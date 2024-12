BORSE DONNA DI VERNICE NERA, ACCESSORI ELEGANTI E SENZA TEMPO

Le borse in vernice nera sono sicuramente un classico del fashion e in quanto tali non passeranno mai di moda. Avere una borsa di vernice nera nell’armadio fa sempre comodo perché questo tipo di accessorio si presta a tanti abbinamenti. Sono molti i brand che includono borse donna di vernice nera nelle loro collezioni, da Armani a Furla passando per marchi meno costosi. Le borse di vernice nera piccole come pochette e clutch sono adatte alla sera e alle occasioni speciali. Ci sono anche borse di vernice nera grandi, come le shopper, utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Credits: Foto di Adobe Stock | haiqiang

Le borse di vernice nera affollano le collezioni delle migliori marche e si confermano, stagione dopo stagione, accessori versatili e raffinati. Pronte a scoprire insieme una selezione di modelli a mano, a tracolla e a spalla da non perdere? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LE BORSE VERNICE NERA A MANO DA METTERE SUBITO NELL’ARMADIO

Le borse a mano e le tote bag sono eleganti e versatili. Le borse di vernice nera da portare a mano, in particolar modo, si adattano a diverse occasioni d’uso. Bastano pochi dettagli, come una chiusura o un manico gioiello, per trasformarle in borse da sera.

Coolives, Borsa a Mano con Tracolla Manico Gioiello. Prezzo: 43,99€ su amazon.it







La vernice nera lucida è quella più adatta alle occasioni speciali e alla sera, soprattutto se abbinata a particolari metallizzati nei toni dell’oro o dell’argento.

AINUOEY, Borsa a Mano Vernice. Prezzo: 42,36€ su amazon.it

La borsa di vernice nera lucida può essere usata anche nella dimensione quotidiana e per il tempo libero più informale. Guess ne propone di diversi modelli e di varie dimensioni, così da accontentare tutti i gusti.

Guess, Borsa a Mano Vernice. Prezzo: 94,50€ su amazon.it

I MODELLI A SPALLA E A TRACOLLA

Tra le proposte dei vari brand si trovano anche borse di vernice nera a spalla e a tracolla. Le borse di vernice nera Armani Exchange sono tra le più amate dalle fashioniste, perché declinate in forme particolari e di design.

Armani Exchange, Borsa Tracolla Tote a Pieghe. Prezzo: 27,23€ su amazon.it

LE SHOPPER DI VERNICE NERA SONO L’IDEALE PER TUTTI I GIORNI

Le shopping bag di vernice nera sono pratiche e comode, capienti e adatte anche alla vita di tutti i giorni. Se amate le borse grandi, le shopper sono la scelta giusta per voi. Ted Baker ne propone diversi modelli, disponibili anche su Amazon.

Ted Baker, Nicon Shopper. Prezzo: 65,00€ su amazon.it

La vernice nera lucida non è l’unica opzione. C’è anche a chi non piace, perché è molto delicata e rischia di graffiarsi in fretta. In tal caso, vi suggeriamo di puntare su un modello in vernice con stampa coccodrillo, come questa borsa a tracolla di The Drop.

The Drop, Diana Borsa Tracolla. Prezzo: 37,90€ su amazon.it

UNA BORSA DI VERNICE NERA E PICCOLA PER LA SERA E LE OCCASIONI SPECIALI

Tra le borse da avere nel guardaroba c’è sicuramente una borsa di vernice nera piccola come pochette e clutch. Borse di questo tipo sono un acquisto “furbo” che torna utile specialmente per le cerimonie e per tutte quelle occasioni che richiedono un dresscode più formale.

UNA POCHETTE NERA DI VERNICE PER LE OCCASIONI SPECIALI

Sono estremamente versatili e facili da abbinare le pochette Fly di Patrizia Pepe. In vernice nera lucida e dotate di tracollina a catena, possono essere portate sia a mano che a tracolla.

Patrizia Pepe, Fly Pochette Verniciata Donna. Prezzo: 238,91€ su amazon.it

Le mini bag di vernice nera con tracollina contengono gli effetti personali indispensabili, come chiavi e smartphone, ma riescono a impreziosire il look rendendolo immediatamente chic e glam.

Pierre Cardin, Borsa Donna Piccole Dimensioni. Prezzo: 43,97€ su amazon.it

Anche Pinko propone pochette a busta in vernice nera eleganti e duttili.

Pinko, Pochette Vernice Nera Donna. Prezzo: 158,10€ su amazon.it

Tra i modelli di vernice nera lucida effetto glossy e quelli con lavorazioni e trame particolari, come la pochette goffrata di Queen Helena di seguito, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Queen Helena, Pochette Lucida Elegante. Prezzo: 35,00€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilitĂ dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Bene, ragazze, anche per oggi è tutto. Questi erano i nostri consigli a tema shopping sulle borse di vernice nera, tra modelli a mano, a spalla e a tracolla, piccoli oppure più grandi e capienti. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le borse nere di vernice? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!