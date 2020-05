Alzi la mano chi non ha mai provato le maschere viso all’argilla! L’argilla, in ogni sua variante e possibile declinazione, è uno degli ingredienti più ampiamente impiegati in cosmesi.

D’altronde, bellezze, possiede così tanti benefici ed è talmente versatile che è praticamente impossibile non riuscire a inserirla, in qualche modo, nella nostra skincare routine. Che si tratti di maschere viso all’argilla fai da te, da preparare a casa, o delle migliori maschere viso all’argilla da comprare in profumeria, online o al supermercato, una buona maschera viso all’argilla è sempre un’ottima idea!

Ho pensato di raccogliere per voi le mie ricette preferite in termini di maschere di argilla per il viso fatte in casa e, naturalmente, non mancano neppure i prodotti “già pronti” che secondo me sono davvero top e imperdibili. Cominciamo subito!

MASCHERE VISO ALL’ARGILLA FAI DA TE: I BENEFICI E LE RICETTE DA PROVARE

Cominciamo da qualche nozione basilare sulle maschere viso all’argilla e concentriamoci, in particolare, su come sfruttare al massimo le potenzialità di una maschera viso all’argilla naturale, pura e preparata comodamente a casa.

In generale, l’argilla è un ingrediente dall’elevato potere seboassorbente in quanto purifica la pelle ed è ottima contro i brufoli, leviga la grana e rende il colorito più luminoso. L’argilla non è tutta uguale: esistono, infatti, vari tipi di argilla, a seconda della quantità e delle caratteristiche degli oligoelementi che contengono e di come vengono lavorate.

Tra le più conosciute ci sono l’argilla verde, l’argilla bianca e l’argilla rossa, ma ve ne sono anche altre di cui parleremo nel dettaglio più avanti. In breve, l’argilla ha proprietà purificanti, antibatteriche, antisettiche e rigeneranti.

Se vi state chiedendo ogni quanto fare la maschera viso all’argilla, sappiate che è una questione davvero molto soggettiva perché tutto dipende dal vostro tipo di pelle e da come reagisce. In linea di massima, però, vi consiglierei di non esagerare e di limitarvi a 2-3 maschere a settimana, onde evitare di stressarla troppo.

PERSONALIZZATE LA MASCHERA VISO ALL’ARGILLA CON GLI OLI ESSENZIALI

Come si prepara la maschera viso all’argilla? Naturalmente l’ingrediente base di ogni ricetta è l’argilla, da scegliere secondo il vostro tipo di pelle e da miscelare con acqua (in proporzione 2:1), ma potete abbinare anche degli oli essenziali, da selezionare tenendo conto delle vostre esigenze.

Credits: Foto di Pexels | Shiny Diamond

Il tempo di posa è sempre di 10-15 minuti – praticamente, fino a quando la maschera non si è asciugata! – e il viso va risciacquato con acqua tiepida, per poi essere tamponato con un panno in microfibra o cotone.

OPACIZZANTE E PURIFICANTE: MASCHERA VISO ALL’ARGILLA VERDE

L’argilla verde è particolarmente indicata per la pelle grassa e acneica e la vostra maschera sarà ancora più efficace se sceglierete l’argilla verde ventilata, che viene prodotta mediante essiccazione al sole.

Argital, Argilla verde fine essiccata al sole. Prezzo: 16,97€ su amazon.it

Detto questo, per preparare una buona maschera viso all’argilla opacizzante occorrono:

argilla verde ventilata (1 tazzina da caffè)

acqua (1/2 tazzina da caffè)

tea tree oil (qualche goccia, senza esagerare!)

Piccolo tip: una variante molto valida da sperimentare è quella con argilla di ghassoul, un’argilla verde-marroncina di origine vulcanica estremamente purificante e detossinante.

Mystic Moments, Argilla Ghassoul. Prezzo: 12,39€ su amazon.it

Può verificarsi rossore dopo la maschera all’argilla, specialmente se la pelle è molto delicata. In tal caso, provate a ritemprare la pelle con del gel d’aloe o con una spruzzata di acqua termale!

LENITIVA E RIGENERANTE: MASCHERA VISO ALL’ARGILLA ROSA

Insieme all’argilla rossa, l’argilla rosa è una delle più delicate e, per questo, è perfetta per le pelli sensibili e che tendono ad arrossarsi facilmente.

Centifolia, Argilla rosa. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

Se volete preparare una maschera con questo tipo di argilla, vi occorrono:

argilla rosa (1 tazzina da caffè)

acqua (1/2 tazzina da caffè)

gel di aloe vera (1/2 cucchiaino)

La pelle, una volta risciacquata, sarà più morbida e luminosa grazie all’azione dell’argilla rosa.

ELASTICIZZANTE E TONIFICANTE: MASCHERA VISO ALL’ARGILLA BIANCA

L’argilla bianca (o caolino) è una delle più versatili in assoluto ed è ottima anche contro le rughe, per prevenire i segni dell’invecchiamento.

Argiletz, Argilla bianca extra-ventilata. Prezzo: 8,23€ su amazon.it

Occorrono:

argilla bianca (1 tazzina da caffè)

acqua di rose (1/2 tazzina da caffè)

miele (1/2 cucchiaino)

Con un utilizzo costante, la pelle apparirà più distesa e compatta.

ILLUMINANTE ED ENERGIZZANTE: MASCHERA VISO ALL’ARGILLA GIALLA

Per la pelle spenta e asfittica, bisognosa di un booster di energia, non c’è niente di meglio dell’argilla gialla con cui preparare una maschera viso illuminante.

Argiletz, Argilla gialla extra-ventilata. Prezzo: 8,23€ su amazon.it

Occorrono:

argilla gialla (1 tazzina da caffè)

acqua (1/2 tazzina da caffè)

polvere di curcuma (1 cucchiaio)

La vostra pelle vi ringrazierà e apparirà più luminosa, liberandosi di quella patina grigia che tutte noi odiamo e che tanto ci fa penare. Provare per credere!

Bellezze, non è mica finita qui! Queste erano le ricette per maschere viso all’argilla fai da te da preparare a casa, ma c’è ancora tutto un mondo da scoprire! Girate pagina per conoscere le mie maschere viso all’argilla preferite da comprare in profumeria, online e al supermercato!