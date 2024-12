TOTE BAG AUTUNNO 2024: MODELLI IRRESISTIBILI E SUPER UTILI

Ci sono delle borse sempre utili come le nuove tote bag autunno 2024. Si chiamano così perché contengono di tutto e di più, motivo per cui sono considerate delle borse da giorno. Possono essere più o meno grandi, perché ogni brand ne rivisita la dimensione e leggermente la forma, che è piuttosto regolare e geometrica. I manici possono essere sia lunghi che corti e non mancano le tote bag con tracolla. In pelle, ecopelle ma anche altri materiali, in vista della stagione fredda, alcuni modelli di vestono con componenti in montone.

Credits: Foto di Adobe Stock| Victoria Fox

Numerosi sono i brand che firmano alcune delle più belle tote bag autunno 2024, da Tommy Hilfiger a Karl Lagerfeld passando per Michael Kors. I colori sono perlopiù neutri, ma non mancano creazioni insolite e abbellite da dettagli, che fanno la differenza. Scoprite con noi le tote bag più belle, tra foto, prezzi e marche. Via col post!

TOTE BAG AUTUNNO 2024 NERA: UN CLASSICO INTRAMONTABILE

La forma delle tote bag è in genere molto regolare e geometrica, solitamente rettangolare o a trapezio. I manici sono mediamente corti, quindi si può portare a mano o sottospalla. Per andare proprio sul sicuro e scegliere un modello che non passa mai di moda, vi consigliamo di puntare tutto sulla tote bag nera.

Tommy Hilfiger, Donna Borsa Tote Bag Modern con Scomparti, Nero (Black), Taglia Unica. Prezzo: 102,59€ su amazon.it





Si abbina a quasi tutto, è adatta alle occasioni più formali ma anche a quelle casual, perché tutto dipende dal tipo di abbinamento, e non passa mai di moda.

BOSS, Anett, Borsa_Tote Donna, Black1, One Size. Prezzo: 160,30€ su amazon.it

le tote bag nere sono sempre amatissime

Un pezzo intramontabile, un accessorio evergreen che vi consigliamo di infilare, presto o tardi, nel vostro guardaroba.

Se non sapete quali modelli preferire, vi suggeriamo alcune delle proposte più cool del momento e che, da diverso tempo, sono sulla cresta dell’onda, da Tommy Hilfiger e Boss fino a Ted Baker e Armani Exchange.

Ted Baker, Rosane-bar Detail Medium Tote Bag, Borsa tote Donna, Nero, Taglia Unica. Prezzo: 108,93€ su amazon.it

Armani Exchange, Jane, Sustainable, Padlock Logo Charm, Tote L Donna, Taglia Unica. Prezzo: 116,85€ su amazon.it

LE NUOVE TOTE BAG PICCOLE E COOL

Le tote sono considerate delle shopping bag, infatti quelle in cotone sono ampiamente utilizzate in tutto il mondo. Tuttavia, anche se servono per portare vari oggetti, come quando si va a fare la spesa, ci sono molte tote bag piccole, che vi faranno battere il cuore all’impazzata.

Karl Lagerfeld, Paris Durable Nouveau Tote, Multi/Nero. Prezzo: 174,13€ su amazon.it

Hanno manici corti ma larghi, così da portarle comodamente a mano, e sono sempre dotate di tracolla, perché le loro dimensioni sono piuttosto contenute. Tuttavia all’interno non faticherete a mettere tutto il necessario.

Armani Exchange, Medium Tote with Central Logo Buckle, Medio Donna, Taglia Unica. Prezzo: 105€ su amazon.it

TOTE BAG AUTUNNO 2024 GRANDI E SUPER CAPIENTI

Di contro ci sono le tote bag grandi, quindi borse molto capienti all’interno delle quali inserire di tutto e di più.

Michael Kors, Jet Sest Travel – Borsa da viaggio con doppia tasca. Prezzo: 140€ su amazon.it

Molto adatte a chi deve affrontare lunghe giornate fuori casa, tra lavoro, commissioni e altri impegni, e per chi proprio non sa rinunciare a nulla e nella borsa deve avere tutto a disposizione, persino un cambio scarpe o vestiti o il necessario che crede.

KARL LAGERFELD, borsa nera. Prezzo: 233,16€ su amazon.it

Desigual, Borsa Shopping PU Accessori Donna, Nero, One Size. Prezzo: 66,99€ su amazon.it

In questo campo le borse di Michael Kors sono sempre molto apprezzate, ma ci sono anche altri brand più o meno costosi, che potranno accontentarvi.

TOTE BAG AUTUNNO 2024 IN MONTONE, CALDE E COCCOLOSE

Ci sono poi, tra le borse autunno 2024, diverse proposte che evocano il freddo e l’arrivo dell’inverno. Ci riferiamo a quelle borse che presentano dettagli in materiali estremamente caldi, come lo shearling.

KARL LAGERFELD, borsa nera. Prezzo: 233,16€ su amazon.it

DKNY, Hadlee Mid Tote, Borsa Donna, Nero. Prezzo: 100,50€ su amazon.it

le tote in montone sono super coccolose

In poche parole parliamo di borse in montone, o almeno caratterizzate da piccoli inserti in pelo corto e arricciato, ideali per look caldi e avvolgenti decisamente stagionali.

Se siete a caccia di un accessorio che possa completare il vostro outfit anti-freddo, allora vi consigliamo le borse tote in montone, tra cui spiccano i modelli di Karl Largerfeld e DKNY.

LE TOTE BAG CHIARE PER CHI AMA LE SFUMATURE DELICATE

Completiamo il nostro viaggio alla scoperta delle più belle tote bag autunno 2024 con i modelli chiari.

Tommy Hilfiger, Borsa shopping Donna. Prezzo: 74,99€ su amazon.it

Come vi abbiamo anticipato, i colori neutri sono quelli che vanno per la maggiore, quindi accanto al classico nero c’è spazio anche per cromie delicate e raffinate, come bianco burro e beige ma anche cuoio.

LIU JO, Rubino ECS Tote Bronzo. Prezzo: 120,65€ su amazon.it

In questo caso troverete sia delle proposte super semplici, lisce o anche matelassé, ma anche delle splendide borse metallizzate, per far risplendere i vostri look.

