumo unisex molto fresco, quindi ancora in pieno mood estivo, ma con un fondo di note ambrate a dir poco irresistibili. La piramide olfattiva è composta da ananas, fico, menta, gelsomino, sale, muschio, vaniglia e ambra.

Lattafa, Glacial Valley. Prezzo: 47,87 su amazon.it

Su Amazon di certo non mancano i prodotti per i capelli. Sta riscuotendo grandi consensi lo shampoo solido di Sovelya, a base di ingredienti naturali e adatto anche alle pelli più sensibili. La formula contiene ben 12 erbe coreane fermentate per un’azione lenitiva e purificante nel pieno rispetto della natura.

Sovelya, Shampoo Solido Coreano. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Per fare fronte alla caduta dei capelli, tipica del periodo autunnale, vi consigliamo il Sérum Capillaire di Caudalìe. A base di VineOxyl, ingrediente brevettato ottenuto dall’olio di semi d’uva idrossilato, stimola la crescita dei capelli, ne migliora la densità e ne previene l’assottigliamento.

Caudalìe, Siero Capelli Anticaduta. Prezzo: 36,90€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

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