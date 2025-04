PIASTRA CAPELLI, MIGLIORI IN BASE ALLA NECESSITÀ: COME CAPIRE QUELLA CHE FA AL CASO PROPRIO

Quando si cerca una piastra capelli, le migliori sembrano difficili da trovare. Infatti, se si digita online sul motore di ricerca “migliore piastra capelli” i risultati sono davvero pressoché infiniti! Per fortuna ci siamo noi del TeamClio, che abbiamo deciso di aiutarvi nell’ardua scelta del vostro prossimo tool per la piega. Pensate specialmente per lisciare la chioma, in realtà oggi le migliori piastre capelli fanno anche altro: ce ne sono alcune che asciugano i capelli bagnati, lisciando al contempo, altre che lavorano con il vapore, altre ancora che hanno lamelle curve per agevolare la piega mossa. Ma come scegliere tra le migliori la piastra per capelli che fa al caso vostro? Lo vedremo insieme!

La scelta della migliore piastra per capelli è tutt’altro che semplice. Prima di tutto, è bene capire la fascia di prezzo prediletta: in commercio ce ne sono di professionali, di media fascia ma anche economiche e low cost, per chi non la usa così spesso ma vuole comunque un buon risultato. Quelle a vapore aiutano chi ha i capelli crespi e difficili da pettinare, quelle con lamelle curve supportano chi cerca un prodotto che oltre a lisciare crei anche onde definite. Ma quali sono le migliori piastre capelli in circolazione? Lo vediamo insieme qui nel post: mi raccomando, leggete fino in fondo per scegliere con maggiore consapevolezza!

MIGLIORI PIASTRE CAPELLI PROFESSIONALI, UNA SELEZIONE DELLE TOP DI SETTORE

Iniziamo questa carrellata delle migliori piastre per capelli proprio dai device pensati per lisciare i capelli in maniera super professionale. Le marche TOP offrono piastre di elevata qualità, pensate per durare molti anni e per offrire sempre il massimo dell’efficacia, rispettando al contempo la salute del capello, senza rovinarlo né riscaldarlo eccessivamente.

PIASTRE GHD, LE PIÙ FAMOSE E APPREZZATE TRA LE PRO

Ve ne abbiamo parlato non appena ha fatto il suo esordio sul mercato e non possiamo, quindi, che includere in questa lista di prodotti TOP la nuova ghd Unplugged. Rivoluzionaria, questa piastra per capelli senza fili ghd è estremamente maneggevole, quindi merita sicuramente una menzione speciale per il suo essere la prima piastra on the go in assoluto!

ghd, Unplugged Styler bianca. Prezzo: da 349€ a 216,87 in offerta su amazon.it





LE PIASTRE GHD SONO TRA LE PIÙ RINOMATE TRA LE PROFESSIONALI

Alla ricerca della piastra per capelli ghd migliore? Tra queste spicca, poi, una delle nuove uscite, ovvero la ghd Chronos, una piastra pensata proprio per essere precisa, grazie alla tecnologia HD motion-responsive™ che le consente anche di essere tre volte più rapida. È disponibile con lamelle standard oppure maxi da 43mm, quest’ultima ideale per i capelli molto spessi e folti.

ghd, Chronos Max Styler – Piastra per capelli larga bianca (lamelle da 43mm). Prezzo: 379€ su ghdhair.com*

E per asciugare e lisciare i capelli nello stesso momento? Sicuramente ne avete già sentito parlare. Ha un prezzo importante, ma online si trovano spesso offerte sui vari e-commerce, come quella che vi presentiamo qui sotto. La ghd Due Style è famosissima e super apprezzata: sembra impossibile, eppure asciuga e piastra i capelli bagnati aciugandoli, senza danneggiare la chioma, in un solo gesto.

ghd, Duet Style – Piastra Asciugacapelli 2-in-1 bianca. Prezzo: da 429€ a 319,21€ su amazon.it

PIASTRA PER CAPELLI MIGLIORI DYSON, QUALI SONO LE PIÙ AMATE

Diventata amatissima e super virale in poco tempo, la piastra Dyson Corrale al momento sembra esaurita ovunque, segno forse che il brand stia puntando maggiormente sul nuovo modello, ovvero la styler Dyson Airstrait™. Sul sito ufficiale, infatti, se ne trovano diverse versioni, dalle classiche blu e argento fino alle Limited Edition nelle colorazioni Jasper Plum e Red/Velvet Gold.

Dyson, Airstrait™ Piastra Asciugacapelli Styler. Prezzo: 499€ su dyson.it

Questa rientra a pieno titolo tra la scelta papabile come piastra capelli, tra le migliori professionali e con un price point elevato. Liscia i capelli da bagnati, ma diversamente dagli altri prodotti non riscalda le lamine, ma sfrutta solo l’aria in un getto definito che semplifica lo styling.

PIASTA CAPELLI MIGLIORI PROFESSIONALI: DA T3 A CLOUD NINE

Promette un liscio TOP con una sola passata la piastra T3 Lucea ID, perfetta per non stressare troppo i capelli con le sue 9 impostazioni di calore che consentono di avere un risultato praticamente personalizzato in base al proprio tipo di chioma.

T3, Lucea ID. Prezzo: da 259€ a 117,97€ su amazon.it

Molto apprezzata tra le opzioni PRO troviamo anche Cloud Nine piastra per capelli, disponibile in diverse versioni: original e wide, quest’ultima con lamelle più larghe.

CLOUD NINE, Set regalo piastra per capelli Wide – con controllo della temperatura variabile e piastre in ceramica tormalina. Prezzo: 249€ su amazon.it

Ha lamelle in ceramica scura basculanti, con effetto lucidante e dotate di tecnologia protettiva, che consente di chiudere la piastra da calda per farla raffreddare in maniera sicura. Non solo, si può impostare il livello di temperatura desiderato in base alla tipologia di capello (bassa, media, alta), con la possibilità di cambiarlo agevolmente grazie alla tecnologia One-Touch Temperature Control.

PIASTRA PER CAPELLI, LE MIGLIORI ECONOMICHE

Parlando di migliori piastre per capelli economiche, invece, vi segnaliamo senza alcun dubbio Imetec Bellissima Creativity B9 300, per tutti i tipi di capelli e ideale per quelli opachi e spenti bisognosi di luminosità.

Imetec, Bellissima Creativity B9 300 Piastra per capelli. Prezzo: 32,99€ su amazon.it

Vanta ottime recensioni e ha un buon rapporto qualità/prezzo anche la piastra per capelli professionale Gama Elegance Argan. Come il nome suggerisce, questa piastra è pensata per essere utilizzata insieme all’olio di Argan (in dotazione) per tenere a bada una volta per tutte l’effetto crespo.

Gama Italy Professional, Elegance Argan Piastra per capelli. Prezzo: 26,96€ su amazon.it

Dotata di tecnologia ThermoShield e ioni, oltre a offrire un rivestimento delle lamelle in ceramica composto anche di olio di argan, la piastra Philips serie 5000 è anche un’ottima opzione low cost, visto che al momento si trova in sconto!

Philips, Piastra Serie 5000 – tecnologia ThermoShield agli ioni – Lamelle con rivestimento in ceramica arricchito con olio di argan. Prezzo: da 81,99€ a 49,99€ su amazon.it

PIASTRA A VAPORE, UNA SELEZIONE DELLE PIÙ AMATE

Alcuni anni fa abbiamo assistito a un vero e proprio boom di spazzole e piastre a vapore. Tra le più famose, nella categoria delle piastre, si distingue ancora oggi la celebre L’Oréal Steampod, piastra a vapore tra le migliori, che garantisce un liscio davvero perfetto. Ce ne sono di diversi tipi: se volete spendere meno scegliere il modello 3, se puntate all’ultima tecnologia invece optate per il 4.

L’Oréal Professionnel Paris, Steampod 3. Prezzo: 228,90€ su amazon.it

L’Oréal Professionnel Paris, SteamPod 4 – Piastra per Capelli Professionale Tutto in Uno Con Tecnologia a Vapore. Prezzo: 342,80€ su amazon.it

Volendo testare qualcosa di simile ma di più economico, vi consigliamo la piastra Babyliss ST595E.

BaByliss, ST595E Piastra Lisciante a Vapore Steam Lustre Styler – Liscio Effetto Balsamo a 5 Temperature con Piastre Extra Large e Pettini Rimovibili. Prezzo: 126,47€ su amazon.it

IL VAPORE AIUTA A GESTIRE I CAPELLI CRESPI

Questa, tra le migliori piastre a vapore per capelli, consente di scegliere la temperatura più adatta alla propria tipologia di capello ma anche di lisciare la chioma senza danneggiarla; i pettinini sono rimovibili, e sono consigliati per capelli extra crespi o difficili da pettinare. Il sistema di riscaldamento Advanced Ceramics consente di avere un riscaldamento rapido ed efficace, per un risultato uniforme.

LISCI O A ONDE? LE PIASTRE CAPELLI MIGLIORI MULTISTYLER

Con qualunque tipo di piastra per capelli si possono ottenere anche capelli mossi, ma in commercio esistono anche prodotti che facilitano il lavoro grazie alle lamelle “a onde” che ci aiutano a compiere il movimento corretto per il risultato desiderato. Si chiamano multistyler, e sono tra le migliori piastra capelli per avere un mosso definito senza perdere troppo tempo.

LANDOT, Piastra Per Capelli Arricciacapelli Due In Uno – Piastre Curve Ed Ondulate Che Permettono Styling Riccio O Liscio. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

Remington, Curl&Straight Confidence 2in1 Multistyler – Piastra per Capelli e Arricciacapelli. Prezzo: 59,99€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo finito! Questo era il nostro focus a tema piastra capelli, i migliori tools per lo styling di ogni fascia di prezzo. Come sempre, passiamo a voi l’ultima parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!