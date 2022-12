DOVE SOGGIORNARE IN MONTAGNA IN UNO CHALET ROMANTICO?

Ci sono tanti chalet romantici in Italia, dove poter trascorrere un weekend con la propria dolce metà. Il Trentino Alto Adige e le Dolomiti sono un po’ la patria degli chalet romantici, ma ne troviamo diversi anche in Piemonte, in Val D’Aosta, in Lombardia e in tante altre zone d’Italia. Il bello di poter soggiornare in uno chalet in montagna è che si può assaporare l’atmosfera e la tradizione legata a questi luoghi, regalandosi al contempo un viaggio romantico con la dolce metà. Oltre a un soggiorno di coppia, quello verso uno degli chalet romantici italiani può anche essere un modo per iniziare a viaggiare da soli, rilassandosi e prendendosi del tempo per sé: spesso, infatti, queste destinazioni offrono anche SPA e centri benessere. Ovviamente il nostro consiglio è di non dimenticare i prodotti skincare: vi lasciamo il nostro approfondimento sulla beauty routine montagna in inverno!

Credits: @adlersparesorts Via Instagram

Dove non diversamente specificato, le immagini si intendono prese da Instagram

L’idea di passare qualche giorno in uno chalet romantico, solo in due, lontani da stress, con il camino acceso mentre fuori nevica e con le finestre che affacciano su cime imbiancate, resta un must. È forse il più classico dei cliché romantici invernali, ma è anche un sogno che tutti vorrebbero realizzare almeno una volta. In questo post abbiamo selezionato 11 tra i più romantici chalet in montagna in Italia. Volete scoprire in quali chalet e baite trascorrere un weekend d’amore? Allora, partiamo!

#1 CHALET ROMANTICI IN ITALIA: LO CHALET LEVISSIMA 3000 PER UN’ESPERIENZA TRA LE NUVOLE

Partiamo con uno chalet romantico di grandissimo lusso. Lo Chalet Levissima 3000 si affaccia sul Parco Nazionale dello Stelvio, ed è il posto ideale sia per gli appassionati arrampicatori, sia per rifugiarsi in due tra le nuvole, a 3000 metri d’altezza, circondati da silenziose cime innevate, tra cui la Cima Piazzi, da cui sgorga l’acqua minerale Levissima.

Credits: @levissima.it





Il prezzo per trascorrere una notte qui è davvero molto alto, ma se si cerca un’esperienza di coppia in chalet senza eguali, potrebbe essere un regalo da farsi una volta nella vita. Questo chalet è un luogo in cui ci si può isolare, si può riprendere contatto con sé stessi e con la dolce metà, rilassarsi, ritrovarsi e rigenerarsi.

Credits: @giada.canu

Immaginate di trascorrere una notte ad ascoltare le montagne, seduti su una terrazza di legno circondata da cime innevate, di poter guardare le stelle in modo ravvicinato e di vedere il sorgere del sole da una posizione privilegiata. Da questo chalet romantico sopra le nuvole si può poi scendere e godersi una sciata sulle piste di Bormio, oltre che tante attività invernali e tipiche della zona.

#2 PARK CHALET VILLAGE: A LIVIGNO IL PARCO DEGLI CHALET ROMANTICI

Credits: @parkchaletvillage

VICINO A LIVIGNO C’è UN INTERO VILLAGGIO DI CHALET ROMANTICI

A soli cinque minuti dal centro di Livigno, con vista su una delle valli più spettacolari delle Alpi, sorge un intero villaggio di chalet romantici! Sono tutti interamente in legno per far riassaporare il gusto dello chalet di montagna, ma con tutte le comodità e i servizi di un hotel. Il Park Chalet Village quindi propone un vero e proprio piccolo villaggio di 22 chalet in legno circondati dalla natura e vicino a uno dei più bei boschi di Livigno.

Credits: @parkchaletvillage.com

Gli chalet sono ispirati alle vecchie Tee di Livigno e si dividono in diverse tipologie: Romantic, Exclusive, Premium, Mountain e Deluxe. Tutti sono strutturati su tre piani e sono sempre dotati anche di una piccola Spa privata. Di questi, il più romantico, è ovviamente quello denominato Romantic: dedicato interamente alla coppia, questo chalet è suggestivo, intimo e regala un’esperienza unica. Il prezzo degli chalet romantici al Park Chalet Village non è bassissimo, ma è comunque abbordabile e si tratta di una tipologia di vacanza ricercata! Inoltre, i costi variano in base al periodo e alla soluzione che si sceglie, quindi vi consigliamo di fare un po’ di simulazioni perché si possono trovare anche offerte interessanti.

#3 MASCOGNAZ, IL VILLAGGIO DA FIABA TRAMUTATO IN CHALET DI LUSSO IN VALLE D’AOSTA

Spostiamoci in Valle D’Aosta dove troviamo un altro villaggio tutto composto di chalet romantici. A 1.800 metri d’altezza sorge Mascognaz, piccola perla da visitare anche solo per godere della vista sull’alta Val d’Ayas.

Credits: @hotellerie_de_mascognaz

Nel 1323 questo villaggio era abitato dal popolo Walser e brulicava in modo dinamico, mentre oggi il relax e la quiete sono le regine di quello che è diventato un villaggio fatto di chalet di lusso, divenuti parte integrante dell’albergo diffuso Hotellerie de Mascognaz. Per raggiungere la location non si può usare l’auto, ma solo gatti delle nevi e motoslitte in inverno, oppure i fuoristrada in estate.

Credits: @hotellerie_de_mascognaz

Anche in questi chalet di montagna ci si ritrova immersi nella natura, lontani dalle frastornanti e frenetiche città, dallo smog e dal grigiore. Le strutture sono le tipiche case Walser trecentesche, trasformate in chalet romantici arredati con mobili pregiati e dotati dei comfort più ricercati. Non manca ovviamente la SPA, che permette di rilassarsi con una vista mozzafiato sul ghiacciaio del Plateau Rosa, godendosi idromassaggio, sauna, hammam, e percorso Kneipp. Anche in questo caso i prezzi sono molto elevati, ma come per altri chalet romantici di lusso, sono strutture che si può pensare di regalarsi per occasioni super speciali.

#4 MAISON DOMINIQUE: IL CONFORTEVOLE CHALET ROMANTICO VALDOSTANO

Sempre nella bellissima Valle d’Aosta troviamo la Maison Dominique, nel vecchia frazione di Maè, anch’essa incastonata nella Valle d’Ayas. La Maison si affaccia sul bellissimo castello di Graines ed è circondata dalle vette del Mont Nery, le Dame di Challand, oltre che da laghi alpini, malghe e alpeggi.

Credits: @tripadvisor.it

Il contesto è indubbiamente perfetto per un weekend romantico con la dolce metà, ma è l’ideale anche se amate gli sport di montagna. Nei dintorni ci sono infatti sia percorsi semplici che mediamente difficili, adatti per passeggiate, mountain bike e cavalcate.

Credits@maisondominique.com

D’inverno gli appassionati sono circondati da piste da sci meravigliose, come quelle di Brusson, tra le migliori d’Europa, e quelle di Champoluc, che il più grande comprensorio di sci alpino delle Alpi. Amate l’arrampicata? Nella frazione di Allesax è possibile praticare la scalata della cascata di ghiaccio! Infine, per rilassarsi dopo lo sport, lo chalet Maison Dominique è convenzionato con il centro Wellness Monterosaterme, garantendo così un esperienza di totale benessere. I prezzi di questo chalet romantico in Val d’Aosta sono molto abbordabili, perché è un 2 stelle, ma curato in ogni dettaglio e romantico!

Ragazze non abbiamo finito! Gli chalet romantici in Italia continuano a pagina 2, dove troverete altre 4 strutture, di cui una ancora in Valle D’Aosta, una in Piemonte e due in Trentino Alto Adige. Continuate a leggere!