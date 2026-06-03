DUA LIPA SORPRENDE TUTTI CON UN INTIMO MATRIMONIO A LONDRA

Dua Lipa e Callum Turner sono marito e moglie. La popstar e l’attore britannico si sono uniti in matrimonio sul finire di maggio, nel corso di un’intima cerimonia. La coppia ha scelto il rito civile e ha pronunciato il fatidico “sì” a Londra. Una cerimonia per pochi, dallo stile elegante e sobrio. Gli sposi festeggeranno il prossimo weekend: 3 giorni di divertimento in una location da sogno nelle vicinanze di Palermo, in Italia.

Dove non diversamente specificato le foto sono di @dualipa Via Instagram

Pronte a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio di Dua Lipa? Allora, ragazze, iniziamo subito con curiosità, immagini e foto dell’evento.

COSA HA INDOSSATO DUA LIPA PER IL SUO MATRIMONIO

Il suo era uno dei matrimoni VIP 2026 più attesi e Dua Lipa non ha deluso le aspettative, se non altro per l’incredibile effetto sorpresa. Lo scorso 31 maggio la popstar e l’attore Callum Turner si sono sposati a Londra, all’Old Marylebone Town Hall.

Per l’occasione Dua Lipa ha indossato un completo avorio disegnato da Daniel Rosberry e per lei realizzato su misura da Schiaparelli.

L’incantevole look della sposa, Dua Lipa





Un look retrò, ispirato a quello sfoggiato negli anni ’70 da Bianca Jagger, composto da blazer avvitato, gonna asimmetrica, un grande cappello a tesa larga di Stephen Jones, guanti bianchi e strepitose décolleté bianche di Christian Louboutin. Minimal ed elegantissimo il beauty look: capelli a onde morbide e trucco dai toni nude, in perfetto stile bridal.

UN RITO CIVILE INTIMO ED EMOZIONANTE

Gli sposi si sono uniti in matrimonio con rito civile alla presenza di pochissimi invitati, principalmente parenti, secondo le indiscrezioni per un totale di 7-8 persone circa.

Credits: @la_privee_affaire Via Instagram – Gli sposi dopo il rito civile celebrato a Londra

Dopo la cerimonia la coppia si è allontanata in taxi, seguita dai presenti all’evento. Un matrimonio essenziale che ha avuto come protagonisti i sorrisi raggianti degli sposi.

GLI SPOSI FESTEGGERANNO IN ITALIA, A PALERMO

Saranno di certo meno minimal i festeggiamenti previsti in Italia, a Palermo, dal 5 al 7 giugno. Un weekend di divertimento che vedrà arrivare in Sicilia circa 300 invitati tra cui Elton John, Olivia Dean, Madonna, Adele, Katy Perry, Pedro Almodovar, Harry Styles, Kylie Minogue e Donatella Versace.

Una delle foto condivise dalla popstar sui suoi canali social

A organizzare l’evento è la wedding planner Alessandra Grillo. La festa si svolgerà sia all’interno della Galleria d’Arte Moderna che nel celebre Palazzo settecentesco Valguarnera-Ganci, dove è stato girato Il Gattopardo di Luchino Visconti.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sul matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. Come sempre siamo curiose di sapere cosa ne pensate: vi è piaciuto il bridal look della popstar? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!