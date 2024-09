MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2024: NUOVE TENDENZE, TANTI STILI

È iniziata ufficialmente la Milano Fashion week settembre 2024 con un calendario sempre ricco e unico di eventi imperdibili. 173 appuntamenti in programma: 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi. Tra i grandi nomi che hanno aperto l’importante appuntamento con la Milano Moda Donna annoveriamo Fendi e Alberta Ferretti. Grande assente di questa edizione, e solo per questa volta, Giorgio Armani: presenta la sua collezione primavera estate 2025 a New York, in occasione di una speciale apertura a Madison Avenue. Ma Emporio Armani sarà presente ai defilé milanesi. Sul fronte tendenze vi anticipiamo che tornerà il look etereo, con tessuti leggiadri e volumi morbidi.

Credits: @roberto_cavalli via Instagram – Le modelle della sfilata Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Le sfilate della Milano Fashion week settembre 2024 va in scena dal 17 al 23 settembre e propone in passerella, ma non solo, le collezioni primavera estate 2025. Stile e femminilità, creazioni uniche e tessuti leggeri, colori delicati e intensi si alternano tra i look che segneranno le prossime tendenze moda. Scopritele con noi attraverso le foto più iconiche di questa edizione della Milano Moda Donna. Via col post!

MILANO MODA DONNA: L’ANIMALIER SECONDO FAUSTO PUGLISI PER ROBERTO CAVALLI

Grande successo per la sfilata di Roberto Cavalli, disegnata e realizzata da Fausto Puglisi, che ha colto l’eredità del famoso stilista scomparso con immensa capacità.

Credits: @roberto_cavalli via Instagram – Fausto Puglisi, Eva Cavalli e le modelle





Puglisi sta rivisitando ampiamente gli archivi riproponendo in passerella alcuni elementi iconici, come la stampa animalier.

PUGLISI RIVISTA L’UNIVERSO CAVALLI CON LE TRAME ANIMALIER

Nonostante sia già tornato il maculato, in particolar modo sui jeans con stampa animalier ma anche su altri capi di abbigliamento e accessori, la scelta è ricaduta su un’altra trama del mondo animale: lo zebrato.

I vestiti presentano strisce di zebra nere e accostate a colori forti e decisi, come verde smeraldo, rosso curo, azzurro cielo e avorio. Gli slip dress, che evocano quel fascino eterno della moda anni ’90, sono stati protagonisti in passerella insieme alle più belle modelle al mondo, di oggi e di allora, da Mariacarla Boscono a Eva Herzigova.

VOLUMI LEGGERI PER ALBERTA FERRETTI

Tra le più attese stiliste della Milano Moda Donna c’è Alberta Ferretti. La fashion designer sposa da sempre uno stile fluido e leggero, volumi morbidi che mostrano una femminilità delicata.

Credits: @albertaferretti via Instagram – Un abito ampio e morbido in delizioso arancione di Alberta Ferretti

Sceglie il colore, osa con tonalità vibranti che sanno subito d’estate, come l’arancione e l’azzurro oltremare.

Credits: @albertaferretti via Instagram – La gonna a palloncino secondo Alberta Ferretti

I vestiti sono asimmetrici, le scollature sul petto e sulle spalle sono essenziali e i volumi fluidi e leggeri.

MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2024: LO STILE CHIC DI FENDI

La passerella di Fendi emana pura femminilità. La ricercatezza dei dettagli è unica e straordinaria.

Credits: @fendi via Instagram – Vestito nero con trasparenze di Fendi

I vestiti sono fluidi e leggeri, scivolano con una delicatezza palpabile. Presentano decorazioni, tra cui strass che ridisegnano la silhouette femminile ed evocano alcuni dei simboli iconici della Maison romana.

Credits: @fendi via Instagram – Look in bianco e nero Fendi

Il contrasto tra bianco e nero propone un’allure sofisticata, smorzata da alcuni accessori, dalle maxi bag da stringere a sé agli scarponcini da trekking.

L’ELEGANZA ETEREA DI TWINSET E LUISA BECCARIA

Twinset Milano vana diverse linee all’interno della sua collezione, dalla più casual alla più sportiva, ma la prima resta comunque quella più elegante e affascinante.

Credits: @twinsetofficial via Instagram – Un abito etereo di Twinset Milano

LEGGEREZZA E ROMANTICISMO DOMINANO LE SFILATE DI MILANO

La sua collezione è sofisticata ed eterea, i vestiti trasformano in vere regine di stile con tessuti fluidi e morbidi, plissé delicati e maniche svasate.

Sul romanticismo si esprime alla perfezione, da sempre, Luisa Beccaria, che vanta una collezione bucolica che esplora le varie sfumature dell’azzurro cielo e quelle più chiare del bianco burro.

Credits: @luisabeccaria via Instagram – I vestiti romantici di Luisa Beccaria

I vestiti lunghi e midi presentano delicate decorazioni e applicazioni in tessuto. Le stampe sono floreali e delicatissime. Gli accessori completano l’outfit senza stravolgerlo.

Credits: @luisabeccaria via Instagram – Alcuni degli abiti della nuova collezione Luisa Beccaria

Un’eleganza senza tempo che ha quel tocco di romanticismo eterno.

MILANO MODA DONNA: I COLORI INTENSI SCELTI DA ETRO

Etro è una Maison famosa principalmente per le sue stampe all over, in particolar modo il paisley. Sceglie in genere cromie molto calde ma per questa collezione punta su colori più forti, intensi e decisi.

Credits: @etro via Instagram – Soprabito accappatoio azzurro con disegni bianchi

Dal blu brillante al verde smeraldo, Etro – che ha portato al trionfo Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024 – propone in passerella uno stile forte e raffinato. Propone soprabiti in maglia, lunghi da strizzare in vita con la cintura e motivi maxi sui fianchi.

Credits: @etro via Instagram – Cardigan smeraldo cropped e gonna in satin con disegni di Etro

Splendidi anche gli abbinamenti tra crop top e gonne in satin con disegni all over e bordature in pizzo a contrasto.

MOOD MANNISH PER BLAZÈ MILANO

Blazé Milano è uno dei brand più amati dalle celebs e non solo. I blazer della loro collezione caratterizzano molti degli outfit delle star italiane, che riconoscono la classe e la perfezione di ogni singolo capo.

Credits: @blaze_milano via Instagram – La nuova collezione Blazé Milano

Mono, doppiopetto, line over, gilet e bomber, il tutto coordinato a pantaloni della stessa foggia, abiti animalier, gonne pareo annodate e camicie gessate.

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) NEW YORK FASHION WEEK DI SETTEMBRE 2024

2) LE TENDENZE DALLA SETTIMANA DELLA MODA DI LONDRA

3) I JEANS LARGHI SONO DI TENDENZA (E SONO COMODISSIMI)

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno! Cosa ne pensate delle tendenze moda primavera estate 2025 viste alla Milano Fashion week di settembre 2024? Quale stile avete preferito? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!