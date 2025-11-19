QUALI SONO I COFANETTI MAKE-UP DA AVERE?

Difficile resistere ai cofanetti make-up, lanciati da tutte le migliori marche a ridosso delle festività ma nella maggior parte dei casi disponibili tutto l’anno. Tante le proposte tra cui poter scegliere, sia in termini di cofanetto make-up completo contenente quindi referenze per viso, occhi e labbra che di cofanetti trucchi pensati per valorizzare solo le labbra o gli occhi. Tra i cofanetti regalo donna make-up più ambiti si distinguono quelli di marche iconiche come Charlotte Tilbury e Chanel. Non mancano i cofanetti make-up più abbordabili, come quelli di brand quali Fenty Beauty e Rare Beauty. Per chi non vuole spendere molto ci sono i cofanetti trucchi economici: Kiko e Pupa, per esempio, ne propongono davvero tantissimi per tutti i gusti.

Credits: Foto di Adobe Stock | New Africa

Ogni beauty addicted che si rispetti ama ricevere in dono i cofanetti make-up, cofanetti di trucchi con cui sbizzarrirsi e realizzare look sempre nuovi. Tra le proposte dei brand di alta profumeria e quelle dei brand economici, abbiamo selezionato per voi alcuni dei cofanetti regalo make-up da non farsi sfuggire. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

COFANETTI MAKE-UP PER OGNI GUSTO E BUDGET

I cofanetti make-up rientrano nelle idee regalo con cui andare sul sicuro e fare felici le persone a cui teniamo. Chiunque ami il beauty non potrà fare a meno di ammirare con occhi a cuore i cofanetti regalo trucchi che si trovano in profumeria, tutto l’anno ma soprattutto in prossimità di feste e ricorrenze particolari.

UN’IDEA REGALO (O AUTOREGALO) SEMPRE GRADITA

Esistono cofanetti regalo donna make-up per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si spazia dal cofanetto make-up completo che racchiude tutto il necessario per il trucco alle box trucchi regalo con focus labbra o focus occhi.

La scelta è davvero vasta e, diciamocelo, i cofanetti make-up possono essere anche un’idea carina per concedersi, di tanto in tanto, un autoregalo.

SCOPRI I COFANETTI PUPA: BELLEZZA E CREATIVITÀ IN OGNI SCATOLA

I cofanetti Pupa sono un’idea regalo perfetta per le più giovani complice il loro packaging giocoso e divertente. Il brand suggerisce vere e proprie trousse contenenti referenze per viso, occhi e labbra.

Tra i cofanetti della Pupa più venduti su Amazon spicca Happy Bear, a forma di orsetto e proposto in diverse varianti cromatiche.

Pupa, Happy Bear Cofanetto. Trucco. Prezzo: 27,99€ su amazon.it





I cofanetti make-up Pupa sono anche basic, semplici ed essenziali per un trucco da tutti i giorni sempre al TOP. Il cofanetto Vamp! Mascara & Skinny Liner racchiude l’iconico mascara bestseller del brand e un pratico eyeliner a penna facilissimo da applicare.

Pupa, Cofanetto Kit Vamp! Mascara & Skinny Liner. Prezzo: 17,18€ su farmacosmo.it

Per uno sguardo definito e valorizzato c’è anche il kit Vamp! Mascara & Mini Multiplay contenente mascara volumizzante e matita occhi, da usare sia nella rima interna che lungo la rima esterna.

Pupa, Kit Vamp! Mascara & Mini Multiplay. Prezzo: 13,52€ su farmacosmo.it

I COFANETTI CHANEL PIÙ AMATI: REGALI DI CLASSE PER AMANTI DEL MAKE-UP

Chanel è uno dei brand più ambiti dalle make-up addicted, desiderose di aggiungere alla propria collezione i trucchi della Maison d’alta moda. Regalare un cofanetto Chanel equivale a donare un frammento prezioso di lusso.

Nell’ambito della nuova collezione natalizia Winter Constellation, ispirata alle costellazioni e alle stelle, il brand propone per questo Natale 2025 tanti cofanetti make-up in edizione limitata.

Chanel, Il Duo Sguardo Intenso. Prezzo: 122,00€ su chanelbeauty.com

I coffret del marchio sono estremamente curati nel packaging, tra pochette elegantissime e confezioni regalo chic. A seconda del budget a disposizione e delle proprie preferenze è possibile destreggiarsi tra kit di trucchi per le labbra, come quello contenente i lucidalabbra Rouge Coco Gloss, e cofanetti per il trucco occhi come Il Duo Sguardo Intenso.

Chanel, Il Trio Rouge Coco Gloss. Prezzo: 130,00€su chanelbeauty.com

COFANETTO CHARLOTTE TILBURY: BELLEZZA E GLAMOUR IN EDIZIONE LIMITATA

In cima alla wishlist di tutte le beauty addicted spicca sicuramente almeno un cofanetto Charlotte Tilbury. In edizione limitata da Sephora sono disponibili kit contenenti i prodotti più iconici del marchio.

Mini Viral Beauty Icons contiene il celebre spray fissante del marchio, il blush illuminante Pinkgasm Beauty Light Wand e un duo per le labbra composto da matita e rossetto.

Charlotte Tilbury, Mini Viral Beauty Icons. Prezzo: 53,00€ su sephora.it

Da non perdere Hollywood Superstar Glow Kit, duo di prodotti must have per la base viso: illuminante e blush per un incarnato da vera star.

Charlotte Tilbury, Superstar Glow Kit. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

KIKO: COFANETTI REGALO A PREZZI ACCESSIBILI

Approdiamo in casa Kiko. Il brand firma cofanetti regalo economici da regalare e da regalarsi per testare alcuni dei prodotti bestseller per viso, occhi e labbra.

All You Need Make Up Set, per esempio, contiene matita occhi marrone, un ombretto dai toni neutri e un rossetto nude che si adatta alle diverse carnagioni prestandosi alla realizzazione di molteplici look.

Kiko, All You Need Make Up Set. Prezzo: 10,99€ su amazon.it

KIKO PROPONE TANTISSIMI COFANETTI MAKE-UP DAL COSTO CONTENUTO

Sono disponibili anche molte novità Natale 2025 in edizione limitata, parte della collezione natalizia Snow-Kissed Holiday. Si tratta di kit di prodotti con cui poter realizzare make-up perfetti per le feste, caratterizzati da packaging a tema irresistibili.

Kiko, Snow-Kissed Holiday Timeless Look Make-up Gift Set. Prezzo: 49,99€ su kikocosmetics.com

Dai mascara alle palette di ombretti, senza trascurare gloss per labbra extra glossy e illuminanti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La collezione Kiko Natale 2025 è, infatti, una delle più ricche e variegate.

Kiko, Snow-Kissed Holiday Festive Besties Make-up Gift Set. Prezzo: 28,99€ su kikocosmetics.com

IL FASCINO DEL COFANETTO RARE BEAUTY: UN MAKE-UP SOSTENIBILE E DI TENDENZA

Rare Beauty è uno dei brand di profumeria che più si sono distinti negli ultimi anni grazie alla qualità dei suoi prodotti e un concept improntato su valori quali inclusività e sostenibilità.

Da poco il brand ha lanciato Rare Eau de Parfum e, in occasione del Natale 2025, Selena Gomez ha scelto di includerlo in uno dei suoi cofanetti make-up, Selena’s Faves, abbinandolo all’iconico blush liquido in gamma.

Rare Beauty, Selena’s Fav Mini Set. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

Il blush Rare Beauty Soft Pinch è anche il protagonista del cofanetto Soft Pinch Cheek & Lip Trio, un kit composto da blush liquido, blush in polvere e olio labbra colorato.

Rare Beauty, Soft Pinch Cheek & Lip Trio. Prezzo: 40,00€ su sephora.it

I MIGLIORI COFANETTI FENTY BEAUTY: PER UN MAKE-UP AUDACE E SENZA REGOLE

Infine, ragazze, soffermiamoci su qualche idea per chi sogna da sempre ricevere un cofanetto Fenty Beauty. Il brand fondato da Rihanna torna a sorprendere e in prossimità delle feste “dona” alle sue fan cofanetti trucchi dal packaging fantasioso e dal contenuto TOP.

Fenty Beauty, Glow’n’Xtra. Prezzo: 29,00€ su sephora.it

Il focus è prevalentemente sulle labbra. Glow’n’Xtra è il cofanetto composto da matita labbra e Gloss Bomb Stix per labbra voluttuose, lucide e perfettamente definite.

Fenty Beauty, Glossy Posse VIII. Prezzo: 45,00€ su sephora.it

Per chi non sa resistere ai gloss del brand c’è Glossy Posse VIII, un trio di lucidalabbra davvero speciali declinati per l’occasione in colori edizione limitata sorprendenti.

Fenty Beauty, Fenty’s Finest. Prezzo: 39,00€ su sephora.it

Uno dei cofanetti più completi è Fenty’s Finest composto da mascara, gloss in stick e l’iconico Diamond Bomb, l’illuminante in polvere preferito di RiRi.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema beauty e feste, non perdetevi questi post:

1) LE COLLEZIONI MAKE-UP NATALE 2025

2) AFTER CALENDAR: I MIGLIORI CALENDARI POST AVVENTO DA REGALARE

3) TUTTI I CALENDARI DELL’AVVENTO BEAUTY 2025

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui cofanetti make-up da regalare (e regalarsi), cofanetti trucchi di tutte le fasce di prezzo così da accontentare qualsiasi esigenza. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi cofanetti make-up vi hanno rubato il cuore? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!