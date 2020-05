Niente è più efficace dei fanghi anticellulite 2020 contro pelle a buccia d’arancia e cuscinetti. Con le loro formule, drenano, agiscono sulle adiposità localizzate e migliorano visibilmente la silhouette, insomma ci sono di grande aiuto.

Sono tantissimi i fanghi anticellulite efficaci – che funzionano davvero! – disponibili in commercio, e la cosa interessante è che mettono d’accordo proprio tutte. Esistono, infatti, fanghi anticellulite più costosi e fanghi anticellulite economici, tutti accomunati da performance davvero impeccabili. Naturalmente, ricordiamolo, nessun cosmetico fa miracoli, ma è pur sempre un aiuto in più.

Ma basta perderci in chiacchiere! Pronte a scoprire quali sono i migliori fanghi anticellulite 2020 che vale davvero la pena provare? Ecco le marche top del momento, tra novità e vecchie conferme, con alcuni consigli utili e qualche informazione per guidarvi nello shopping. Cominciamo!

FANGHI ANTICELLULITE: COME USARLI, CONSIGLI E CONTROINDICAZIONI

Da sempre, i fanghi anticellulite rappresentano uno dei rimedi più efficaci contro questo inestetismo che molte donne odiano. I loro benefici sono tantissimi e i risultati sono visibili, di solito, già nell’arco di poche settimane di utilizzo.

Sfruttando le proprietà di ingredienti come acqua termale, argilla, oligoelementi, iodio e alghe, i fanghi anticellulite assorbono le tossine in eccesso, incentivano il microcircolo e drenano i liquidi, migliorando l’aspetto della pelle con cellulite o ritenzione.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro





Vanno applicati sulle aree più critiche – di solito glutei, fianchi e cosce, ma possono essere usati anche su addome e braccia – e lasciati in posa per un arco di tempo variabile di 15-40 minuti, “fasciati” con una pellicola. A trattamento ultimato, si risciacqua il tutto con una bella doccia con acqua tiepida.

Via Giphy

Ogni quanto applicarli? L’ideale sarebbe fare i fanghi 2/3 volte ogni settimana (per una prima fase d’urto), abbinandoli all’applicazione di una crema anticellulite tutti i giorni, mattina e sera. Bellezze, la costanza in questi casi è fondamentale!

Credits: Foto di Pexels | Breakingpic

I FANGHI ANTICELLULITE A CALDO E A FREDDO HANNO EFFETTI DIVERSI

Esistono due tipi di fanghi anticellulite: i fanghi anticellulite caldi (anche detti a effetto caldo) e i fanghi freddi (o a effetto freddo). I primi sono più efficaci e veloci nell’agire contro le adiposità , ma risultano piuttosto aggressivi – portano spesso rossore e irritazione – e quindi sono in linea di massima sconsigliati per capillari fragili e pelli sensibili.

Via Giphy

I fanghi freddi anticellulite sono meglio tollerati anche da chi ha problematiche di questo tipo – purché, ovviamente, non si tratti di disturbi severi – e risultano più tonificanti grazie al loro effetto vasocostrittore. Ve li stra-consiglio in estate, specialmente se con il caldo vi sentite spesso le gambe pesanti!

Credis: Foto di Pexels | Kristina Paukshtite

Ci sono, poi, delle controindicazioni da tenere presenti in particolari situazioni. I fanghi per chi soffre di tiroide non sono una buona idea, a meno che non si trovino formulazioni senza iodio e senza alghe. Inoltre, gli esperti ne sconsigliano l’utilizzo anche in gravidanza e in allattamento.

DA COMFORT ZONE A GUAM, I MIGLIORI FANGHI ANTICELLULITE 2020 DA PROVARE ORA

Cominciamo questa carrellata di fanghi anticellulite efficaci con quelli della linea Body Strategist Comfort Zone. A base di fango con acqua termale di Montalcino, sono drenanti e rimodellanti. Hanno una texture in gel oleoso molto facile da massaggiare.

Comfort Zone, Body Strategist Fango con acqua termale di Montalcino. Prezzo: 46,00€ su shop.comfortzone.itÂ

Procediamo con un best seller, i fanghi d’alga Guam anticellulite. Sono forse i più famosi nella loro categoria e sono disponibili in tante varianti, tra cui una con alghe senza iodio adatta anche a chi ha problemi di tiroide.

Guam, Fanghi d’alga Guam con alghe senza iodio. Prezzo: 32,97€ su amazon.it

Sono altrettanto noti i fanghi anticellulite Iodase. In particolare, è molto apprezzato il Fango Double Effect ad effetto termogenico, quindi caldo, pensato per agire in modo veloce ed efficace contro cellulite e accumuli adiposi.

Iodase, Fango Double Effect. Prezzo: 32,40€ su amazon.it

Non possono mancare i fanghi anticellulite Somatoline. In particolare, Somatoline Cosmetic propone questo Fango Maschera Drenante con argilla nera e tarassaco, che elimina le tossine in eccesso, drena e attiva il microcircolo.

Somatoline Cosmetic, Drenante Fango Maschera. Prezzo: 26,82€ su farmacosmo.it

Bellezze, non abbiamo ancora finito! Questi erano solo i primi consigli su come usare i fanghi anticellulite a casa e alcuni dei miei prodotti preferiti. Girate pagina e continuate a leggere per scoprirne molti altri: mi soffermerò anche sui migliori fanghi anticellulite low cost!