COME PROTEGGERE LE LABBRA: GLI STICK CON SPF DA PROVARE

Avere a portata di mano uno stick labbra con protezione solare è molto utile nel periodo estivo. Quando si trascorrono tante ore al sole, o più in generale all’aria aperta, è non solo consigliato ma necessario proteggere le labbra in modo adeguato. Con SPF 30 o SPF 50, presentano texture morbide, scorrevoli e fondenti. Sono formulati con ingredienti altamente idratanti come acido ialuronico e glicerina. Propongono ottimi stick labbra protettivi sia i brand di farmacia come Connettivina che quelli presenti nella grande distribuzione come Labello.

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Da comprare in farmacia, nella grande distribuzione e nondimeno online, gli stick labbra con protezione solare schermano dai raggi UV e riparano da vento, sabbia e salsedine apportando idratazione e nutrimento. Abbiamo selezionato i 5 migliori da comprare su Amazon. Pronte a scoprirli? Iniziamo.

#1 BLISTEX ULTRA LIP BALM SPF 50+

Quando si tratta di decidere cosa mettere nella borsa mare è bene soffermarsi sulla scelta di pochi prodotti ma efficaci. Utilizzare uno stick labbra con protezione solare, per esempio, è importantissimo.

Tra i migliori in commercio spicca Blistex Ultra Lip Balm SPF 50+, resistente all’acqua fino a 80 minuti. Contiene vitamine C ed E, per un’idratazione ottimale e prolungata.

Blistex, Ultra Lip Balm SPF 50+. Prezzo: 6,00€ su amazon.it

#2 CONNETTIVINA STICK SUN SPF 30

Tra i più venduti c’è anche Connettivina Stick Sun SPF 30, con acido ialuronico e pensato in particolar modo per le labbra davvero molto secche e screpolate.





La formula favorisce il naturale equilibrio della barriera cutanea e combina filtri solari fisici e filtri solari chimici per riflettere i raggi solari e al tempo stesso assorbirli.

Connettivina, Stick Sun SPF 30. Prezzo: 7,55€ su amazon.it

#3 EQUILIBRA ALOE STICK SOLARE PROTETTIVO SPF 50+

i balsami labbra con SPF sono anche naturali o comunque con buon Inci. Ne è un esempio Equilibra Aloe Stick Solare Protettivo SPF 50+, arricchito con aloe vera.

Idratante, nutriente e lenitivo, può essere usato sulle labbra, per il contorno occhi, per il contorno labbra e su tutte le zone più sensibili.

Equilibra, Aloe Stick Solare Protettivo SPF 50+. Prezzo: 10,90€ su amazon.it

#4 FACE D SUN STICK BALM SPF 50+

Gode di ottime recensioni Face D Sun Stick Balm SPF 50+, uno stick protettivo che crea un film sottilissimo, invisibile e confortevole sulle labbra.

Contiene burro di karitè, estratto di aloe e vitamina E per nutrire, lenire e ammorbidire le labbra provvedendo anche a ridurre irritazioni e rossori.

Face D, Sun Stick Balm SPF 50+. Prezzo: 5,95€ su amazon.it

#5 LABELLO SUN PROTECT SPF 50

Labello Sun Protect SPF 50 è il balsamo labbra protettivo di Labello, arricchito da burro di karitè, vitamine e oli naturali.

Può essere usato per proteggere le labbra dal sole, dal freddo, dal vento e dall’aria secca e afosa. Si tratta, inoltre, di un balm resistente all’acqua.

Labello, Sun Protect SPF 50. Prezzo: 3,60€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sugli stick labbra con protezione solare. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Usate la protezione solare per le labbra quando siete al mare? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!