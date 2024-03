QUALI PRODOTTI BEAUTY COMPRARE SU AMAZON NEL MESE DI MARZO 2024?

Sono tanti i prodotti beauty Amazon che vale la pena acquistare per Marzo 2024. Iniziamo dal make-up, con molte interessanti novità: da una palette occhi economica dallo schema colore davvero versatile a uno spray fissante che promette un trucco impeccabile fino a 36 ore. Non mancano le offerte e le nuove uscite a tema skincare. Nel post troverete detergenti viso dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e un kit per la cura delle labbra. Per quanto riguarda i prodotti per capelli, su Amazon sono disponibili referenze singole e cofanetti delle migliori marche, come Kérastase e Aveda. Con l’arrivo di una nuova stagione è il momento di fare incetta di prodotti corpo: abbiamo selezionato per voi un deodorante delicato per pelli sensibili e trattamenti bodycare da non perdere.

Credits: Foto di Freepik.com | diana.grytsku

Pronte a scoprire insieme tutti i prodotti beauty Amazon Marzo 2024 che vale la pena acquistare? Allora, ragazze, basta perderci in chiacchiere: iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PRODOTTI BEAUTY AMAZON MARZO 2024: IL MEGLIO DEL MAKE-UP

La primavera si avvicina ed è il momento di rimpinguare le nostre collezioni make-up con interessanti novità. I mascara, per esempio, sono tra i prodotti cosmetici più venduti su Amazon e in queste ultime settimane sulla piattaforma hanno fatto il loro debutto due referenze degne di nota.

Il nuovissimo mascara Essence Call Me Queen è un mascara effetto ciglia finte dalla resa impattante e drammatica, da testare se si desidera mettere in primo piano lo sguardo.

Essence, Call Me Queen Mascara. Prezzo: 4,20€ su amazon.it





SU AMAZON SONO DISPONIBILI TANTI NUOVI MASCARA MUST HAVE

Layla Cosmetics rilancia con una seconda novità meritevole di attenzione ovvero il mascara allungante e volumizzante The Longer The Better Hyper Extension Extra Black, disponibile su Amazon insieme alla matita Black Eye Pencil in omaggio.

Layla Cosmetics, The Longer The Better Hyper Extension Extra Black. Prezzo: 17,90€ su amazon.it

Il make-up di primavera si tinge di nuance delicate e tenui. Se i toni del rosa sono i vostri preferiti, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nuova palette occhi Wet’n’Wild Always Blushin’: contiene 16 ombretti declinati in diversi finish, tutti facili da sfumare e molto versatili.

Wet’n’Wild, Always Blushin’ Eyeshadow Palette. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Maybelline ha da poco lanciato un nuovo prodotto per il trucco delle sopracciglia. Build a Brow è una penna e gel per sopracciglia 2 in 1 che consente di riempire, modellare e fissare le sopracciglia garantendo un risultato a lunga tenuta.

Maybelline, Build a Brow 2 in 1 Penna e Gel Sopracciglia. Prezzo: 19,87€ su amazon.it

La linea L’Oréal Infaillible si arricchisce di un nuovo spray fissante. 3-Second Setting Mist promette di rendere il make-up no transfer, waterproof e senza sbavature in soli 3 secondi: da provare assolutamente.

L’Oréal, Infaillible 3-Second Setting Mist. Prezzo: 15,98€ su amazon.it

I MIGLIORI PRODOTTI SKINCARE AMAZON DA COMPRARE QUESTO MESE

Proseguiamo con i prodotti skincare Amazon da acquistare al volo in questo mese. La linea Acqua alle Rose è amatissima e ai prodotti già in gamma si è aggiunta una nuova referenza. Si tratta del Gel Lavaviso Illuminante con Vitamina C di Rosa Canina, un gel fresco dall’azione energizzante e illuminante perfetto per le pelli spente.

Acqua alle Rose, Gel Lavaviso Illuminante con Vitamina C di Rosa Canina. Prezzo: 3,99€ su amazon.it

Se la skincare coreana è la vostra passione, vi segnaliamo l’arrivo della nuova linea Anua su Amazon. Il detergente viso Heartleaf è specifico per le pelli grasse e con imperfezioni: deterge il viso in profondità senza aggredirlo e tiene a bada la produzione di sebo.

Anua, Cleansing Oil Korean. Prezzo: 15,99€ su amazon.it

I balsami labbra non sono mai abbastanza, così come gli altri prodotti che ci consentono di avere labbra morbide, nutrite e idratate. Su Amazon è disponibile questo set di prodotti labbra del brand low cost W7, Sweet Lip.

W7, Trio per la cura delle labbra Sweet Lip. Prezzo: 14,95€ su amazon.it

Include scrub, lip balm e maschera labbra, tutti a base di estratti di fragola e dal profumo goloso irresistibile.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Siete alla ricerca di consigli per il vostro shopping su Amazon? Allora, date un’occhiata alla vetrina Amazon ClioMakeUp: troverete alcuni dei prodotti preferiti di Clio e del TeamClio a tema beauty, fashion e casa!

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri prodotti beauty Amazon Marzo 2024 che abbiamo selezionato per voi: in particolare, troverete prodotti capelli e prodotti corpo.