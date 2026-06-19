COME SCEGLIERE LE VALIGIE VIAGGIO? COME VIAGGIARE COMODE E ORDINATE?

Le valigie viaggio, gli zaini e i beauty case sono i nostri migliori alleati per l’estate per viaggiare comodissime e con funzionalità. Durante un viaggio, che sia solo un weekend fuori porta o una trasferta più lunga, è, infatti, fondamentale scegliere la valigia da viaggio giusta. Negli ultimi anni sul mercato sono disponibili una vastissima gamma di modelli diversi e validi di valigie viaggio, quindi la scelta dipende sostanzialmente dal vostro gusto personale e dalle vostre esigenze. Questo vale, ragazze, anche per gli zaini da viaggio e per i beauty case estate. Se possiamo darvi un piccolo suggerimento, che va bene per tutti in generale, tenete a mente due parole d’ordine: funzionalità e leggerezza. Specialmente se avete scelto di viaggiare da sole! Anche il giusto design, però, può aiutare molto, perché, diciamoci la verità, se una valigia, uno zaino o un beauty case sono anche belli da vedere, fa ancora più piacere.

Credits: Foto di Adobe Stock | Iftikhar alam

Avete “scaldato i motori” per la vostra prossima partenza vacanziera? Allora questo post cade a fagiolo, come si suol dire, visto che abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori valigie viaggio, gli zaini e i beauty case estate tra cui poter scegliere, o da cui prendere ispirazione, per i vostri viaggi! L’argomento è ciò che fa per voi? Allora iniziamo subito con il post, vi aspettiamo qui sotto.

VALIGIE VIAGGIO MIGLIORI: QUALCHE CONSIGLIO PER SCEGLIERLE BENE

Qualsiasi sia il mezzo con cui decidiate di partire, ovvero treno, aereo o automobile, è necessario trovare le giuste valigie viaggio, gli zaini e i beauty case per l’estate che potranno anche accompagnarvi, poi, anche nei viaggi a venire.

CABIN GO 5513, Set di 3 valigie – bagaglio a mano da 55 cm, valigia media da 65 cm, valigia grande da 76 cm, in ABS rigido. Prezzo: 79,90€ su amazon.it





Tra i migliori brand di valigie viaggio ci sono sicuramente Roncato e Samsonite che sui loro siti, e nei loro negozi, mettono a disposizione una vasta gamma di modelli divisi per categorie.

Roncato, MODO by Roncato MD1 Trolley bagaglio a mano 55x40x20/25 cm Espandibile – Blu. Prezzo: 98,90€ su amazon.it

Potete scegliere, per esempio, tra trolley da cabina, trolley medio e trolley grande, in molti colori e materiali, da acquistare singolarmente o in set di valigie viaggio.

Tra i brand low cost, sicuramente spiccano le valigie Carpisa, ma negli ultimi anni sono molto gettonate le valigie viaggio della linea Amazon Basics, anche in questo caso suddivise per grandezza, peso, colori, materiali e via dicendo.

Amazon Basics, Valigia Trolley rigido con rotelle girevoli – 68 cm Arancia Bruciata. Prezzo: 69,29€ su amazon.it

Alcun siti, danno anche la possibilità di scegliere le migliori valigie in base alla tipologia di viaggio, molto utile se siete indecise sul modello: ci sono valigie per weekend fuori porta, valigie adatte per un viaggio di una settimana, due settimane e così via.

ZAINI DA VIAGGIO, I MIGLIORI PER L’ESTATE

Non tutti però, amano trolley, borsoni e valigie, ma preferiscono portare con sé lo zaino viaggio: molto dipende anche dal tipo di viaggio e di vacanza che si vuole fare, naturalmente. Ci sono viaggi in cui è praticamente impossibile utilizzare le valigie, come per esempio, i percorsi e i cammini da fare in Italia o anche all’estero.

GLI ZAINI POSSONO ESSERE ABBINATI ALLE VALIGIE

In altri casi, invece, può essere utile abbinare lo zaino a una valigia. In questo caso vi consigliamo di scegliere un modello di zaino da viaggio, appositamente studiato per essere utile e funzionale durante le vacanze.

Mandarina Duck, MD 20 – Zainetto Taglia unica. Prezzo: 77,61€ su amazon.it

Anche in questo caso, i modelli tra cui scegliere sono davvero tantissimi. Ci sono zaini viaggio grandi, ricchi di particolari come cerniere e tasche, oppure zaini viaggio piccoli e semplici, da utilizzare, per esempio, per visitare una città.

Samsonite, Roader – Zaino da Viaggio. Prezzo: 74,25€ su amazon.it

Se, per esempio, avete organizzato un viaggio in Trentino Alto Adige, potrebbe essere molto utile scegliere di utilizzare uno zaino viaggio per l’estate durante i vostri giorni di vacanza, per avere sempre le mani libere ed essere comodissime.

Levis’, Zaino unisex in tessuto shell. Prezzo: 54,99€ su amazon.it

COME SCEGLIERE I MIGLIORI BEAUTY CASE DA VIAGGIO PER L’ESTATE

Dopo le valigie e gli zaini, è arrivato il momento dei beauty case viaggio estate. Diciamoci la verità ragazze, chi di voi non li ama? Noi li adoriamo, ne abbiamo già molti, ma non riusciamo a trattenerci nell’acquistarne sempre di nuovi!

In commercio, infatti, sono disponibili moltissimi modelli diversi e per tutti i gusti. Ci sono semplici beauty case da viaggio, ma anche modelli di beauty case rigido, in vendita in svariati siti, tra cui naturalmente anche Amazon.

VanLinsdon, Beauty Case da Viaggio XXL rigido. Prezzo: 19,78€ su amazon.it

I beauty case da viaggio sono reperibili anche sui siti specializzati in valigie, come Carpisa, Roncato e Samsonite, per citarne alcuni.

Bofanze, Set da 2 beauty case da viaggio da appendere alla valigia. Prezzo: 23,74€ su amazon.it

Anche i brand di lusso realizzano diversi tipi di beauty case viaggio, tra i più gettonati e veduti ci sono sicuramente i beauty case Dior e Louis Vuitton, per esempio.

I BEAUTY CASE DA VIAGGIO HANNO TUTTE LE COMODITÀ DURANTE LE VACANZE

I beauty case da viaggio sono appostamene realizzati con design adatti per essere, appunto, portati in viaggio, tra vacanze e trasferte. Alcuni sono davvero molto comodi e possono essere anche appesi per poter avere tutti i prodotti della skincare routine prima della spiaggia subito a portata di mano.

Kono, Borsa da Toilette Multifunzionale Impermeabile con Gancio Appendibile. Prezzo: 9,61€ su amazon.it

Scegliete i beauty case con materiali impermeabili

Sono spesso realizzati in materiali impermeabili, a prova di perdite, in modo tale che se qualche prodotto dovesse inavvertitamente aprirsi, non si sporcherebbe la valigia.

I migliori beauty case da viaggio sono quelli divisi in tanti scomparti multipli: in questo modo il beauty diventa molto funzionale e i prodotti sono facili da organizzare, dividendoli, per esempio, tra prodotti per la doccia, solari, trucchi e così via.

Eech, Beauty case rosa in similpelle con scomparti. Prezzo: 30,99€ su amazon.it

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Via Giphy

Ragazze, speriamo che questo post sulle valigie, sugli zaini e sui beauty case per l’estate vi possa essere utile, ora lasciamo la parola a voi. Avete prenotato le vacanze quest’estate? Preferite viaggiare leggere o con valigie extra large? Ci sono dei beauty case che vi piacciono tanto e che ci volete consigliare? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social. Un bacione dal TeamClio!