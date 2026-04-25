QUALI SONO I PROFUMI PIÙ FAMOSI DI PHLUR?

Ultimamente sono molti i brand internazionali che sbarcano nel nostro Paese, ma sicuramente questo è uno dei più desiderati! Ebbene sì, come avete letto dal titolo del post arriva PHLUR in Italia! I profumi PHLUR saranno in vendita in esclusiva da Sephora a partire dal 22 giugno 2026, sia online che in punti vendita selezionati. Dal 18 maggio, invece, si possono già trovare alcune taglie mini nella sezione “Minis & More”! Com’è ovvio che sia, sul web sono spuntate moltissime conversazioni di fan e appassionati di profumi che si chiedono proprio quali prodotti PHLUR provare assolutamente, tra i bestseller più virali! Per questo ci siamo noi del TeamClio: vedremo insieme i profumi PHLUR più venduti e apprezzati, ma vi faremo scoprire anche la storia e la vision del brand per conoscerlo un po’ più da vicino. Tra i profumi PHLUR più famosi parleremo, per esempio, di Missing Person e Father Figure, ma non sono certo i soli. Curiose?

Credits: @phlur e @sephorafrance Via Instagram – Da giugno il brand sarà in vendita presso Sephora Italia in esclusiva

Arriva PHLUR in Italia, ormai è ufficiale: a metà giugno di quest’anno il famoso brand di profumi, infatti, approderà anche nel nostro Paese, più precisamente in esclusiva da Sephora (online e presso store selezionati). Ma quali sono i profumi PHLUR da annusare almeno una volta, e qual è l’obiettivo del brand? Quali sono i suoi valori? Scopriamolo insieme in questo post, cominciamo!

PHLUR, SE I PROFUMI DIVENTANO ESPRESSIONE INDIVIDUALE NEL QUOTIDIANO

PHLUR è un brand di profumi che, ultimamente, è sulla bocca di tutti, non solo per la qualità delle fragranze ma anche perché -dopo molta attesa- finalmente sta per fare il proprio debutto il Italia! Da giugno 2026, infatti, sarà possibile trovare PHLUR da Sephora in esclusiva, sia online che in store selezionati.

Ma qual è la storia di PHLUR? Per chi non lo conoscesse ancora, il brand dal 2021 ha accolto come Direttore Creativo Chriselle Lim.

Credits: @chrisellelim Via Instagram – Un’immagine di Chriselle Lim, Creative Director di PHLUR





PHLUR È UN BRAND DI PROFUMI DI SUCCESSO, VIRALE E CHIACCHIERATO CON UNA PARTICOLARE FILOSOFIA

Nei tre anni successivi, il marchio ha avuto una vera e propria “esplosione” sul mercato, raddoppiando le vendite nel biennio 2024-2025, giusto per avere un’idea del suo successo! Questo perché PHLUR piace perché offre profumi di alta qualità a un prezzo concorrenziale; inizialmente nato come brand “clean”, oggi ha scelto di non usare più questo claim per non confondere il cliente.

I valori di PHLUR rimangono quelli della massima sostenibilità ambientale (ecco perché spesso vengono preferite alternative sintetiche a quelle naturali, che potrebbero richiedere uno sfruttamento eccessivo dell’ambiente) e dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. La filosofia dei profumi PHLUR punta a farli diventare compagni quotidiani, da scegliere in base al proprio mood. Ma qui sotto ve ne parliamo meglio!

Credits: @phlur Via Instagram

Credits: @phlur Via Instagram

LA VISION PHLUR: FRAGRANZE PERFORMANTI ED EVOCATIVE, DA SCEGLIERE IN BASE AL MOOD

Ed eccoci quindi a parlare della vision del brand, ciò che lo rende davvero speciale: la scelta di usare materie prime di altissima qualità scegliendo packaging semplici, performanti ma essenziali, per lasciare i prezzi bassi e accessibili è legata anche alla percezione di ciò che, secondo PHLUR, dovrebbero essere le fragranze.

I profumi PHLUR, infatti, non sono pensati per essere delle “firme olfattive”, bensì per essere scelti e alternati in base all’occasione, all’umore, allo stato d’animo, al bisogno, a ciò che si sente di voler comunicare all’esterno. Il brand invita quindi a creare un vero e proprio “guardaroba olfattivo” cui attingere giorno per giorno, anche combinando le fragranze, giocando con loro tramite la tecnica del layering.

Credits: @phlur Via Instagram

I PROFUMI PHLUR PIÙ FAMOSI DA ANNUSARE ALMENO UNA VOLTA (E AMARE)

È arrivato il momento di sognare un po’, parlando dei profumi PHLUR più famosi di cui innamorarsi ancora prima che siano effettivamente disponibili presso Sephora Italia. Per ogni fragranza sono disponibili non solo gli Eau de Parfum nei formati 50 e 100 ml, ma anche prodotti per una routine completa come hair & body mist, deodoranti e body oil. Preparate carta e penna e prendete appunti!

PHLUR, Missing Person – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 99$ su phlur.com

LE FRAGRANZE PIÙ ICONICHE OFFRONO ANCHE BODY MIST E BODY OIL, MA NON SOLO

Tra i bestseller del brand c’è sicuramente Missing Person, che il brand racconta così “If nude were a perfume, this is it”. Il concetto di base, quindi, è quello di una fragranza delicata, evocativa, veramente sottile e impalpabile sulla pelle ma presente e sofisticata. È quel profumo familiare e unico che indossiamo quando vogliamo una sensazione di comfort, una carezza lunga un giorno intero. Le note? Muschio bianco, gelsomino e fiori d’arancio con note soft di legni.

PHLUR, Father Figure – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 99$ su phlur.com

Father Figure di PHLUR è l’altro profumo amatissimo della selezione del brand, un legnoso fresco, con un mood molto diverso dal precedente! Si tratta di una fragranza verde “provocante” che esalta le note di fico, sontuoso e dolce ma allo stesso tempo rinfrescante, grazie anche alla presenza del cassis; le altre note sono cremoso sandalo, radice di iris e vaniglia del Madagascar.

PHLUR, Vanilla Skin – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 99$ su phlur.com

Gli amanti della vaniglia in tutta la sua dolcezza rimarrano ammaliati sicuramente da Vanilla Skin, l’altra linea PHLUR che la celebra a tuttotondo. Non è il solito profumo alla vaniglia, anzi: qui vengono affiancate spezie ed estratti che la rendono unica. Un esempio? Pepe nero, cashmere, legno di sandalo ma anche mela rosa, cristalli di zucchero, benzoino e giglio.

Altre profumazioni PHLUR molto amate sono Cherry Stem, Honey Moon, Heavy Cream, solo per nominarne alcuni. Pronte a innamorarvene?

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Via Giphy

Eccoci alla fine del post di oggi dedicato al mondo PHLUR, presto in Italia! E voi, siete attratte dal brand e dalle profumazioni più iconiche della gamma? Fateci sapere se lo proverete e, nel caso, su quale linea vorrete scommettere commentando sui nostri social. Se il post vi è piaciuto, condividetelo con le vostre amiche. Un abbraccio dal TeamClio!