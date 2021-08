Le cene in vigna rappresentano l’ultima grande e magica tendenza per mangiare sotto le stelle in un’atmosfera bucolica e unica. È come stare a lume di candela ma immersi nel bel mezzo della natura, sotto un cielo scuro e stellato, a respirare aria fresca e buona, assaporando gustosi piatti e sorseggiando ottimi vini. Il tutto, generalmente, a km 0.

Spesso organizzate in specifiche serate a numero chiuso, il che prevede la prenotazione obbligatoria, le cene in vigna sono la giusta alternativa per non rinchiudersi tra le mura di un ristorante, considerati tutti gli obblighi attualmente vigenti.

Per una serata in dolce compagnia o anche per partecipare a un evento con gli amici di sempre, scegliete le cene in vigna in Italia. Ma come scoprire dove le organizzano e gli indirizzi dei vigneti? Ci sono diversi modi e vogliamo svelarveli in questo post. Pronte? Si comincia!

Credits: @castellodisemivicoli, @Az.Agr.Cavaliera e @viniolivetta via Facebook

CENA IN VIGNA PIEMONTE E NELLE LANGHE

Se siete in Piemonte o state pensando di trascorrere le vacanze in questa magnifica regione, o anche qualche giorno, vi consigliamo di provare l’esperienza della cena in vigna nelle Langhe. O, in alternativa, in altri vigneti sparsi qua e là.

Cena in vigna a Vini Olivetta. Credits: @viniolivetta via Facebook





Di vigneti che organizzano eventi a cielo aperto ce ne sono molti, da Monferrato ad Alba, passando anche per Asti.

le cene in vigna nelle langhe sono molto quotate

Come partecipare? Sono di solito – e questo vale più o meno per tutti – serate organizzate una tantum, quindi bisogna scegliere i posti che piacciono di più e seguirli sui social, per vedere quando pubblicano qualche evento, rigorosamente a numero chiuso.

Quindi, tornando a noi, se state progettando un viaggio nelle Langhe o in genere in Piemonte, vi suggeriamo di fare un salto a La Cantina Vini Olivetta di Castelletto Merli oppure a La Cascina Monrabbioso di Cereseto.

Tenuta La Graziosa a Montegrosso d’Asti. Credits: @Tenutalagraziosa via Facebook

In alternativa a Tenuta Roletto a Cuceglio o anche a Tenuta La Graziosa, un posto rustico ma molto carino, curato nei dettagli e dall’atmosfera molto informale.

SERATE NEI VIGNETI IN TOSCANA

Un’altra regione che ne ha tanti, anzi tantissimi di vigneti dove organizzare eventi a cielo aperto è la Toscana.

Credits: @tenuta.torciano via Facebook

Viene facile pensare una bella cena in vigna nel Chianti e tra le varie location vi segnaliamo Tenuta Torciano, per stare immersi tra i filari in aperta campagna.

Credits: @poderiarcangelo via Facebook

Da non perdere nemmeno le cene nei vigneti che si svolgono, sempre a San Gimignano, a Poderi Arcangeli.

Filari di Sangiovese a San Miniato. Credits: @PoderePellicciano via Facebook

Ci spostiamo a San Miniato, ad Podere Pellicciano, che vanta numerose recensioni positive a proposito delle serate in vigna.

E, in genere, se siete nel bel mezzo della Toscana, vi suggeriamo di dare uno sguardo alle varie cantine – perché ce ne sono davvero moltissime – tra Firenze e Siena, in particolar modo in Val d’Orcia.

CENA IN VIGNA TRA I FILARI IN VENETO

Se vi citassimo Valdobbiadene e Valpolicella? E ve li citiamo perché sono nomi noti e posti incredibili dove fermarsi qualche ora, sorseggiare gli ottimi vini sotto un cielo coperto di sole stelle e respirando l’aria che si può respirare solo tra i filari.

Bival, azienda Valdobbiadene. Credits: @paolobias8 via Facebook

Oltre alle cene, sarà possibile partecipare anche ad altri eventi, come i pic nic in vigna, per fare qualcosa di più rustico, sempre in pieno contatto con la natura.

E sarà possibile partecipare alle cene tra i vigneti lungo la strada dei Colli Euganei. Basta cercare in zona Padova oppure scoprire gli eventi specifici organizzati da Strada del vino.

Credits: @benazzoli via Facebook

Altra location che riscuote sempre grande consenso è Benazzoli, che ogni anno stila una serie di eventi in calendario, dedicati proprio a chi ama degustare cibo e vino in compagnia all’aperto.

