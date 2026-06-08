PERCHÉ SCEGLIERE LA MANICURE GIALLA IN ESTATE? QUALI SONO I VANTAGGI DELLO SMALTO GIALLO?

Lo smalto unghie giallo è uno dei nostri migliori amici per la bella stagione. Allegro e fantasioso, il colore giallo è un vero alleato quando cerchiamo di risollevare l’umore, un po’ come tutti i colori neon e fluo per l’estate. Oltre a darci il pieno di energia, lo smalto giallo sulle unghie ci aiuta a migliorare la nostra autostima, specialmente se abbiamo bisogno di ricaricarci un po’. È quindi l’ideale per andare in vacanza e spengere la mente e le preoccupazioni: lo smalto giallo ci rende vivaci e vitali! Se siete delle fashioniste, poi, sapete che la manicure gialla è sempre una super tendenza della bella stagione e sta bene su ogni outfit.

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Sicuramente non è per tutte, visto il suo carattere deciso e la sua brillantezza che non vi va certo passare inosservate, ma la bellezza dello smalto unghie giallo è innegabile, ovviamente azzeccando la giusta tonalità. Brillante e luminoso, lo smalto giallo in estate è un vero passepartout e vi accompagnerà per tutta la stagione: vediamo perché scegliere lo smalto giallo con cinque motivazioni che, secondo noi, lo rendono un must-have assoluto!

#1 LO SMALTO GIALLO IN ESTATE È UNO STATE OF MIND

Durante la bella stagione, si sa, si cercano svago e divertimento: buoni motivi per scegliere lo smalto giallo per quest’estate! Infatti la manicure gialla è un vero e proprio modo di essere e di vivere la vita in vacanza, quando non si ha nessuna voglia di essere bon ton o “trattenute”, neanche per quanto riguarda il look.

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E allora, via libera allo smalto unghie giallo che in estate diventa il compagno di mille avventure e simbolo di leggerezza estrema: lasciamo da parte il porto sicuro dello smalto rosso o dello smalto nude, dimentichiamoci per un secondo di loro e lasciamoci avvolgere dalla felicità leggiadra dello smalto giallo.

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#2 IL GIALLO SULLE UNGHIE STA BENISSIMO CON L’ABBRONZATURA

Non esiste una sola tonalità di smalto unghie giallo, ragazze: potete scegliere un giallo girasole, un giallo aranciato oppure un classico giallo puro, dal sottotono neutro.

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LO SMALTO GIALLO VA SCELTO NELLA TONALITÀ CHE ESALTA AL MASSIMO IL VOSTRO INCARNATO

In ogni caso, il nostro consiglio è di valorizzare al massimo il vostro incarnato puntando a un colore che abbia lo stesso sottotono della vostra pelle: se fredda, abbandonate il giallo caldo, se calda, al contrario, dimenticatevi un giallo troppo fluo o neon.

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Se avete una carnagione scura, già sapete quanto lo smalto giallo sulle unghie vi accenda immediatamente ma se, al contrario, dovete abbronzarvi un po’ perché siete molto chiare fidatevi di noi: la yellow manicure è una garanzia se volete sembrare ancora più abbronzate!

#3 LE UNGHIE CORTE SONO ESALTATE DALLO SMALTO GIALLO FLUO IN ESTATE

Avere le unghie corte in estate può essere una scelta azzeccata, specialmente se sapete già che sarete impegnate in attività che richiedono l’uso delle mani e volete evitare di trovarvi con unghie spezzate o rotte. Per esaltarle al massimo lo smalto giallo sulle unghie corte è davvero il TOP: fresco e sbarazzino, potete scegliere anche lo smalto giallo semipermanente se volete essere certe che sia resistente al massimo.

Credits: @sarahfalshaw Via Instagram – Il giallo è un colore che valorizza anche le unghie più corte

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#4 LE YELLOW NAILS SPICCANO SU OGNI OUTFIT

Altro motivo per scegliere le unghie gialle quest’estate? Se ancora non vi abbiamo convinto, ragazze, considerate che lo smalto giallo sta bene su ogni look estivo, o quasi: molto difficile trovare un outfit che sta incredibilmente male con questo colore, anzi! Anche i look eleganti da sera estiva diventano più particolari se abbinati a una manicure giallo canarino.

Credits: @thegelbottlenz Via Instagram – Se cercate una manicure gialla che spicca sugli abiti estivi, avete tante opzioni come questa

SMALTO GIALLO CANARINO, MIMOSA, GIRASOLE, FLUO: CE N’È PER TUTTI I GUSTI

Se non vi piacciono i colori troppo brillanti, non temete: in commercio trovate anche molte proposte di smalti gialli mimosa, che ricordano la tonalità accesa ma sofisticata del famoso fiore.

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#5 IL GIALLO È UN OTTIMO COMPAGNO DI MANICURE SE VI PIACCIONO LE ACCENT NAILS O LE DECORAZIONI

Se non amate le unghie tutte uguali, ragazze, lo smalto giallo come nail-art in estate è veramente una scelta azzeccata perché sta molto bene come accent-nail oppure come base per le decorazioni più disparate, da quelle con fiori a quelle con onde.

Credits: @liliflor_nails Via Instagram – Le nail art realizzate con smalto giallo brillano

Per un twist ancora più acceso sulle vostre unghie con smalto giallo in estate potete scegliere un prodotto glitterato, che aggiunge un effetto ancora più shiny. Da provare assolutamente!

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Via Tenor

Ragazze anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, avevate già sentito l’esigenza di provare qualcosa di nuovo per la vostra manicure estiva? Vi abbiamo convinto a provare lo smalto giallo sulle unghie in estate? Fateci sapere la vostra come sempre nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!