DOVE ANDARE NEL 2024 PER UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO? COSA SCOPRIRE QUEST’ANNO TRA ITALIA ED ESTERO?

E come ogni inizio anno, anche ora siamo certe che vi stiate chiedendo quali sono i viaggi 2024 da fare assolutamente nei prossimi mesi, vero ragazze? Destinazioni imperdibili per le loro attrazioni turistiche, eventi particolari o natura incontaminata: ci sarà veramente da faticare a scegliere il viaggio da fare nel 2024 tra Italia e mete estere! National Geographic ha stilato un elenco delle migliori destinazioni viaggio 2024 e noi abbiamo selezionato quelle che sono effettivamente, secondo noi, le mete migliori, assolutamente imperdibili. Se cercate relax, allora le terme italiane 2024 sono ciò che fa per voi: leggete il post per approfondire. Siete, al contrario, alla ricerca di avventura? Allora questo post sui viaggi 2024 è ciò che fa per voi: tra estero e Italia avrete molti spunti interessanti da seguire.

Storia, natura, eventi unici ed esclusivi sono solo alcuni motivi che vi portano in giro per il mondo anche quest’anno: abbiamo selezionato quelli che, a nostro giudizio, sono i più interessanti viaggi 2024 in Italia e all’estero. Vi aspettiamo qui sotto nel post per vedere insieme le mete imperdibili per i viaggi da fare nel 2024: prenotate in fretta per non rischiare che vada tutto sold-out!

#1 VIAGGI 2024, GIRARE L’EUROPA E L’ITALIA IN TRENO

Cominciamo i nostri consigli di viaggio 2024 con un suggerimento: se non avete la patente, non volete prendere l’aereo oppure vi piacerebbe assaporare ritmi di viaggio più lenti e rilassati, perché non considerare di girare l’Italia e l’Europa in treno? Per l’anno 2024 sono stati introdotti nuovi itinerari di viaggio su rotaia che collegano città e punti d’interesse nel nostro Bel Paese e non solo.

Un esempio? Il treno Orient Express La Dolce Vita ha lanciato numerosi itinerari per farci scoprire le meraviglie dell’Italia: da Roma si possono raggiungere Venezia, Portofino, Siena, Matera, Maratea e Palermo ma non solo. Proprio da qui, nel cuore della Sicilia, sono previste le partenze di altri due tour alla scoperta delle sue attrazioni turistiche più famose, uno dei quali prevede la visita panoramica alla Valle dei Templi e a Taormina con lo spettacolare Etna.

Per quanto riguarda i viaggi in treno in Europa per il 2024 tenete d’occhio l’operatore ferroviario austriaco ÖBB perché sta per lanciare ben 33 nuove tratte interessanti come Parigi-Berlino.

#2 POMPEI E I SUOI TESORI, TUTTO DA SCOPRIRE NEL CORSO DELL’ANNO

Rimanendo in Italia, tra tutti i viaggi 2024 quello verso Pompei è sicuramente uno dei più interessanti da organizzare. Infatti dalla scorsa estate è stato introdotto uno speciale Frecciarossa che collega Roma e Pompei direttamente, senza scali, in poco meno di due ore. Ogni terza domenica del mese potrete raggiungere il vasto sito archeologico che riserva sempre emozioni impagabili.

POMPEI È UN VIAGGIO 2024 DA ORGANIZZARE ASSOLUTAMENTE

Quest’anno, poi, è quello giusto perché finalmente sono terminati i lavori di ristrutturazione della Casa dei Vettii, importante testimonianza del I secolo a.C. ma non solo: l’anno scorso ci sono stati rinvenimenti importanti nell’area del Regio IX.

#3 VISITARE LA NATURA DELLA NORVEGIA NEL 2024

La regione tra le più selvagge della Norvegia, il Nordland, si appresta a vivere un anno veramente magico. Infatti nel corso del 2024 aprirà il primo hotel a energia positiva del mondo, del lussuoso gruppo Six Senses Svart, alimentato da energia solare al 100%.

Non solo, tra i viaggi 2024 è assolutamente consigliato agli sportivi e agli amanti della natura visto il paesaggio mozzafiato che comprende ghiacciai, villaggi di pescatori, cime, montagne e le stesse Isole Lofoten; sì anche per gli amanti di cultura, storia e tradizioni visto che la cittadina della contea Nordland, Bodø, sarà una delle tre capitali europee della cultura 2024 con un ricco programma di eventi.

Ragazze, vi aspettiamo a pagina 2 per altri tre suggerimenti per il vostro prossimo viaggio da fare nel 2024 all’estero. Ci vediamo di là!