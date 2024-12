QUALI SONO I PRODOTTI BEAUTY AMAZON DICEMBRE 2024 DA AVERE?

Sono tanti i prodotti beauty Amazon Dicembre 2024 che vale la pena acquistare per make-up, skincare, corpo e capelli. A proposito di make-up, abbiamo selezionato per voi un primer viso e un gloss labbra entrambi low cost. Le migliori novitĂ e offerte skincare sono quelle che riguardano prodotti lanciati recentemente dai vari brand e cofanetti. Non mancano i prodotti corpo degni di nota, dai cofanetti di bagnoschiuma e creme corpo ai profumi. Per quanto riguarda i capelli, su Amazon questo mese troverete uno shampoo secco per cuoio capelluto sensibile e una piastra asciugacapelli 2 in 1 a un prezzo vantaggioso.

Credits: Foto di Adobe Stock | Joice

Pronte a scoprire insieme quali sono i prodotti beauty Amazon Dicembre 2024? Allora, iniziamo subito con una serie di consigli shopping a tema make-up, skincare, corpo e capelli.Â

PRODOTTI BEAUTY AMAZON DICEMBRE 2024: LE NOVITĂ€ MAKE-UP MUST HAVE

Come ogni mese, Amazon accoglie molte interessanti novitĂ make-up che vale la pena provare e aggiungere alla nostra collezione. Si tratta di prodotti economici ma dalle buone performance, firmati da brand low cost che vantano ottime recensioni.

SU AMAZON SI TROVANO OTTIMI PRODOTTI MAKE-UP LOW COST

Power Grip Primer di e.l.f. è un primer viso che non ha nulla da invidiare ai suoi “colleghi” più costosi. Dalla texture in gel, idrata e leviga la pelle facendo aderire per bene il fondotinta e prolungandone la durata.

e.l.f., Power Grip Primer. Prezzo: 13,99€ su amazon.it





Wycon ha da poco lanciato i nuovi Gloss Shot, lucidalabbra declinati in moltissimi colori e finish. La formula idratante e la texture fondente li rendono molto gradevoli all’indosso.

Wycon, Gloss Shot Lip Gloss. Prezzo: 6,90€ su amazon.it

I PRODOTTI AMAZON SKINCARE DA ACQUISTARE QUESTO MESE

I prodotti CeraVe sono tra i piĂą consigliati dai dermatologi e hanno un ottimo rapporto qualitĂ -prezzo. Tra gli ultimi lanci del brand si distingue Crema Gel Idratante Anti LuciditĂ CeraVe, pensata per le pelli da miste a grasse. Con ceramidi essenziali e acido ialuronico, riequilibra le pelli impure tenendo a bada la produzione di sebo.

CeraVe, Crema Gel Idratante Anti Lucidità . Prezzo: 14,69€ su amazon.it

Si trova attualmente in offerta il cofanetto Dermolab Beauty Box Idratante, contenente una crema viso in gel idratante e una mousse detergente e illuminante.

Dermolab, Beauty Box Idratante. Prezzo: 11,26€ su amazon.it

Se non avete ancora provato i cosmetici coreani Yepoda, vi segnaliamo questo cofanetto che racchiude tutti i bestseller del marchio. The Mini Daily Essentials Set racchiude la crema lenitiva e calmante del brand, la mousse detergente e la mist idratante viso.

Yepoda, The Mini Daily Essential Set. Prezzo: 35,00€ su amazon.it

PRODOTTI BEAUTY AMAZON DICEMBRE 2024: IL MEGLIO PER I CAPELLI

Continuiamo con i prodotti beauty Amazon Dicembre 2024 per i capelli. Lo shampoo secco Batiste è uno dei più venduti online e viene proposto dal brand in questa nuova versione per la cute sensibile e delicata.

Batiste, Shampoo Secco Cuoio Capelluto Sensibile. Prezzo: 4,09€ su amazon.it

Bellissima Imetec Airsleek 2 in 1 Dry & Straight asciuga i capelli e li mette in piega, assicurando in un solo gesto un liscio morbido e ordinato.

Imetec Bellissima, AirSleek 2 in 1 Dry & Straight. Prezzo: 98,97€ su amazon.it

I PRODOTTI CORPO CHE VALE LA PENA PROVARE, TRA BODYCARE E PROFUMI

Infine, ragazze, concludiamo questa carrellata di consigli shopping sui prodotti corpo Amazon Dicembre 2024 da mettere subito nel carrello. Il cofanetto Biopoint Shower Trio racchiude tre diverse varianti di bagnodoccia.

Biopoint, Shower Trio. Prezzo: 18,18€ su amazon.it

Amazon riserva interessanti novità in termini di profumi Dicembre 2024, con fragranze che sembrano essere perfette per questo periodo dell’anno. Troviamo irresistibile Helan Panettone, nuova fragranza del brand che si ispira proprio al dolce natalizio per eccellenza.

Helan, Fragranza Panettone. Prezzo: 21,00€ su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO PROFUMI ECONOMICI INTENSI E PERSISTENTI

Alle amanti di Giardini di Toscana Bianco Latte segnaliamo un nuovo dupe economico ovvero l’equivalente Perles d’Orient Milky Love. Si rifà alla piramide olfattiva del profumo di riferimento e rievoca sensazioni piacevoli profumando la pelle di latte e biscotti.

Les Perles d’Orient, Profumo Equivalente Milky Love. Prezzo: 14,98€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui prodotti beauty Amazon Dicembre 2024, tra make-up, skincare, corpo e capelli. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete giĂ messo qualcuno di questi prodotti nel carrello? Diteci tutto nei commenti, un bacione dal TeamClio!