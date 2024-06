QUALI BORSE DI PAGLIA SCEGLIERE PER L’ESTATE 2024?

Le borse in paglia non si portano solo in spiaggia, durante le vacanze al mare, ma possono essere indossate anche in città. Realizzate in paglia intrecciata, prevalentemente dai toni naturali, sono semplici oppure decorate come nel caso delle borse di paglia artigianali. Sono tanti i brand che propongono borse di paglia per l’Estate 2024, da quelle firmate dalle migliori marche e quindi più costose a quelle economiche. Per quanto riguarda i modelli, le borse in paglia grandi a spalla e a tracolla vanno per la maggiore ma non mancano le bags di piccole e medie dimensioni da portare a mano. Per la sera e per il tempo libero sono di grande tendenza pochette e clutch di paglia.

Credits: Foto di Adobe Stock | Victoria Fox

Le borse in paglia sono un must del periodo estivo e, ormai da alcuni anni, sono state sdoganate anche in città. Grandi o piccole, rotonde o squadrate, semplici o decorate, sono davvero tante le proposte tra cui potersi destreggiare. Pronte a scoprire insieme le borse paglia Estate 2024 su cui puntare per i prossimi mesi? Allora, iniziamo.

BORSE PAGLIA ESTATE 2024: PER LA SPIAGGIA, IN STILE POSITANO O MAROCCHINE

Tra gli accessori estivi, le borse in paglia sono sicuramente un classico intramontabile. Insieme alle borse color sorbetto e a quelle dai toni vitaminici, le borse di paglia Estate 2024 sono in grado di completare con un twist glam qualsiasi tipologia di look.

Camomilla Milano, Cesta Mare Donna Paglia Collezione Creta. Prezzo: 24,99€ su amazon.it





DAI MODELLI POSITANO ALLE COFFE, LE BORSE DI PAGLIA PER IL MARE E PER LA SPIAGGIA SONO UN CLASSICO DELL’ESTATE

Nascono come borse per il mare, quindi principalmente da portare in spiaggia. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra le borse di paglia stile Positano o quelle marocchine. Le prime sono generalmente decorate, le altre presentano invece linee più semplici e sono declinate in colori neutri e naturali.

Encarni Zapatería, Borsa Paglia Spalla da Spiaggia. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Si portano soprattutto a spalla o a tracolla e alle volte presentano dettagli in pelle. I modelli shopper – i più comuni – sono ampi e capienti, pensati per contenere tutto il necessario per una giornata sul bagnasciuga.

Rismart, Borsa Spiaggia Paglia Fatta a Mano. Prezzo: 27,70€ su amazon.it

Continuano a essere di tendenza anche le coffe di paglia, grezze oppure rivestite internamente.

PIÙ PICCOLE, A SPALLA O A TRACOLLA, PER IL TEMPO LIBERO

Ai classici modelli per la spiaggia se ne affiancano molti altri, adatti anche al tempo libero da trascorrere in città. Le borse di paglia a tracolla sono pratiche e versatili, specialmente se declinate nel modello a postina con patta anteriore.

Pepe Jeans, Jade Quincy Borsa Donna. Prezzo: 61,00€ su amazon.it

Sono un must le borse di paglia rotonde, stilose e particolari quindi perfette per impreziosire anche il più semplice dei look.

Creazioni Unique, Borsa Paglia Rotonda. Prezzo: 39,90€ su amazon.it

Le borse di paglia rotonde sono accessori davvero vezzosi e glam. Si presentano rigide e strutturate, tra intrecci raffinati e materiali naturali combinati tra loro in modo impeccabile. Sono piuttosto capienti, a meno che non vengano scelte in un formato molto piccolo, e riescono ad accompagnarci dal mattino alla sera.

