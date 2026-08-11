QUALI SONO I PROFUMI LATTAFA DA AVERE?

I profumi Lattafa sono profumi arabi dal buon rapporto qualità-prezzo, facilmente reperibili online e nella grande distribuzione. Si trovano nelle principali catene di profumerie e anche su Amazon, spesso perfino in offerta. Ci sono profumi Lattafa donna e profumi Lattafa uomo, ma nella maggior parte dei casi si tratta di fragranze unisex. Presentano tutti piramidi olfattive ricche, complesse e strutturate. Hanno un’ottima intensità e una lunghissima durata sulla pelle: sono, in sostanza, i classici profumi da scia. Come per molti profumi arabi, anche quelli di Lattafa sono racchiusi in flaconi lussuosi e opulenti. Veri e propri gioielli da collezione.

Credits: @lattafaperfumes Via Instagram

Sulla scia del recente boom dei profumi arabi, i profumi Lattafa si stanno facendo sempre più largo nel cuore degli appassionati di fragranze. Merito della loro piramide olfattiva, mai banale ma anzi ben strutturata e ricca di accordi inebrianti, di performance impeccabili in termini di intensità e durata e, nondimeno, di prezzi convenienti. Pronte a scoprire insieme quali sono i 10 profumi Lattafa che vale davvero la pena provare? Allora, iniziamo.

#1 TRA I PROFUMI LATTAFA DONNA BESTSELLER C’È ECLAIRE

I profumi arabi da donna sono intensi e profondi ma sanno essere anche dolci e avvolgenti. Per le amanti del genere gourmand, Lattafa propone Eclaire: un tripudio di zucchero e miele.

Lattafa, Eclaire Eau de Parfum. Prezzo: 28,83€ su amazon.it





A base di caramello, latte, zucchero, miele, fiori bianchi, vaniglia, pralina e muschio, è per molti simile al profumo cult Bianco Latte di Giardini di Toscana.

#2 GLAM E RICERCATEZZA CON PETRA

Petra è uno dei profumi donna Lattafa in assoluto più particolari e ricercati. Una fragranza che è difficile descrivere proprio perché ricca di sfumature olfattive che, ora dopo ora, si fanno sentire sulla pelle.

Lattafa, Petra Eau de Parfum. Prezzo: 34,05€ su amazon.it

Le note che compongono la piramide olfattiva sono rum, prugna, tuberosa, cocco, vaniglia, muschio e pralina. L’apertura fruttata e liquorosa rende la fragranza sensuale e accattivante, mentre la scia si rivela dolce e rassicurante.

#3 YARA DI LATTAFA: IL PROFUMO DONNA BESTSELLER DEL MARCHIO

Yara è il profumo donna Lattafa in assoluto più venduto e apprezzato. Dolce ma non stucchevole, combina tra loro note agrumate, speziate e vanigliate. L’orchidea e il tangerino vengono abbinati a frutti tropicali, muschio, sandalo e vaniglia.

Lattafa, Yara Eau de Parfum. Prezzo: 25,00€ su amazon.it

Il risultato è un mix irresistibile, un concentrato di sensualità impareggiabile. Da provare se si apprezzano i profumi arabi intensi, persistenti ma non eccessivamente impegnativi.

#4 IL MOOD CAMBIA CON YARA CANDY

Yara viene declinato da Lattafa in diverse varianti, tra cui il flanker Yara Candy. Un profumo giocoso che ricorda le caramelle alla frutta, zuccherino e frizzante al punto giusto.

Lattafa, Yara Candy Eau de Parfum. Prezzo: 22,98€ su amazon.it

Tra le note olfattive spiccano fragola, ambra, muschio, vaniglia e mandarino. Una fragranza scanzonata e divertente adatta soprattutto alle giovanissime e, più in generale, a chi non si prende troppo sul serio.

#5 COOKIE CRAVE PER CHI AMA I PROFUMI AI BISCOTTI

Avete presente il profumo dei biscotti al cioccolato? Cookie Crave di Lattafa ne ricorda l’odore in tutto e per tutto ed è una vera e propria chicca gourmand.

Lattafa, Cookie Crave Eau de Parfum. Prezzo: 28,00€ su amazon.it

UN GOURMAND IRRESISTIBILE CHE SA DI CIOCCOLATO

La piramide olfattiva sprigiona il profumo accattivante e invitante dei biscotti, attraverso burro, cacao, cuore di biscotto, latte, zucchero, vaniglia, sandalo e panna montata. Attenzione: crea dipendenza, e il packaging è semplicemente delizioso!

#6 KHAMRAH DI LATTAFA, L’UNISEX ORIENTALE CHE CONQUISTA AL PRIMO SPRUZZO

Khamrah di Lattafa non ha genere, viene presentato come unisex e in effetti è difficile catalogarlo o farlo rientrare sotto qualche etichetta. A base di note tipicamente orientali come il dattero, è fortemente speziato.

Lattafa, Khamrah Eau de Parfum. Prezzo: 32,00€ su amazon.it

Cannella, noce moscata e bergamotto lasciano spazio a datteri, fiori bianchi, pralina, fava Tonka, ambra, mirra e note ai legni. Perfetto per la sera, potrebbe risultare impegnativo durante il giorno quindi va usato con moderazione.

#7 PROFUMI LATTAFA UOMO: ASAD BOURBON PER CHI AMA LE NOTE LIQUOROSE

I profumi Lattafa uomo sono estremamente intensi e persistenti, sensuali e dall’allure misteriosa e profonda. Come suggerisce il nome, una delle note olfattive principali di Asad Bourbon è la vaniglia Bourbon. A questa si abbinano note aromatiche di noce moscata, davana e lavanda.

Lattafa, Asad Bourbon Eau de Parfum. Prezzo: 29,00€ su amazon.it

Ci sono anche pepe rosa, ambra, vetiver e cacao, note calde e avvolgenti che rendono la scia particolarmente piacevole.

#8 ASAD ELIXIR PER CHI NON HA PAURA DI OSARE

Ci sono profumi economici che sembrano di lusso e Asad Elixir è uno di quelli. Cupo e al contempo fresco ed energizzante, è un profumo che si distingue immediatamente tra la folla.

Lattafa, Asad Elixir Eau de Parfum. Prezzo: 26,90€ su amazon.it

La piramide olfattiva include note speziate come pepe rosa e zafferano, note agrumate al pompelmo ma anche tabacco, vaniglia, legno di cedro, incenso e patchouli.

#9 FAKHAR: UN ESTRATTO DI PROFUMO DIFFICILE DA DIMENTICARE

Lattafa propone anche alcuni estratti di profumo, caratterizzati da un’altissima concentrazione di oli essenziali, come Fakhar. Perfetto per le sere d’estate, è un profumo vibrante e audace.

Lattafa, Fakhar Perfum Extrait. Prezzo: 26,00€ su amazon.it

UN ESTRATTO DI PROFUMO VIRILE E SENSUALE

Mela, bergamotto e zenzero aprono la piramide olfattiva, seguite da un cuore aromatico di lavanda e salvia e da note di fondo legnose e all’ambra.

#10 HABIK, UNO DEI PROFUMI LATTAFA UOMO MUST HAVE

Un profumo maturo, di grande appeal e sensualità. Habik è un profumo da uomo molto raffinato, caratterizzato da una lunga durata e da una scia che non passa inosservata.

Lattafa, Habik Eau de Parfum. Prezzo: 26,47€ su amazon.it

Le note olfattive principali sono artemisia, bergamotto, cardamomo, cannella, lavanda e salvia che si adagiano, con il passare delle ore, su un fondo legnoso e muschiato.

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui migliori profumi Lattafa, con una selezione di fragranze donna, uomo e unisex dal catalogo del brand specializzato nella produzione di profumi arabi intensi, persistenti ma dal prezzo contenuto. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!