TREND #MAKEUPDUPES SU TIKTOK: IN COSA CONSISTE E QUALI SONO I RISCHI?

Si registrano milioni di visualizzazioni per il trend #makeupdudes su TikTok, ma non è tutto oro quello che luccica. I creator digitali si affannano alla ricerca di dupes famosi ovvero di prodotti “doppioni”, da non confondere con i fake. Bisogna partire da cosa sono i dupes: si tratta, in sostanza, di alternative economiche a referenze make up molto costose (firmate da marche high-end) con buone performance e, in alcuni casi, perfino migliori degli originali. La caccia ai dupes è sicuramente molto divertente e fa comodo a tutti risparmiare, ma ci sono dei rischi dietro questo trend di TikTok. L’acquisto spasmodico di prodotti dupes – incentivato proprio dal loro essere nella maggior parte dei casi low cost e quindi “collezionabili” in grandi quantità senza troppi sensi di colpa – comporta un notevole spreco e, non secondariamente, ha grandi costi per l’ambiente in termini di sostenibilità un po’ come accade con il fast fashion. Ciò non vuol dire che il trend #makeupdupes sia totalmente da condannare. Può essere interessante, anzi, per scovare “chicche” e scoprire brand poco noti. Tuttavia, è importante maturare un certo spirito critico e fare acquisti consapevoli.

Il trend #makeupdupes, che sta riscuotendo grande successo su TikTok (e su Instagram), è caratterizzato da luci e ombre, pro e contro. Cerchiamo di fare chiarezza e di saperne di più.

COSA SONO I PRODOTTI MAKE UP DUPES? SIGNIFICATO E DIFFERENZA CON I FAKE

Il mercato della bellezza è, attualmente, molto vasto ed eterogeneo, praticamente alla portata di tutti. Sappiamo bene che il costo della vita è sempre più elevato e, di conseguenza, accade spesso di preferire prodotti dal prezzo contenuto ad altri, invece, nettamente più dispendiosi. Ed è questa la ragione del successo dei prodotti dupes.

Cosa sono, prima di tutto? I dupes sono alternative economiche ai prodotti make up high-end che assicurano una resa finale molto simile – non è raro che siano addirittura migliori degli originali! – ma a un costo molto più contenuto.

Attenzione: i prodotti dupes make up non hanno niente a che vedere con i fake, prodotti make up (o skincare) che imitano solo il packaging esterno della referenza più costosa a cui si “ispirano” senza però offrire una buona formulazione e, in alcuni casi, performando in modo disastroso. I fake sono illegali, tra l’altro, mentre i prodotti make up dupes assolutamente no.

IL TREND #MAKEUPDUPES SU TIKTOK STA DAVVERO SPOPOLANDO

La caccia alle alternative economiche è diventata una vera e propria “missione” per molti creator digitali che, soprattutto su TikTok, sfornano continuamente contenuti ad hoc riconoscibili dall’hashtag #makeupdupes. Un hashtag che conta, a oggi, milioni di visualizzazioni.

Basta dare un’occhiata alla piattaforma social per scovare un’infinità di video, tutti incentrati sui prodotti make up dupes di altri decisamente più famosi e costosi. L’idea, quindi, è quella di proporre delle buone alternative economiche ai prodotti beauty (prevalentemente make up, ma anche skincare) più di tendenza, quelli che gli stessi creator contribuiscono a rendere virali.

Una “missione” nobile che rende la bellezza accessibile a tutti, servendo su un piatto d’argento l’occasione di potersi truccare con prodotti di ottima qualità , simili ad altri più costosi ma a un prezzo nettamente inferiore. Un altro aspetto positivo del trend #makeupdupes è che riesce a mettere in risalto brand piccoli e indipendenti, ma davvero validi, che altrimenti rimarrebbero appannaggio di pochi.

Attenzione, però. Se da un lato, il mercato del consumo è sempre più attento al riuso e alla circolarità – basti pensare, per esempio, a Vinted, app attualmente molto in voga per la compravendita di oggetti di seconda mano – dall’altra stiamo assistendo a un sempre più dilagante e preoccupante fenomeno che viaggia verso la direzione opposta, ovvero (in ambito beauty) l’acquisto quasi compulsivo di doppioni economici, specialmente da parte della Generazione Z. Il trend #makeupdupes, infatti, cela dei rischi.

