QUALI SONO I COFANETTI MAKE-UP DA AVERE?

Difficile resistere ai cofanetti make-up, lanciati da tutte le migliori marche a ridosso delle festività ma nella maggior parte dei casi disponibili tutto l’anno. Tante le proposte tra cui poter scegliere, sia in termini di cofanetto make-up completo contenente quindi referenze per viso, occhi e labbra che di cofanetti trucchi pensati per valorizzare solo le labbra o gli occhi. Tra i cofanetti regalo donna make-up più ambiti si distinguono quelli di marche iconiche come Charlotte Tilbury e Chanel. Non mancano i cofanetti make-up più abbordabili, come quelli di brand quali Fenty Beauty e Rare Beauty. Per chi non vuole spendere molto ci sono i cofanetti trucchi economici: Kiko e Pupa, per esempio, ne propongono davvero tantissimi per tutti i gusti.

Ogni beauty addicted che si rispetti ama ricevere in dono i cofanetti make-up, cofanetti di trucchi con cui sbizzarrirsi e realizzare look sempre nuovi. Tra le proposte dei brand di alta profumeria e quelle dei brand economici, abbiamo selezionato per voi alcuni dei cofanetti regalo make-up da non farsi sfuggire. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

COFANETTI MAKE-UP PER OGNI GUSTO E BUDGET

I cofanetti make-up rientrano nelle idee regalo con cui andare sul sicuro e fare felici le persone a cui teniamo. Chiunque ami il beauty non potrà fare a meno di ammirare con occhi a cuore i cofanetti regalo trucchi che si trovano in profumeria, tutto l’anno ma soprattutto in prossimità di feste e ricorrenze particolari.

UN’IDEA REGALO (O AUTOREGALO) SEMPRE GRADITA

Esistono cofanetti regalo donna make-up per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si spazia dal cofanetto make-up completo che racchiude tutto il necessario per il trucco alle box trucchi regalo con focus labbra o focus occhi.

La scelta è davvero vasta e, diciamocelo, i cofanetti make-up possono essere anche un’idea carina per concedersi, di tanto in tanto, un autoregalo.

SCOPRI I COFANETTI PUPA: BELLEZZA E CREATIVITÀ IN OGNI SCATOLA

I cofanetti Pupa sono un’idea regalo perfetta per le più giovani complice il loro packaging giocoso e divertente. Il brand suggerisce vere e proprie trousse contenenti referenze per viso, occhi e labbra.

Tra i cofanetti della Pupa più venduti su Amazon spicca Devil, che ricorda proprio un diavoletto. Dotato di specchio, contiene prodotti come ombretti, gloss, blush e matita occhi.

Pupa, Make-up Kit Devil. Prezzo: 26,00€ su amazon.it





Un altro cofanetto Pupa delizioso è Happy Bear, a forma di orsetto e proposto in diverse varianti cromatiche.

Pupa, Happy Bear Cofanetto. Trucco. Prezzo: 18,90€ su amazon.it

I cofanetti make-up Pupa sono anche basic, semplici ed essenziali per un trucco da tutti i giorni sempre al TOP. Il cofanetto Vamp! Mascara & Skinny Liner racchiude l’iconico mascara bestseller del brand e un pratico eyeliner a penna facilissimo da applicare.

Pupa, Cofanetto Kit Vamp! Mascara & Skinny Liner. Prezzo: 15,25€ su farmacosmo.it

Per uno sguardo definito e valorizzato c’è anche il kit Vamp! Mascara & Mini Multiplay contenente mascara volumizzante e matita occhi, da usare sia nella rima interna che lungo la rima esterna.

Pupa, Kit Vamp! Mascara & Mini Multiplay. Prezzo: 13,05€ su farmacosmo.it

I COFANETTI CHANEL PIÙ AMATI: REGALI DI CLASSE PER AMANTI DEL MAKE-UP

Chanel è uno dei brand più ambiti dalle make-up addicted, desiderose di aggiungere alla propria collezione i trucchi della Maison d’alta moda. Regalare un cofanetto Chanel equivale a donare un frammento prezioso di lusso.

Chanel, Coffret Make-Up Noir Allure 10 Noir, Rouge Allure L’Extrait 854. Prezzo: 108,00€ su chanelbeauty.com

I coffret del marchio sono estremamente curati nel packaging, tra pochette elegantissime e confezioni regalo chic. A seconda del budget a disposizione e delle proprie preferenze è possibile destreggiarsi tra kit di trucchi per le labbra, come quello contenente i rossetti liquidi Rouge Allure Ink, e cofanetti per il trucco occhi.

Chanel, Coffret Rouge Allure Liquid Velvet. Prezzo: 160,00€ su chanelbeauty.com

Il più completo è il coffret qui sotto che racchiude Rouge Coco Baume 918 My Rose, il mascara Noir Allure e Baume Essentiel Sculpting per creare punti luce sul viso e sublimare l’incarnato.

Chanel, Coffret Il Look Make-up Intramontabile. Prezzo: 140,00€ su chanelbeauty.com

COFANETTO CHARLOTTE TILBURY: BELLEZZA E GLAMOUR IN EDIZIONE LIMITATA

In cima alla wishlist di tutte le beauty addicted spicca sicuramente almeno un cofanetto Charlotte Tilbury. In edizione limitata da Sephora sono disponibili kit contenenti i prodotti più iconici del marchio, come il blush e l’illuminante in crema.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Iconic Blush and Glow Kit. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

Iconic Lip and Cheek Secrets contiene, invece, matita labbra, rossetto opaco, gloss e illuminante per il viso.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Iconic Lip and Cheek Secrets. Prezzo: 60,00€ su sephora.it

Iconic Hollywood Lip Trio è un cofanetto Charlotte Tilbury che contiene tre dei rossetti del marchio più amati dalle star di Hollywood e dalle supermodelle. Da provare se si hanno dubbi su quale rossetto Charlotte Tilbury acquistare in full size.

Charlotte Tilbury, Iconic Hollywood Lip Trio. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

KIKO: COFANETTI REGALO A PREZZI ACCESSIBILI

Approdiamo in casa Kiko. Il brand firma cofanetti regalo economici da regalare e da regalarsi per testare alcuni dei prodotti bestseller per viso, occhi e labbra.

All You Need Make Up Set, per esempio, contiene matita occhi marrone, un ombretto dai toni neutri e un rossetto nude che si adatta alle diverse carnagioni prestandosi alla realizzazione di molteplici look.

Kiko, All You Need Make Up Set. Prezzo: 8,84€ su amazon.it

Per un trucco labbra curato e glossy, Kiko suggerisce Holiday Wonderlights Gloss Me Up Lips Gift Set. Questo coffret include matita labbra e gloss e viene declinato dal brand in diverse varianti colore proponendo alle beauty addicted delle lip combo di tendenza.

Kiko, Holiday Wonderlights Gloss Me Up Lips Gift Set. Prezzo: 16,99€ su amazon.it

KIKA FIRMA COFANETTI TRUCCHI ECONOMICI E GLAMOUR

Holiday Wonderlights Mini Temptations Gift Set è uno dei cofanetti make-up Kiko più ricchi. Racchiude blush liquido (da poter applicare anche sulle labbra), matita nera, mascara e temperino.

Kiko, Holiday Wonderlights Mini Temptations Gift Set. Prezzo: 20,99€ su amazon.it

IL FASCINO DEL COFANETTO RARE BEAUTY: UN MAKE-UP SOSTENIBILE E DI TENDENZA

Rare Beauty è uno dei brand di profumeria che più si sono distinti negli ultimi anni grazie alla qualità dei suoi prodotti e un concept improntato su valori quali inclusività e sostenibilità .

Alle amanti della base viso sempre in ordine consigliamo Mini Blush & Luminize Trio, un mini coffret da ben 3 blush liquidi illuminanti.

Rare Beauty, Set Mini Blush & Luminize Trio. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Selena’s Lip & Cheek Faves è il cofanetto Rare Beauty che racchiude alcuni dei prodotti preferiti della founder Selena Gomez per viso e labbra, dal blush cotto compatto al rossetto matt.

Rare Beauty, Selena’s Lip & Cheek Faves. Prezzo: 50,00€ su sephora.it

Per un trucco occhi semplice ma impeccabile Rare Beauty propone Selena’s Essential Eye Duo, cofanetto con ombretto in stick e mascara.

Rare Beauty, Selena’s Essential Eye Duo. Prezzo: 31,50€ su sephora.it

I MIGLIORI COFANETTI FENTY BEAUTY: PER UN MAKE-UP AUDACE E SENZA REGOLE

Infine, ragazze, soffermiamoci su qualche idea per chi sogna da sempre ricevere un cofanetto Fenty Beauty. Il brand fondato da Rihanna torna a sorprendere e in prossimità delle feste “dona” alle sue fan cofanetti trucchi dal packaging fantasioso e dal contenuto TOP.

Fenty Beauty, Hella Cheeky. Prezzo: 26,00€ su sephora.it

Ce ne sono di più economici, come Hella Cheeky (blush e mascara), e di più costosi come il Trio Bomb Gloss qui di seguito. Questo cofanetto contiene alcuni dei lucidalabbra Fenty Beauty più venduti al mondo.

Fenty Beauty, Glossy Posse VII Trio Bomb Gloss. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Fenty’s Most Want’D è un altro cofanetto Fenty Beauty da non farsi sfuggire. Racchiude un gloss labbra rimpolpante, un blush luminoso e un mini mascara.

Fenty Beauty, Most’Want’D Set. Prezzo: 35,00€ su sephora.it

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui cofanetti make-up da regalare (e regalarsi), cofanetti trucchi di tutte le fasce di prezzo così da accontentare qualsiasi esigenza. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi cofanetti make-up vi hanno rubato il cuore? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!