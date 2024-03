DOVE ANDARE A PASQUA 2024? QUALI SONO LE DESTINAZIONI MIGLIORI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER LE VACANZE DI PASQUA 2024?

Se state cercando idee per i viaggi di Pasqua 2024 questo post fa per voi! Non manca molto tempo alle vacanze di Pasqua 2024, visto che quest’anno cade presto: il 31 marzo 2024 sarà già la domenica di Pasqua, è quindi bene accelerare e prenotare il vostro viaggio pasquale. Molto nota per la possibilità di organizzare un viaggio in barca a vela, per esempio, l’Isola d’Elba è una meta per i viaggi di Pasqua 2024 in Italia molto ambita. Anche all’estero non mancano le idee per il weekend di Pasqua, ma anche per viaggi un po’ più lunghi: il Mar Mediterraneo è un’ottima idea. Per esempio avevate pensato all’Egitto per il viaggio pasquale di quest’anno? Tra l’altro, si tratta di una meta che consente l’ingresso nel Paese senza passaporto ma solo con carta d’identità.

Credits: Foto di Freepik | Wisrestock e | Vwalakte e Foto di F. Parenzan – Cortesia dell’Ufficio Stampa di Lignano Sabbiadoro

Se c’è la possibilità di cambiare aria, perché non cogliere l’occasione? Le festività pasquali si stanno avvicinando e in realtà sono proprio dietro l’angolo, visto che quest’anno Pasqua cade il 31 marzo! È bene quindi prendersi del tempo per organizzare i viaggi di Pasqua 2024 al meglio, cominciando subito. Vi aspettiamo nel post per scoprire insieme dove andare a Pasqua 2024, tra destinazioni nostrane e non: ci vediamo quindi qui sotto per scoprire i viaggi Pasqua 2024 in Italia e all’estero. Cominciamo!

Tutti i link affiliati (attraverso i quali potremmo ricevere una commissione) sono inseriti in piena autonomia editoriale. Se fate una prenotazione tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

#1 PASQUA 2024 IN ITALIA, GLI ITINERARI NELLA NATURA DA LIGNANO SABBIADORO

Se non sapete proprio cosa fare a Pasqua 2024 in Italia, no problem, perché ci siamo noi a pensarci per voi! In occasione dei viaggi per il weekend di Pasqua non sono poche le proposte dei territori più belli e amati del nostro Bel Paese. Un esempio? Il Friuli Venezia Giulia, una delle mete più desiderate della stagione estiva, si prepara ad accoglierci anche in occasione del fine settimana di Pasqua e non solo: le idee per le vacanze di primavera non mancheranno per tutta la prossima stagione.

Credits: Foto di F. Parenzan – Cortesia dell’Ufficio Stampa di Lignano Sabbiadoro | Nell’immagine l’Isola di Sant’Andrea nella Laguna di Marano





Un’idea di viaggio di Pasqua 2024 che vogliamo suggerirvi se amate le vacanze all’insegna della natura a 360° è quella che prevede l’esplorazione del territorio attorno a Lignano Sabbiadoro, la più grande e conosciuta destinazione balneare della Regione.

Credits: Foto di Freepik | Wirestock

IN ITALIA IL MASSIMO PER I VIAGGI DI PASQUA 2024 SONO VACANZE NELLA NATURA

Per la prossima Pasqua non perdete le esperienze e gli itinerari che da Lignano Sabbiadoro vi portano a scoprire a pelo d’acqua le meraviglie del territorio e della natura: dai giri in barca solcando le acque dell’Adriatico fino al kitesurf sulle spiagge più famose, passando per la scoperta in barca della riserva naturale Valle Canal Novo che può essere ammirata anche da speciali passerelle in legno che ci garantiscono una prospettiva privilegiata.

Credits: @friultrota Via Instagram | Le acqua cristalline del fiume Tagliamento

Altre idee? Un giro in barca risalendo il fiume Stella alla scoperta del villaggio dei Casoni, tradizionale agglomerato di capanne su palafitte, oppure un tour a bordo della Emerald River, il battello panoramico che solca le acque color smeraldo del fiume Tagliamento. Per info dettagliate: www.lignanosabbiadoro.it.

#2 WEEKEND DI PASQUA 2024 TRA ISOLA D’ELBA E PIANOSA TRA NATURA E CULTURA

Se adorate immergervi nella natura e nella cultura italiane un’altra idea TOP riguarda il programma pensato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano. In occasione delle festività pasquali, dal 29 marzo al 1 aprile 2024 non avrete che l’imbarazzo della scelta e potrete sbizzarrirvi tra moltissime attività pensate ad hoc tra l’Isola d’Elba e Pianosa, l’isola più vicina all’Elba dove potrete fare trekking o percorsi in bicicletta.

Credits: Foto Cortesia dell’Ufficio Stampa | La passeggiata all’Isola d’Elba

All’Isola d’Elba avrete l’occasione di visitare la Galleria del Ginevro con un geologo e la Fortezza del Volterraio, anch’essa con una guida. Sarà organizzato anche un trekking di Ischia e Fonza, salendo per un sentiero da cui sarà possibile ammirare l’affascinante panorama.

***Il post contiene link affiliati***

Ragazze, non è finita qui: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire insieme cos’altro potete fare a Pasqua 2024 per quanto riguarda i vostri viaggi all’estero. Ci vediamo di là!