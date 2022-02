Le maschere non sono mai abbastanza e le tante maschere viso e corpo 2022 lanciate recentemente dalle migliori marche della cosmesi ci consentono, per nostra fortuna, di provare prodotti dei più diversi e di trovare la maschera perfetta per le nostre esigenze.

Per quanto riguarda le maschere viso, non c’è che l’imbarazzo della scelta: ci sono quelle in tessuto e in crema, quelle specifiche per la notte e quelle energizzanti, oltre che maschere viso purificanti e detox perfette per chi vive in città. Non mancano neppure maschere contorno occhi (i nuovi patch vi faranno impazzire!) e maschere labbra.

La scelta non è meno variegata quando si tratta di maschere corpo: alcune delle ultime novità sono maschere per il viso e per il corpo, quindi multifunzione, e ovviamente spiccano tra le tante referenze le maschere mani e piedi, per prenderci cura delle nostre estremità e coccolarle.

Curiose di scoprire con noi tutte le nuove maschere viso e corpo 2022? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Monstera

MASCHERE VISO 2022 IN CREMA: I PRODOTTI TOP DEL MOMENTO

Iniziamo, ragazze, dalle nuove maschere viso 2022 e partiamo con una novità che porta la firma di Fresh. La nuova Floral Recovery Calming Mask è una maschera notte che migliora il colorito e la grana della pelle, esercitando anche un’azione calmante grazie a ingredienti come l’olio di passiflora, l’estratto di peonia e l’acqua di mirtillo.

Fresh, Floral Recovery Calming Mask. Prezzo: 68,00€ su sephora.it





Noi del TeamClio, tra l’altro, abbiamo provato questa maschera insieme ad alcuni passaggi del Face Training di Veronica Rocca. La bravissima Face Trainer e Skincare Expert ci ha insegnato a fare, durante una sessione individuale, alcuni piccoli massaggi viso da inserire nella beauty routine giornaliera, in combo con l’applicazione di questa maschera viso: i risultati sono eccezionali!

A proposito di maschere viso per la notte, vi segnaliamo anche questa proposta di Espa. Si tratta di una maschera da lasciare in posa durante il riposo notturno capace di ripristinare il corretto livello di idratazione della pelle e di rimpolparla.

ESPA, Overnight Hydration Therapy. Prezzo: 42,00€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Anche Gerard’s pensa alla notte con la sua Sleepy Mood, una maschera viso in crema dall’azione ultra rigenerante che promette di rendere il riposo un vero e proprio sonno di bellezza. I segni della stanchezza, al mattino, sono visibilmente attenuati e la pelle risplende grazie ad attivi come olio di Maracuja, burro di karité, estratto di centella asiatica e molti oli essenziali rilassanti.

Gerard’s, Sleepy Mood Maschera viso notturna ad azione ultra rigenerante. Prezzo: 9,00€ su shop.gerards.com

Cambiamo genere ma rimaniamo in casa Gerard’s. Per dare una sferzata di energia alla pelle, vi proponiamo la nuova Sharing Mood, una maschera scrub esfoliante ed energizzante con estratti di ginseng, guaranà e oli essenziali di limone e menta da condividere con il resto della famiglia o con il partner.

Gerard’s, Sharing Mood Maschera scrub viso ad azione esfoliante ed energizzante. Prezzo: 9,00€ su shop.gerards.com

Entrambe fanno parte della speciale linea Gerard’s Mood Masks, composta da 5 maschere ognuna con i propri effetti benefici.

Credits: @gerards.com

L’ARGILLA: INGREDIENTE PROTAGONISTA DI MOLTE DELLE NUOVE MASCHERE VISO 2022

Parlando di maschere viso bio, vi invitiamo a dare un’occhiata alle nuove proposte di Biofficina Toscana. Sono a base di argilla e promettono di spazzare via il grigiore tipico della pelle in inverno!

Biofficina Toscana, Maschera in argilla nera detox illuminante. Prezzo: 4,95€ su biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana, Maschera in argilla viola detox lenitiva. Prezzo: 4,95€ su biofficinatoscana.com

Anche Caudalie ha recentemente lanciato nuove maschere viso 2022. La prima è Caudalie Vinergetic C+, dall’azione detox e purificante grazie all’argilla e agli estratti di caffè.

Caudalie, Vinergetic C+ Masque Instant Détox. Prezzo: 23,32€ su amazon.it

La seconda è Caudalie Vinosource-Hydra, una maschera in crema idratante per tutti i tipi di pelle. Tra gli attivi c’è la centella, un ingrediente calmante e lenitivo, perfetto anche in caso di couperose viso.

Caudalie, Vinosource-Hydra Masque Crème Hydratant. Prezzo: 27,45€ su lookfantastic.it

LE NUOVE MASCHERE VISO IN TESSUTO PER UNA SKINCARE SMART

Tra le maschere viso 2022 non mancano, ovviamente, le nostre adorate maschere viso in tessuto, pratiche e smart.

Cercate una nuova maschera viso anti-age per la vostra pelle? Occhi puntati su Mediterranea Action Maschera viso idratante anti-Age. Grazie al Pullulan, garantisce un effetto tensore praticamente immediato!

Mediterranea, Action Maschera viso idratante anti-age. Prezzo: 16,80€ in offerta su mediterranea.it

Se preferite una maschera viso rinfrescante e super vitaminica, vi segnaliamo questa deliziosa novità di Pixi + Hello Kitty, parte di una collezione realizzata dal brand proprio ispirandosi all’iconico cartone. La maschera A for Apples è a base di estratti di mela. Una scelta non casuale, come ci ha spiegato in un’intervista Amanda Bell di Pixi: “La mela è lo snack preferito di Hello Kitty e ci siamo resi conto che è un ottimo ingrediente antiossidante. Questa maschera si può usare al mattino per rinfrescare il viso oppure di sera, per ultimare la skincare“.

Pixi + Hello Kitty, A For Apples Multi-Vitamin Infusion Sheet Mask. Prezzo: 12,95€ su it.pixibeauty.com

Tra le proposte low cost si distinguono, invece, le maschere viso in tessuto di Lavera, completamente naturali. Tante le opzioni suggerite dal brand, da quella illuminante a quella rassodante e antirughe.

Lavera, Glow Tuchmaske Illuminating Sheet Mask. Prezzo: 3,95€ nei discount DM

Lavera, Straffende Tuchmaske Firming Sheet Mask. Prezzo: 3,95€ nei discount DM

A proposito di low cost, un’altra maschera viso in tessuto davvero interessante è quella al cocco di I Heart Revolution, idratante e profumatissima!

I Heart Revolution, Tasty Coconut Face Mask Moisturizing. Prezzo: 3,45€ su lookfantastic.it

LE MASCHERE VISO INCLUDONO ANCHE I PATCH OCCHI E LE MASCHERE LABBRA

Sappiamo bene, ragazze, che le maschere viso sono importantissime ma quelle per occhi e labbra non sono di certo da meno. Tra le novità 2022 vi segnaliamo i patch per il contorno occhi di Dior.

Credits: @dior.com

Sono diventati in breve tempo il desiderio beauty di tutte le appassionate! Vengono venduti insieme a un apposito siero della linea Capture Totale, da massaggiare prima dell’applicazione.

Dior, Maschera occhi Dior Eye Reviver Patches. Prezzo: 29,00€ su dior.com

Torniamo a Pixi + Hello Kitty: gli AnyWhere Patches sono dei particolarissimi patch che si possono applicare, per via della loro forma, anche su altre zone del viso. Da provare se siete alla ricerca di patch multifunzione a un buon prezzo.

Pixi + Hello Kitty, AnyWhere Patches. Prezzo: 27,95€ su it.pixibeauty.com

Tra i trattamenti contorno occhi di recente uscita segnaliamo anche gli Hydra Eye Patch della linea Mediterranea Action di Mediterranea. Bastano 5-10 minuti per un contorno occhi rigenerato!

Mediterranea, Action Hydra Eye Patch. Prezzo: 13,40€ su mediterranea.it

E per le labbra? Anche in questo caso, le proposte tra cui potersi destreggiare sono infinite! Tra le novità più interessanti vi segnaliamo alcuni prodotti economici altamente performanti. Il primo è questo set di maschere labbra di Revolution Skincare, dalla texture gelatinosa e molto profumate.

Revolution Skincare x Jake-Jamie Feed, Feed Your Cravings Lip Mask Collection. Prezzo: 11,95€ su lookfantastic.it

Revolution Skincare firma anche questa sleeping mask, pensata quindi per l’utilizzo notturno, al cioccolato e caramello.

Revolution Skincare, Chocolate Caramel Lip Sleeping Mask. Prezzo: 6,95€ su lookfantastic.it

Se preferite qualcosa di rimpolpante e dall’azione più rapida, vi consigliamo la nuova Garnier Skin Active Lips Replumping Sheet Mask, da tenere in posa 15 minuti e da usare, per esempio, prima del make up.

Garnier, SkinActive Lips Replumping 15 Min Sheet Mask. Prezzo: 3,45€ su lookfantastic.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre maschere di bellezza 2022 che abbiamo selezionato per voi: in particolare, parleremo di maschere per il corpo, per le mani e per i piedi!