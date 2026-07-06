I MATRIMONI VIP CHE CI STANNO FACENDO SOGNARE

Non uno ma ben due matrimoni VIP hanno catalizzato l’attenzione dei media (e di tutti noi) durante lo scorso weekend. In Sicilia hanno detto sì Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nel corso di un weekend di festeggiamenti tra sorprese ed emozioni. A New York, invece, tutti gli occhi erano puntati su Taylor Swift e Travis Kelce che per la grande occasione hanno radunato centinaia di invitati celebri. Due matrimoni molto diversi tra loro, ma accomunati – oltre che dal grande amore che lega gli sposi – dall’unicità e l’esclusività dell’evento. Mentre la coppia nostrana ha condiviso alcuni momenti sui social, gli innamorati Oltroceano hanno richiesto espressamente una privacy blindata.

Credits: @therealauroragram Via Instagram

I matrimoni sono sempre emozionanti e fanno sospirare e sognare i romantici con quella scia di romanticismo fiabesca che li contraddistingue e li accompagna. L’effetto wow si amplifica se si tratta di matrimoni VIP. Pronte a saperne di più sulle nozze più chiacchierate del momento? Allora, iniziamo.

AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA: UN MATRIMONIO DA FAVOLA

Aurora Ramazzotti ha sposato il suo storico compagno, Goffredo Cerza, con cui ha già un figlio, il piccolo Cesare. La coppia ha scelto la Sicilia per il proprio matrimonio, suddiviso in tre diversi momenti: rito civile in comune, una grande festa della “vigilia” e una cerimonia al Castello Xirumi Serravalle.

@therealauroragram Via Instagram – Un’immagine della cerimonia





Meravigliosa il giorno delle nozze nel suo abito Giorgio Armani Privé, ispirato a quello indossato da mamma Michelle Hunziker per il matrimonio con papà Eros Ramazzotti, Aurora ha sfoggiato un beauty look semplicemente incantevole: make-up soft, capelli sciolti a morbide onde e il suo strepitoso sorriso.

@therealauroragram Via Instagram – Il look della sposa

Con gli sposi c’erano un sacco di amici accorsi in Sicilia appositamente per l’occasione e ovviamente le famiglie. Uno dei momenti più emozionanti? Rivedere insieme Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, non più una coppia ma da sempre genitori uniti e affiatati.

@therealauroragram Via Instagram – Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Non sono mancate le sorprese. La coppia di sposi si è esibita in una coreografia speciale e Aurora ha annunciato di aver pubblicato un EP composto da 5 brani dedicati proprio a suo marito.

NEW YORK IN FESTA PER IL MATRIMONIO DI TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE

Taylor Swift e Travis Kelce l’avevano detto che il loro sarebbe stato un matrimonio blindato, e così è stato. Non sono trapelate immagini ufficiali, se non alcuni scatti rubati. La cerimonia si è svolta al Madison Square Garden di New York, affittato dalla coppia appositamente per l’evento.

Credits: @taylorswift Via Instagram – Uno scatto del fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce

Un matrimonio in grande stile, lussuoso e “molto americano” che ha radunato tantissime celebrità. C’erano Selena Gomez e Gigi Hadid, ma anche Bradley Cooper, Ed Sheeran, Jennifer Lopez e Adam Sandler – che ha celebrato le nozze – per un totale di circa 1.000 invitati.

Credits: @taylorswift.updates13 Via Instagram – Madison Square Garden durante la cerimonia

Si sa ben poco dell’abito da sposa di Taylor Swift, per il momento solo “intravisto” sui social: una creazione firmata Dior Couture con corpetto aderente e gonna ampia, stile principessa. Completavano il look scarpe Christian Louboutin e gioielli Cartier.

Credits: @taylorswift.updates13 Via Instagram – Uno dei gift degli sposi agli ospiti

La coppia ha omaggiato gli ospiti con una serie di gift, tra cui un fazzoletto ricamato personalizzato con le loro iniziali e una frase tratta dalla canzone preferita dello sposo.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui matrimoni VIP di Aurora Ramazzotti e Taylor Swift. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: vi sono piaciuti? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!