Le scarpe francesine inverno 2022 rappresentano uno stile classico e glamour che richiama il passato ma che si adegua benissimo al mood contemporaneo. Con pantaloni a sigaretta, con jeans cropped o anche in abbinamento a una simpatica e svolazzante gonna corta a pieghe, le stringate basse rivelano uno stile senza tempo.

Le francesine sono caratterizzate da uno stile molto semplice e lineare, sono proposte solitamente in ecopelle liscia e presentano ben pochi dettagli. Tuttavia non mancano delle calzature declinate in nuance metallizzate e inaspettate o anche ricoperte da glitter e altri elementi metallici.

A queste si aggiungono le più femminili e slanciate francesine alte, con i tacchi quindi, che sono solitamente quadrati e larghi quindi piuttosto comodi da sfoggiare anche tutto il giorno.

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i modelli di scarpe francesine inverno 2022 da mettere immediatamente ai propri piedi. Pronte, ragazze? Si comincia!

Credits: @klaudiasalvini, @_i_love_italian_shoes, @perruccicalzature via Instagram

FRANCESINE INVERNO 2022 CLASSICHE PER LOOK SEMPRE ATTUALI

Le scarpe francesine sono calzature formali e chic e in passato caratterizzavano fortemente la moda uomo. Eppure sono moltissimi anni che sono entrate di fatto nel mondo dello stile femminile.

Geox, Jaylon. Prezzo: da 45,70€ a 79,83€ su amazon.it





Sono chiamate anche Oxford shoes, nome che deriva anticamente da un modello di stivaletto, oxonian in voga nell’800 nell’ambiente universitario di Oxford.

Camper, Mil. Prezzo: da 83,00€ a 104,00€ su amazon.it

Camper, Neuman. Prezzo: Da 65,88€ a 88,00€ su amazon.it

Queste scarpe stringate donna sono caratterizzate da un’allacciatura chiusa, ma ad oggi ci sono tante possibili variazioni. È una scarpa pensata per le cerimonie, ma è ormai sdoganata in tutti gli ambienti, pur mantenendo la sua allure classica.

Clarks, Griffin Lane. Prezzo: da 53,90€ a 99,00€ su amazon.it

Di solito le scarpe francesine sono disponibili in nero opaco o anche lucido, quindi in vernice. La punta è generalmente arrotondata e presentano un leggero tacco posteriore, pari alla larghezza del tallone.

Geox, Myluse. Prezzo: 67,50€ su amazon.it

Sono disponibili ovviamente anche rare francesine declinate in altri colori, come testa di moro, burgundy e verdone e modelli caratterizzati dalla suola rialzata, come un platform.

Marco Tozzi, scarpe. Prezzo: da 21,89€ a 86,14€ su amazon.it

FRANCESINE PARTICOLARI, PER OUTFIT RICERCATI

Fly London, scarpe. Prezzo: da 43,28€ a 120,39€ su amazon.it

Vediamo quali sono ora le scarpe francesine più particolari e ricercate, alle quali è difficile rinunciare se siete in cerca di qualche proposta classica ma caratterizzata da un tocco in più.

Geox, Asheely. Prezzo: da 59,94€ a 99,90€ su amazon.it

le francesine particolari caratterizzeranno fortemente il look

Tra i vari modelli disponibili nelle nuove collezioni ci sono diverse francesine stravaganti ma comunque piuttosto facili e classiche da abbinare.

Troverete, quindi, scarpe francesine con borchie ma anche modelli caratterizzati da lacci particolari e fantasia.

Frau, derby shoes. Prezzo: da 59,90€ a 105,01€ su amazon.it

Geox, Adrya. Prezzo: da 72,50€ a 145,00€ su amazon.it

Imperdibili anche i modelli in vernice con passanti tutt’altro che tondi, piuttosto caratterizzati dal classico stile degli scarponcini da montagna.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 ci sono tanti altri modelli di francesine inverno 2022 bellissime. Continuate a leggere il post!